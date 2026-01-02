יום שישי, 02.01.2026 שעה 09:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

הפער בין ויניסוס לריאל מדריד: בערך 15 אחוז

הברזילאי נכנס ל-18 החודשים האחרונים בחוזהו בריאל. שני הצדדים רוצים בחידוש החוזה, אך הדרך לשם לא חלקה. הפערים, המסר שהעביר והמשתנים הנוספים

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס ג’וניור נכנס רשמית לאזור הרגיש ביותר בקריירה שלו בריאל מדריד. החל מאמש (חמישי), ה-1 בינואר, הברזילאי נמצא ב-18 החודשים האחרונים של חוזהו, מצב שמחייב את כל הצדדים לקבל החלטות, ומהר. במועדון ובסביבת השחקן מעריכים כי בקרוב יחודש המשא ומתן על הארכת החוזה.

אחרי סיום שנה קלנדרית סוערת, ויניסיוס חזר לאימונים עם חיוך. באימון הפתוח לפני שלושה ימים הוא זכה לאהבה מהקהל, זאת בניגוד למה שחווה קודם לכן בברנבאו, אז נשרק לו בוז כשהוחלף במשחק מול סביליה. הרגע הזה ליווה אותו במהלך חופשתו, תחילה בדובאי לצורכי התחייבויות של חוזי פרסום ולאחר מכן בברזיל עם משפחתו, והפך לחלק מתהילה של חשיבה והיערכות מחדש.

כעת, ויניסיוס יחזור ממוקד ככל הנראה, חד ונחוש מאי פעם. על פי האתרים בספרד, הוא מכוון לחצי שני מרשים של העונה, כשברקע כבר נמצאות מחשבות על המונדיאל הבא, ובעיקר על החוזה הבא שלו. ההסכם הנוכחי מסתיים ביוני 2027, אך מרגע הכניסה ל-18 החודשים האחרונים, המשמעות ברורה: זה הזמן להכריע.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

לפי הדיווחים בספרד, אין שינוי בעמדה הבסיסית: “חידוש בכל מחיר”. ויניסיוס רוצה להישאר בריאל מדריד, המועדון שאיפשר לו להפוך לאחד השחקנים הטובים בעולם היום לדעת רבים. גם הקבוצה נחושה לשמור עליו, מתוך הבנה שמציאת שחקן בעל תרומה ספורטיבית ושיווקית דומה, תהיה יקרה ומסובכת מאוד. מבחינת המועדון, הברזילאי הוא הכוכב לצידו של קיליאן אמבפה.

בפוסט הראשון שלו לשנת 2026 ברשתות החברתיות, ויניסיוס עצמו בחר לשלוח מסר פומבי וברור, שמעביר הצהרה חלקה שלא משאירה הרבה מקום לפרשנויות אחרות, כאשר העלה תמונה עם החולצה הלבנה וכתב: “מי ייתן ותהיה שנה מדהימה. אללה מדריד תמיד! אני אוהב אותך”.

עם זאת, הדרך לחידוש היא לא חלקה. לאחר גביע העולם למועדונים לפני חצי שנה, נערכה פגישה בין הצדדים, שבמהלכה השיחות נתקעו. תחילה הפערים היו משמעותיים, בעיקר סביב הדרישות הכלכליות של ויניסיוס, אך בהמשך הוא גילה גמישות והסכים להוריד את דרישותיו. למרות זאת, דווקא כשהצדדים כבר היו קרובים להסכמה, המשא ומתן נעצר.

ספרד: הגול היפה ביותר של כל קבוצה ב-2025

נכון לעכשיו, לפי האתרים הספרדים, הפער בין ההצעה של ריאל מדריד לדרישה של ויניסיוס מוערך בכ-15%. פער שניתן לגשר עליו, אך לתמונה נכנסים משתנים נוספים: מערכים היחסים עם הקהל בברנבאו, הדינמיקה עם המאמן צ’אבי אלונסו והמתח שעדיין קיים סביב מעמדו בקבוצה.

החודשים הקרובים יהיו מכריעים. ביוני הקרוב, אחרי המונדיאל, ויניסיוס כבר ייכנס לשנה האחרונה של חוזהו, מצב שמעניק לו יתרון בשולחן המו”מ ואפשרות, אומנם תיאורטית, אך אופציה לבחור את עתידו. ריאל יודעת זאת היטב, ולכן ברור לשני הצדדים: הזמן להחלטות הוא עכשיו.

