 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
67%3085-323727ניו יורק ניקס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
61%3243-330128פילדלפיה 76'
55%3416-349529מיאמי היט
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
52%3519-345129שיקגו בולס
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
45%3728-370431אטלנטה הוקס
40%3472-335830מילווקי באקס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
33%3085-296127ברוקלין נטס
25%3469-317928וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3019-339428אוקלהומה ת'אנדר
72%3433-364529דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
70%3083-323227סן אנטוניו ספרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
40%3603-349630פורטלנד בלייזרס
38%3668-352229יוטה ג'אז
35%3630-350731דאלאס מאבריקס
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
27%3661-334030סקרמנטו קינגס
26%3814-357531ניו אורלינס פליקנס

בוסטון ניצחה את סקרמנטו, פילדלפיה את דאלאס

ניצחון שני ברציפות בחוץ לסלטיקס עם 106:120 על הקינגס, בראון הוביל עם דאבל דאבל (29 נק' ו-10 ריב'), 108:123 לסיקרס על המאבריקס, מיאמי הפתיעה

פייטון פריצ'ארד (רויטרס)
פייטון פריצ'ארד (רויטרס)

ליגת ה-NBA בעיצומה וגם הלילה (בין חמישי לשישי) התקיימו מספר משחקים מסקרנים. מלבד ה-96:120 של יוסטון על ברוקלין של דני וולף, מיאמי הפתיעה עם 112:118 על דטרויט בחוץ ופילדלפיה ניצחה גם היא בחוץ, 108:123 את דאלאס. בנוסף, בוסטון ניצחה 106:120 את סקרמנטו.

דטרויט פיסטונס – מיאמי היט 118:112

אחרי שהביסו בחוץ את הלייקרס, הפיסטונס חזרו לביתם וחזרו גם להפסיד. מנגד, ההיט המשיכו בריצה הנהדרת שלהם ורשמו ניצחון רביעי ברציפות. נורמן פאוול הוביל את המנצחת עם 36 נקודות, ג’יימי ג’קאווז ג’וניור הוסיף 19, אנדרו וויגינס 17 ובאם אדבאיו דאבל דאבל של 15 נקודות ו-14 ריבאונדים. בצד השני, דאבל דאבל של קייד קאנינגהאם (31 נקודות ו-11 אסיסטים) לא הספיק למפסידה.

באם אדבאיו (רויטרס)באם אדבאיו (רויטרס)

דאלאס מאבריקס – פילדלפיה 76’ 123:108

פילי עם ניצחון חוץ שני ברציפות. מנגד, המאבריקס ממשיכים להתדרדר עם הפסד רביעי ברציפות. טייריס מקסי הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל של 34 נקודות ו-10 אסיסטים, כאשר ואלדז אדג’קומב ג’וניור הוסיף 23 וג’ואל אמביד 22. מנגד, מקס כריסטי קלע 18, אנתוני דייויס הסתפק ב-13, קופר פלאג ב-12 וקליי תומפסון ב-9.

קופר פלאג מאוכזב (רויטרס)קופר פלאג מאוכזב (רויטרס)

סקרמנטו קינגס – בוסטון סלטיקס 120:106

האורחת השיגה ניצחונת שני ברציפות בחוץ, כשמנגד המארחת סופרת הפסד שלישי ברציפות. ג’יילן בראון כמובן הוביל את המנצחת עם דאבל דאבל נהדר שלו, כאשר קלע 29 נקודות והוסיף 10 ריבאונדים, דריק ווייט הוסיף 16 משלו. בצד השני, דמאר דרוזן בלט עם 25 נקודות ודניס שרודר עזר עם 18 נק’, אך זה לא הספיק.

