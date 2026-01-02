מכה למכבי נתניה: בילו ייעדר לפחות כשבועיים

לאחר ההפסד המאכזב להפועל פתח תקווה 2:0 ביום רביעי, למכבי נתניה לא היה יותר מדי זמן להיערך למשחק החוץ מחר (שבת, 18:30) מול עירוני טבריה, כאשר לאחר אימון השחרור אתמול, הבוקר יערכו בקבוצה את האימון המסכם לקראת המשחק.

מי שייעדר מהמשחק הוא שחקן הכנף, עוז בילו, שנפצע ופונה לבית החולים, כאשר הוא סובל מחתך עמוק מעל הגבה ונתפר. בילו, שהפך לשחקן המשמעותי ביותר של נתניה העונה, צפוי להוריד את התפרים רק בשבוע הבא ולחזור לאימונים ללא מגע.

הצפי לחזרתו למגרשים היא רק בעוד שבועיים לפחות, כאשר על פי ההערכות, הוא יוכל להיות כשיר במקרה הטוב רק לאחר משחק הגביע מול מכבי יפו ומדובר במכה קשה למאמן יוסי אבוקסיס. ווילסון האריס, שנכנס כמחליף ולא פתח בהרכב לאחרונה, יפתח במקומו.

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

אבוקסיס צפוי גם לבצע שינוי בחלק האחורי, כאשר מוחמד ג'טיי אמור לרדת לספסל ואיתי בן שבת עשוי לפתוח במקומו. הריברטו טבארש, שנחבל בכתפו, ינסה הבוקר להתאמן ואם יהיה כשיר יפתח, כאשר עמית כהן נמצא בכוננות להרכב הפותח.

סאהר תאג'י, שאמור לעבור קבוצה, ככל הנראה בהשאלה בחודש ינואר, מחזיק בהתעניינות ממספר קבוצות. נכון לרגע זה המטרה של הקשר היא לא לרדת לליגה הלאומית.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש (עמית כהן), כארם ג'אבר, יובל שדה, איתי בן שבת (מוחמד ג'טיי), רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, ווילסון האריס ומתיאוס דאבו.