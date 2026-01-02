בוסטון ניצחה את סקרמנטו, פילדלפיה את דאלאס

ליגת ה-NBA בעיצומה וגם הלילה (בין חמישי לשישי) התקיימו מספר משחקים מסקרנים. מלבד ה-96:120 של יוסטון על ברוקלין של דני וולף, מיאמי הפתיעה עם 112:118 על דטרויט בחוץ ופילדלפיה ניצחה גם היא בחוץ, 108:123 את דאלאס. בנוסף, בוסטון ניצחה 106:120 את סקרמנטו.

דטרויט פיסטונס – מיאמי היט 118:112

אחרי שהביסו בחוץ את הלייקרס, הפיסטונס חזרו לביתם וחזרו גם להפסיד. מנגד, ההיט המשיכו בריצה הנהדרת שלהם ורשמו ניצחון רביעי ברציפות. נורמן פאוול הוביל את המנצחת עם 36 נקודות, ג’יימי ג’קאווז ג’וניור הוסיף 19, אנדרו וויגינס 17 ובאם אדבאיו דאבל דאבל של 15 נקודות ו-14 ריבאונדים. בצד השני, דאבל דאבל של קייד קאנינגהאם (31 נקודות ו-11 אסיסטים) לא הספיק למפסידה.

באם אדבאיו (רויטרס)

דאלאס מאבריקס – פילדלפיה 76’ 123:108

פילי עם ניצחון חוץ שני ברציפות. מנגד, המאבריקס ממשיכים להתדרדר עם הפסד רביעי ברציפות. טייריס מקסי הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל של 34 נקודות ו-10 אסיסטים, כאשר ואלדז אדג’קומב ג’וניור הוסיף 23 וג’ואל אמביד 22. מנגד, מקס כריסטי קלע 18, אנתוני דייויס הסתפק ב-13, קופר פלאג ב-12 וקליי תומפסון ב-9.

קופר פלאג מאוכזב (רויטרס)

סקרמנטו קינגס – בוסטון סלטיקס 120:106

האורחת השיגה ניצחונת שני ברציפות בחוץ, כשמנגד המארחת סופרת הפסד שלישי ברציפות. ג’יילן בראון כמובן הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל נהדר שלו, כאשר קלע 29 נקודות והוסיף 10 ריבאונדים, דריק ווייט הוסיף 16 משלו. בצד השני, דמאר דרוזן בלט עם 25 נקודות ודניס שרודר עזר עם 18 נק’, אך זה לא הספיק.