באולם בעוטף: גביע ווינר לנשים למכבי עירוני ר"ג

מכבי עירוני רמת גן זכתה הערב (חמישי) בתואר הראשון לעונת 25/26 בכדורסל נשים, כאשר ניצחה בגמר גביע ווינר את הפועל ראשון לציון 62:66.

עדן ענבר, מאמן רמת גן, שחזר העונה לאמן בליגה, מצליח לשמור על מאזן מושלם בכל המסגרות עם אפשרות לעונה חלומית. זה היה משחק עם משמעות מיוחדת, מאחר והתקיים באולם בקיבוץ מגן, האולם של עוטף עזה, זאת במטרה לחבר את הקהילה לדרום ולחוסן של האזור.

ראשון לציון הפגינה משחק הגנה מעולה ברבע הראשון, אותו סיימה ביתרון של 14:23. מנגד, שתי שחקניות של רמת גן החזיקו את הקבוצה בתמונה במחצית הראשונה, ויויאנס עם 17 נקודות ותומס עם 12. 37:43 לראשון לציון במחצית.

הרבע השלישי התאפיין בהגנות טובות ולחץ על כל המגרש והסתיים בסקור נמוך, 12:12.

04:08 לסיום, עלתה רמת גן ליתרון שני בסך הכל במשחק, 57:59. רמת גן חזרה למשחק ולקחה את ההובלה בעיקר דרך הגנה מעולה, כך שראשון לציון קלעה את הנקודה השלישית שלה ברבע רק 2:07 לסיומו.

01:26 לסיום היתרון של רמת גן גדל ל-ל 59:64. מאמן ראשן לציון, זיו ארז, לקח פסק זמן שלאחריו ביצעה שיר תירוש עבירה חמישית. ראשון לציון צמצמה עם סל ועבירה לשתי נקודות בלבד.

גילי אייזנר קבעה את תוצאת המשחק עם סל משלה, 62:66 לרמת גן, שחגגה עם תואר ראשון העונה ועם גביע ווינר, אותו הניפו יחד אייזנר ותירוש.

עירוני רמת גן חוגגת (עודד קרני באדיבות המנהלת)

עדן ענבר סיכם: “קרדיט גדול לראשון לציון. הן היו יותר טובות מאיתנו. שיחקנו בקצב גבוה. במחצית השנייה היינו טובים. ניצחנו וזה מה שחשוב. קיבלנו שיעור חשוב להמשך. אני נותן קרדיט גדול לשחקניות שבמחצית השנייה ספגו רק 19 נקודות. לשחקניות שלי יש לב גדול וזה מה שהביא לנו ניצחון”.

ענבר הוסיף: “״גילי אייזנר היא השגרירה שלי על המגרש, זרמה נכון עם המשחק וקלעה את הנקודות הכי חשובות במשחק״.

שיר תירוש אמרה: “תודה לגילי אייזנר שבחרה בי להניף יחד איתה את הגביע.

היינו בפיגור רוב המשחק ידענו להתעלות ברגע הנכון, לתת את הכל ולזכות״.

גילי אייזנר אמרה: “ראשון לציון היו נהדרות במשחק, שיר תירוש נתנה את כל כולה על המגרש והייתה מדהימה. לא היינו באנרגיות הרגילות רוב המשחק ולשמחתנו ידענו להתעלות ולזכות. אנחנו צריכות להמשיך ככה לכל העונה״.

דנה סנדר, יו״ר מנהלת ליגת אתנה ווינר: ״הגענו לשחק בדרום כדי להביע אמירה ערכית חשובה בתושבי העוטף ובמשפחות המילואימניקים. זכינו למשחק מהנה, קצבי, חזק ומרגש. תודה למועצה האזורית אשכול על שיתוף הפעולה ולאוהדים שטרחו והגיעו. כדורסל הנשים מנצח במשחקים כאלה”.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס 27, אימארי תומס 23, שיר תירוש 9, ריבאונדים

אליס חתוקאי 3, גילי אייזנר 2, פאולה סטורטמן 2.

קלעו לראשון לציון: יינג 26, מורגן בטי 14, יצחקי 10, בולדירבה 9, ציפל 3.