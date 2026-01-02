יום שישי, 02.01.2026 שעה 08:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
67%3085-323727ניו יורק ניקס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
61%3243-330128פילדלפיה 76'
55%3416-349529מיאמי היט
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
52%3519-345129שיקגו בולס
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
45%3728-370431אטלנטה הוקס
40%3472-335830מילווקי באקס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
33%3085-296127ברוקלין נטס
25%3469-317928וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3019-339428אוקלהומה ת'אנדר
72%3433-364529דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
70%3083-323227סן אנטוניו ספרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
40%3603-349630פורטלנד בלייזרס
38%3668-352229יוטה ג'אז
35%3630-350731דאלאס מאבריקס
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
27%3661-334030סקרמנטו קינגס
26%3814-357531ניו אורלינס פליקנס

9 נקודות לוולף, ברוקלין נכנעה 120:96 ליוסטון

הישראלי עלה לראשונה בחמישייה של הנטס, שרשמו הפסד ביתי שני ברצף מול הרוקטס, שסופרים כבר ניצחון רביעי ברצף. הוריד 4 ריבאונדים ומסר 5 אסיסטים

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

לראשונה בקריירה שלו, דני וולף עלה הלילה (בין חמישי לשישי) בחמישייה של ברוקלין נטס, שנכנעה בביתה 120:96 ליוסטון רוקטס. הנטס מבחינתם רשמו משחק ביתי שני ברציפות עם הפסד. מנגד, עבור הרוקטס מדובר בניצחון רביעי ברציפות, שהעלה אותם למקום הרביעי במערב על חשבון הלייקרס.

ב-29 דקות, הגבוה הישראלי קלע 9 נקודות (4 מ-10 מהשדה, 1 מ-4 לשלוש), הוריד 4 ריבאונדים, מסר 5 אסיסטים, 2 חטיפות ואיבוד כדור אחד, כשהוא מסיים את המשחק עם מדד פלוס מינוס של -24.

אמין תומפסון הוביל את המנצחת עם 23 נקודות, קווין דוראנט הוסיף דאבל דאבל של 22 נקודות ו-11 אסיסטים ואלפרן שנגון קלע 20. מנגד, קאם תומאס הוביל את המפסידה עם 21.

