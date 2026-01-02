9 נקודות לוולף, ברוקלין נכנעה 120:96 ליוסטון

לראשונה בקריירה שלו, דני וולף עלה הלילה (בין חמישי לשישי) בחמישייה של ברוקלין נטס, שנכנעה בביתה 120:96 ליוסטון רוקטס. הנטס מבחינתם רשמו משחק ביתי שני ברציפות עם הפסד. מנגד, עבור הרוקטס מדובר בניצחון רביעי ברציפות, שהעלה אותם למקום הרביעי במערב על חשבון הלייקרס.

ב-29 דקות, הגבוה הישראלי קלע 9 נקודות (4 מ-10 מהשדה, 1 מ-4 לשלוש), הוריד 4 ריבאונדים, מסר 5 אסיסטים, 2 חטיפות ואיבוד כדור אחד, כשהוא מסיים את המשחק עם מדד פלוס מינוס של -24.

אמין תומפסון הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, קווין דוראנט הוסיף דאבל דאבל של 22 נקודות ו-11 אסיסטים ואלפרן שנגון קלע 20. מנגד, קאם תומאס הוביל את המפסידה עם 21.