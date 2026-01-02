יום שישי, 02.01.2026 שעה 03:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א מציגה: רחוקה מהבית וגם מהצמרת

האזינו לפודקאסט: סיכום ההפסד בטדי. הבעיות, ההבדל הגדול בין המחציות, עוד משחק שבו דאפה לא כובש, ניהול המשחק של ברדה וחשיבותו הגדולה של טוריאל

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

אחרי שני ניצחונות ביתיים על ריינה ואשדוד בגביע הפועל יצאה למשחק חוץ וחזרה הביתה מאוכזבת,. הפעם החבורה של ברדה רשמה הפסד מאכזב 1:0 בטדי לבית"ר ירושלים ופספסה עוד הזדמנות להיצמד לצמרת הגבוהה.

איציק כלפי ועמית לוינטל מסכמים הפסד חוץ נוסף בפודקאסט הפועל ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE ודנים בבעיות של הפועל ת"א אמש במשחק מול בית"ר, על ההבדל הגדול בין המחציות במשחק, עוד משחק ללא שער של דאפה בעוד שהפעם הוא היה מעורב בשני אירועים מרכזיים במשחק.

עוד בפרק: ניהול המשחק של אליניב ברדה, החשיבות של סתיו טוריאל במשחקים הגדולים משמעותית, איפה הקבוצה חייבת להתחזק בינואר, למה חלוץ זר יכול לעזור לדאפה וכמה טוב שיש את בלומפילד לקראת המפגש נגד אשדוד.

