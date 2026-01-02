חוזה חדש יוצע לאלעד אמיר, שצפוי לפתוח בדרבי

בצוות המקצועי של מכבי חיפה בראשותו של המאמן ברק בכר קיימת שביעות רצון גדולה מהבלם הצעיר, אלעד אמיר, שהוקפץ להרכב במשחקים האחרונים בשל הפציעות של פדראו ושון גולדברג וההיעדרות של עבדולאי סק, שנמצא באליפות אפריקה, בעקבות זאת, החליט ראש מערך הסקאוטינג, ליאור רפאלוב, שאמיר יקבל הצעה חדשה ויחתום לשלוש שנים נוספות במועדון. ההצעה אמורה להיות מוגשת בקרוב מאד לבלם הצעיר וגם האופציה על הבלם ליסב עיסאת תמומש והוא ימשיך עם הקבוצה גם בעונה הבאה.

מדובר בשניים מהבלמים הצעירים של הקבוצה, ששיתפו פעולה יחד בשני המשחקים האחרונים בגביע מול אחי נצרת ובליגה מול מ.ס אשדוד. לגבי אלעד אמיר, אמרו במועדון: "מדובר בילד עם יכולת מצוינת עם הכדור. שחקן מאד חכם והכי חשוב, שלמרות שעשה טעות בפתיחת המשחק הוא התאושש מהר מאוד והציג יכולת טובה יחד עם ליסב, שהיה המבוגר האחראי במרכז ההגנה". עיסאת חתם בקיץ הקודם לשנתיים פלוס אופציה לעונה נוספת, שתמומש כאמור. בשנה שעברה הבלם הושאל להפועל חדרה והשנה חזר לקבוצת נעוריו.

בלם אחר, שון גולדברג, שאמור גם הוא להאריך חוזה, בספק גדול למשחק הדרבי ביום שני, מה שאומר שעיסאת ואמיר ימשיכו כבלמים. גולדברג ינסה בסוף השבוע לחזור ולהתאמן אבל הסיכוי שיחזור לסגל כבר בדרבי נמוך מאוד.

ברק בכר (עמרי שטיין)

כמו כן, פדראו, שנותח, ממשיך בשיקום, אבל נראה שייקח עוד זמן לא מבוטל עד שיחזור לפעילות מלאה. בכל מקרה, בקבוצה אין כל כוונה לצרף בלם נוסף למציבת הבלמים בנוסף לסק, גולדברג, עיסאת ואמיר. ברק בכר יתחיל לגבש את ההרכב המסתמן לקראת הדרבי מול הפועח חיפה ביום שני, אבל מסתמן שהוא לא ישנה את ההרכב ששיחק בצורה משכנעת בשני המשחקים והתחושה הכללית היא שנמצאה הנוסחה כדי לראות קבוצה הרבה יותר התקפית. מי שאמור הפעם לקבל דקות משחק ולהשתלב הוא מיכאל אוחנה, שהיה בחודש האחרון חלק מהשינוי שחל בקבוצה.

לפחות בשלב זה ועד אשר יימצא קשר ה-’10’ שמכבי חיפה רוצה, מתיאס נהואל ממשיך להתאמן בקבוצה מתוך ידיעה שברגע שינחת שחקן זר, לא יהיה מנוס מלהזיז אותו לקבוצה אחרת. גם עתידו של סוף פודגראנו, כמו זה של גוני נאור, אמור להיקבע בקרוב.