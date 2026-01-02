יום שישי, 02.01.2026 שעה 08:35
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

סיבה לדאגה? לאמין ימאל עזב את אימון ברצלונה

הכוכב הגיע למתחם האימונים, אך עזב מבלי להתאמן, ובקבוצה מקווים שיתאמן היום לקראת הדרבי. וגם: המועמד לחיזוק עמדת המגן והאם אראוחו יחזור לסגל?

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה החלה את שנת 2026 עם דאגה גדולה, כשלאמין ימאל עזב את אימון הקבוצה אתמול (חמישי). הבלאוגרנה התאמנו אחר הצהריים במתחם האימונים כהכנה לדרבי שייערך בשבת (22:00, שידור חי בערוץ ONE) בביתה של אספניול. הכוכב הצעיר הגיע כמתוכנן למתחם יחד עם שאר שחקני הסגל, אך דקות ספורות לאחר מכן עזב את המקום ולא השתתף באימון עצמו.

בברצלונה מיהרו להרגיע והבהירו כי למרות ההיעדרות, נוכחותו של לאמין ימאל בדרבי אינה נמצאת בסכנה בשלב זה, והעזיבה המוקדמת נעשתה מסיבות פנימיות ולא בשל פציעה חמורה.

למרות היעדרותו של הכישרון הצעיר, המאמן האנזי פליק יכול להיות מרוצה מכך שמרבית שחקני הסגל זמינים. פדרי ממשיך להתאמן בקצב גבוה וצפוי להיות כשיר לחזור כבר במשחק מול אספניול, כאשר גם דני אולמו מגביר את עומסי האימון וצפוי לעמוד לרשות הצוות המקצועי, אם כי לא ברור האם יפתח בהרכב.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

רונאלד אראוחו, שחזר לפעילות עם הקבוצה בתחילת השבוע אחרי שביקר בישראל, מתאמן באופן מלא, אך טרם התקבלה החלטה האם ייכלל בסגל למשחק הדרבי. בברצלונה יקוו להגיע לדרבי עם סגל כמעט מלא ולפתוח את השנה החדשה ברגל ימין.

בתוך כך, בבארסה שמו עין על ג’וליאן ריירסון כאחת האפשרויות לחיזוק עמדת המגן הימני, גם שמו של האקס, ז'ואאו קנסלו, שרוצה לעזוב את אל הילאל, עלה, אך אצל הקטלונים עוקבים גם אחרי הנורבגי בן ה-28 של בורוסיה דורטמונד, כשהמטרה היא להחתים מגן בפרופיל שלו – מגן התקפי יותר מז’ול קונדה, שיוכל לאזן את העמדה.

גג'וליאן ריירסון מול ברצלונה (רויטרס)

המגן של דורטמונד טוב גם במצבים נייחים והוא יכול להשפיע בצד ההתקפי. הוא הגיע לצהובים-שחורים מאוניון ברלין ב-2023 וכיום הוא מחזיק בחוזה עד 2028, כששוויו עומד על 20 מיליון אירו. 

