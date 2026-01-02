"הבלמים של בית"ר זה משהו שלא ראינו שנים"

יש משחקים שלא נמדדים רק באיכות הכדורגל, אלא במשמעות שלהם. היריבות רבת השנים, ההיסטוריה, האמוציות – וכל אוהד ירושלמי יודע שאין דבר מתוק יותר מלנצח את הפועל תל אביב, לא משנה אם זה בבית או בחוץ, אם זה משחק גדול או “עוד משחק ליגה” – עבורנו, האוהדים של ביתר ירושלים ניצחון על האדומים הוא רגע ענק. גם עבורי, כמו עבור אלפי אוהדים צהובים – שחורים, זה היה ערב שכיף לחייך בו – ולא רק בגלל התוצאה.

המשחק עצמו לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד, אבל דבר אחד בלט מעל הכול: בית״ר היא קבוצה מאומנת מאד. רואים יד של צוות מקצועי, רואים סדר, רואים ארגון ובעיקר רואים שיפור משמעותי במשחק ההגנה. צמד הבלמים, גדרני וקראבלי, הוא משהו שבירושלים לא ראינו כבר הרבה שנים. שקט, אחריות, תיאום – וזה מקרין ביטחון על כל הקבוצה.

בעיניי, אחד הסיפורים היפים של המשחק הוא ירדן כהן. עוד משחק מצוין, עוד הופעה בוגרת ואחראית. אני מחזיק מאוד מברק, יש לו שחקן זר בעמדה הזו ובכל זאת הוא ממשיך לתת קרדיט לירדן – ומקבל את התמורה במזומן. זה לא מובן מאליו בכדורגל הישראלי, וזה אומר הרבה על האמון ועל הדרך.

ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)

ברגע שבית״ר מייצבת את משחק ההגנה, ועם צמד גאונים כמו אצילי ושועה בחלק הקדמי – הקבוצה הזו חזקה מאוד בתמונת האליפות. הצוות המקצועי אולי לא יוצא בהצהרות בראיונות, אבל תאמינו לי – בפנים יודעים היטב שזו המטרה המרכזית. והכי חשוב: הם גם יודעים שזה אפשרי.

אם יש משהו שקצת הפריע לעין, זו העובדה שבית״ר מגיעה למצבים טובים מהאגפים – ואין מספיק נוכחות שמסיימת מהאמצע. אלמוג כהן צריך לתת את הפתרון לכך בסגל הקיים שלו או להביא שחקן גולר.

כמו כן, ישנה חשיבות עצומה למשחק הבא ביום ראשון. דווקא אחרי ניצחון יקר ומרגש כזה, המבחן האמיתי הוא בהמשכיות. אני מקווה שהצוות המקצועי יוריד את השחקנים לקרקע, ישמור על איזון וימשיך לבנות קבוצה שלא מתרסקת אחרי רגעים טובים.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

בגזרת הסגל, ההחתמה של בוריס אינו היא עוד מהלך מצוין של אלמוג וההנהלה. אברמוב ידע לפתוח את הארנק, להביא את השחקן הנכון – בזמן הנכון. שחקן “גרזן” באמצע המגרש הוא נכס במאבק ארוך, והוא יכול לסייע מאוד בהמשך הדרך אל עבר המטרות הגדולות.

ומילה טובה גם להנהלה של בית״ר: הכול נעשה בשקט, במחשבה, בונים אבן על אבן . ככה בונים קבוצה שרוצה – ויכולה – ללכת עד הסוף.

בצד האדום הפועל תל אביב לא במשחק טוב היום. ברדה יצטרך להעיר את החניכים שלו אם ברצונו להיאבק בפלייאוף העליון.