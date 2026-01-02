יוקובאיטיס וחוסר יציבות: באיירן מתכוננת למכבי

באיירן מינכן מודל 25/26 היא כזו שלא ברור מה בדיוק קרה שם בקיץ. יכול להיות שהדבר החל בראש ובראשונה בגלל מצב השוק כמו גם איכות השחקנים שעזבו והדומיננטיות שהייתה להם, אך ההתחלה בכל אופן הייתה טובה, אם כי לא אופיינית. המועדון הבווארי השליך את יהבו על רוקאס יוקובאיטיס, שעשה עונת פריצה מרשימה מאוד תחת עודד קטש במכבי תל אביב ולאור היכולת ביורובאסקט, המהלך של הרכז הצעיר התהיות רק עלו, השמות שהגיעו הרגישו כטובים אך לא כמספיקים, הקו הקדמי היה סביר אבל ברור שהייתה חסרה איכות ומינכן מגיעה למשחק הערב (שישי, 22:00) כקבוצה מסוכנת מאוד.

מאותו מחטף של יוקובאיטיס, הבווארים לא באמת הצליחו ליהנות. הרי הגארד קרע את הרצועה הצולבת עוד באליפות אירופה שנערכה במהלך הקיץ האחרון, ולמרות כל אלו, בתום תשעה מחזורים מצבה של הקבוצה היה טוב באופן יחסי, מאזן של חמישה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים לא התחילו אפילו לרמז על מה שעתיד לבוא, חניכיו, אז של גורדי הרברט ניצחו את פריז בחוץ, הביסו את וירטוס בולוניה וניצחו את ריאל מדריד במינכן, כמו כן גם הכוכב האדום וגם מילאנו נכנעו לקבוצה הגרמנית.

בדומה ללא מעט קבוצות העונה ואפשר לומר שבכל עונה, יש באיירן של בית ויש באיירן של חוץ, הרי במה שונה קבוצתו של סבטיסלאב פשיץ' ערב המחזור שיסגור את הסיבוב הראשון של העונה הסדירה בתחרות הבכירה של היבשת הישנה מזו שניצחה את פריז כדי לעלות למאזן חיובי בשישי לנובמבר? אז האמת פשוטה, בתשעה המשחקים הבאים בהם הפסידה, באיירן שיחקה שני משחקי בית – נגד ברצלונה אז של אוסקר אוריאנה כשטי ג'יי פארקר עמד על הקווים אצל הבווארים, ובמחזור הקודם נגד הפועל תל אביב.

רוקאס יוקובאיטיס יורד מהמגרש פצוע במדי נבחרת ליטא (IMAGO)

מהבחינה הזו, עדין לא ברור איזו באיירן מינכן תעלה על הפרקט הערב בסאפ גרדן, תחילה גם אם לקח זמן באיירן מינכן הגיבה בשוק והנחיתה את ספנסר דינווידי, אך חוסר היציבות התחלף ביציבות מהסוג הלא טוב, לפחות לעת עתה ולמכבי תל אביב אסור להפסיד הערב מול נועלת הטבלה, זאת כמובן אם ברצונה להישאר חזק בתמונת העשירייה הראשונה. פתיחת הסיבוב השני, אינטנסיבית במיוחד בכל הנוגע ללוח המשחקים של הצהובים, כך שאין לה פריבילגיה למעוד במשחק שהפך למוקש לכל דבר ועניין. שחקן המטרה של פשיץ' הוא ללא ספק אנדראס אובסט, האיש והידית, מי שהראה בסרטון ויראלי שהוא מסוגל לקלוע עשר שלשות ביד ימין ללא החטאה ואז ביד שמאל ללא החטאה. במידה רבה אובסט הוא המנהיג של באיירן מינכן שלא התגברה על עזיבותיהם של ניק ווילר באב ושל קארסן אדוארדס.

בינתיים, למחזור הנוכחי עדין לא ברור האם קמאר בולדווין, שלא שיחק מאז המחזור העשירי, יהיה כשיר למשחק הערב – לפי הודעת המועדון הוא אמור היה לחזור בשבוע הראשון או השני של ינואר וכזכור דינווידי המריא לארצות הברית לפני מספר ימים, השניים לא שיחקו במשחק הליגה האחרון של קבוצתם. באיירן מוכשרת יש לה שחקנים טובים רק שהתחושה היא שהקו האחורי עם אקסבייר ראת'ן מייז לא מספיק, ישנו גם את נושא הפנים המוכרות עם וויינן גבריאל, ששיחק שנה שעברה במכבי תל אביב ועבר לפנאתינייקוס במהלך העונה, כשכעת הוא בגרמניה.

סיום של הסיבוב הראשון עם רצף של שישה ניצחונות, ישים את עודד קטש וחניכיו בפוזיציה של תשעה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים, כמעט מאוזנים, גם שמונה מול אחד עשרה על הנייר זה לא גרוע, זה בטח שלא טוב, אבל כשמסתכלים על ששת המשחקים הבאים וגם על העובדה שמכבי תל אביב כרגע מרוחקת שני משחקים מהעשירייה הראשונה, הרי שהשורה התחתונה ברורה, ולגבי ששת המשחקים הבאים, אז כך נראה הלו"ז - שבוע משחקים כפול עם פתיחת הסיבוב השני, תחילה ברצלונה בפלאו בלאוגרנה יומיים לאחר מכן ריאל מדריד במוביסטאר ארינה.

המחזור ה-22 יהיה משחק בית נגד ז'לגיריס קובנה ואז שוב שבוע משחקים כפול, הפעם תחילתו עם משחק חוץ בהיכל השלום והאחווה מול אולימפיאקוס ואז משחק בית יומיים לאחר מכן נגד פנאתינייקוס של ארגין עתמאן, ואז משחק חוץ מול ולנסיה ברואיג ארינה, כלומר שש היריבות הראשונות של מכבי תל אביב מדורגות בעשירייה הראשונה.