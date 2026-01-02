יום שישי, 02.01.2026 שעה 06:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

במשחק טקטי, בית"ר הייתה עדיפה על הפועל

הירושלמים צריכים לדעת לנצח גם משחקים כאלה. מיכה ושועה סחבו בחלק ההתקפי, קרבאלי בהגנתי וכהן היה מעל כולם. וגם: הצורך בחלוץ. האזינו לפודקאסט

|
ירדן שועה חוגג את השער (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג את השער (רדאד ג'בארה)

במשחק טקטי שלא התעלה לרמה גבוהה, בית”ר ירושלים ניצחה את הפועל תל אביב תחת גשם לאורך כל המשחק. צריך לדעת גם לנצח משחקים כאלה – 0:1 קטן זה מספיק עבור הקבוצה מהבירה כדי להישאר צמודה להפועל באר שבע. בשורה התחתונה, בית”ר הייתה עדיפה על הפועל תל אביב. בפודקאסט בית”ר ירושלים ב-ONE סיכמנו את המשחק.

האמצע של האדומים היה לפרקים עדיף, אך דור מיכה סחב את בית”ר ביחד עם ירדן שועה בחלק ההתקפי, כשמי שבלט מעל כולם היה ירדן כהן. הקבוצה של ברק יצחקי ניצחה דרך משחק ההגנה שלה, כשבריאן קראבלי היה פנטסטי. מה שהיה חסר לבית”ר זה המחץ בהתקפה וללא ספק היא צריכה להתחזק בחלוץ. 

הפועל ידעה לצאת בקלות מהלחץ של הצהובים-שחורים, אבל יש ממה להיות מרוצים, כי בית”ר סוגרת עוד ניצחון חשוב ויוקרתי, ועכשיו הראש בהכנות למשחק הבא מול קריית שמונה. וגם: היכולת של ג’ונובוסקו קאלו והאווירה בטדי. האזנה נעימה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */