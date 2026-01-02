יום שישי, 02.01.2026 שעה 09:23
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

סרחיו ראמוס מגלה עניין ברכישתה של סביליה

אגדת ריאל והאנדלוסים מתעניין בתהליך מכירת המניות ,שמתקיימים בימים אלו במועדון נעוריו, כאשר בספרד מדווחים שהוא כבר החל בבדיקות הראשוניות

סרחיו ראמוס (רויטרס)
סרחיו ראמוס (רויטרס)

סרחיו ראמוס, קפטן ריאל מדריד לשעבר ואחד הבוגרים הבולטים של מחלקת הנוער בסביליה, מגלה עניין בתהליך מכירת המניות שמתקיים בימים אלו במועדון האנדלוסי. לפי דיווח בפורטל הספרדי "MuchoDeporte", ראמוס כבר החל בבדיקות ראשוניות בנוגע לאפשרות לרכישת מניות.

ראמוס, שכמובן גדל במחלקת הנוער של סביליה, ערך במדיה את הופעת הבכורה שלו בליגה הראשונה אי שם בשנת 2004, לפני המעבר לריאל מדריד, חזר למועדון גם בעונת 2023/24 לשלב השני בקריירה שלו. לאחרונה, סיים את חוזהו במונטריי המקסיקני, כשהוא כעת שוקל לראשונה צעד השקעה אפשרי במועדון נעוריו, אם כי בשלב זה מדובר בגישוש בלבד.

בסביליה עצמה המצב מורכב: על פי הדלפות מתוך הדירקטוריון, קיימות כיום עד תשע הצעות לרכישת המניות, רובן מקרנות השקעה זרות. ההצעה היחידה שמגיעה מהון מקומי היא זו שמוביל נשיא העבר אנטוניו לאפי, אך היא נחשבת לנחותה כלכלית ביחס למתחרות וזוכה לתמיכה מוגבלת מצד בעלי המניות.

סרחיו ראמוס (רויטרס)סרחיו ראמוס (רויטרס)

ההצעה המובילה מגיעה מקרן אמריקאית, שהביעה נכונות לשלם עד 3,400 אירו למניה. עם זאת, החוב הקצר והארוך טווח שצבר המועדון גורם לכלל הגורמים המעוניינים לבצע בדיקות מעמיקות לפני קבלת החלטות סופיות.

למרות הזיקה ההיסטורית, לראמוס אין מוניטין חיובי במיוחד בקרב אוהדי סביליה, בעיקר בשל תקופתו הארוכה בריאל מדריד והעימותים המתוקשרים בין המועדונים, כולל אירוע שהוביל בעבר לסגירה חלקית של אצטדיון סאנצ'ס פיחואן. חזרתו למועדון בגיל 36 אמנם ריככה במעט את היחסים, אך המשקעים טרם נעלמו לחלוטין. הבלם אף הביע נכונות לשוב ולשחק בסביליה ללא תמורה לאחר סיום דרכו במקסיקו, אולם בשלב זה המועדון אינו שוקל אפשרות זו.

