במשחק טקטי, בית"ר הייתה עדיפה על הפועל

במשחק טקטי שלא התעלה לרמה גבוהה, בית”ר ירושלים ניצחה את הפועל תל אביב תחת גשם לאורך כל המשחק. צריך לדעת גם לנצח משחקים כאלה – 0:1 קטן זה מספיק עבור הקבוצה מהבירה כדי להישאר צמודה להפועל באר שבע. בשורה התחתונה, בית”ר הייתה עדיפה על הפועל תל אביב. בפודקאסט בית”ר ירושלים ב-ONE סיכמנו את המשחק.

האמצע של האדומים היה לפרקים עדיף, אך דור מיכה סחב את בית”ר ביחד עם ירדן שועה בחלק ההתקפי, כשמי שבלט מעל כולם היה ירדן כהן. הקבוצה של ברק יצחקי ניצחה דרך משחק ההגנה שלה, כשבריאן קראבלי היה פנטסטי. מה שהיה חסר לבית”ר זה המחץ בהתקפה וללא ספק היא צריכה להתחזק בחלוץ.

הפועל ידעה לצאת בקלות מהלחץ של הצהובים-שחורים, אבל יש ממה להיות מרוצים, כי בית”ר סוגרת עוד ניצחון חשוב ויוקרתי, ועכשיו הראש בהכנות למשחק הבא מול קריית שמונה. וגם: היכולת של ג’ונובוסקו קאלו והאווירה בטדי. האזנה נעימה