יום שישי, 02.01.2026 שעה 02:29
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
24816-105212עירוני ר"ג
201008-102213אליצור חולון
19833-85012הפועל ראשל"צ
18876-87712 מכבי כרמיאל בית הכרם
17672-77611מכבי בנות אשדוד
16816-81812הפועל לב י-ם
15867-77911בנות פ"ת
14704-6959אליצור רמלה
14842-81111מכבי חיפה
141119-87313הפועל ב"ש/דימונה

באולם בעוטף: גביע ווינר לנשים למכבי עירוני ר"ג

בתום משחק צמוד שנערך בקיבוץ מגן בדרום, זכתה הקבוצה מר"ג בתואר הראשון העונה, עם ניצחון 62:66 על הפועל ראשל"צ. ויויאנס הצטיינה עם 27 נקודות

|
שחקניות ר עם הגביע (עודד קרני באדיבות המנהלת)
שחקניות ר עם הגביע (עודד קרני באדיבות המנהלת)

מכבי עירוני רמת גן זכתה הערב (חמישי) בתואר הראשון לעונת 25/26 בכדורסל נשים, כאשר ניצחה בגמר גביע ווינר את הפועל ראשון לציון 62:66.

עדן ענבר, מאמן רמת גן, שחזר העונה לאמן בליגה, מצליח לשמור על מאזן מושלם בכל המסגרות עם אפשרות לעונה חלומית. זה היה משחק עם משמעות מיוחדת, מאחר והתקיים באולם בקיבוץ מגן, האולם של עוטף עזה, זאת במטרה לחבר את הקהילה לדרום ולחוסן של האזור. 

ראשון לציון הפגינה משחק הגנה מעולה ברבע הראשון, אותו סיימה ביתרון   של 14:23. מנגד, שתי שחקניות של רמת גן החזיקו את הקבוצה בתמונה במחצית הראשונה, ויויאנס עם 17 נקודות ותומס עם 12. 37:43 לראשון לציון במחצית.

הרבע השלישי התאפיין בהגנות טובות ולחץ על כל המגרש והסתיים בסקור נמוך, 12:12. 

04:08 לסיום, עלתה רמת גן ליתרון שני בסך הכל במשחק, 57:59. רמת גן חזרה למשחק ולקחה את ההובלה בעיקר דרך הגנה מעולה, כך שראשון לציון קלעה את הנקודה השלישית שלה ברבע רק 2:07 לסיומו. 

01:26 לסיום היתרון של רמת גן גדל ל-ל 59:64. מאמן ראשן לציון, זיו ארז, לקח פסק זמן שלאחריו ביצעה שיר תירוש עבירה חמישית. ראשון לציון צמצמה עם סל ועבירה לשתי נקודות בלבד.

גילי אייזנר קבעה את תוצאת המשחק עם סל משלה, 62:66 לרמת גן, שחגגה עם תואר ראשון העונה ועם גביע ווינר, אותו הניפו יחד אייזנר ותירוש.

עירוני רמת גן חוגגת (עודד קרני באדיבות המנהלת)עירוני רמת גן חוגגת (עודד קרני באדיבות המנהלת)

עדן ענבר סיכם: “קרדיט גדול לראשון לציון. הן היו יותר טובות מאיתנו. שיחקנו בקצב גבוה. במחצית השנייה היינו טובים. ניצחנו וזה מה שחשוב. קיבלנו שיעור חשוב להמשך. אני נותן קרדיט גדול לשחקניות שבמחצית השנייה ספגו רק 19 נקודות. לשחקניות שלי יש לב גדול וזה מה שהביא לנו ניצחון”. 

ענבר הוסיף: “״גילי אייזנר היא השגרירה שלי על המגרש, זרמה נכון עם המשחק וקלעה את הנקודות הכי חשובות במשחק״. 

שיר תירוש אמרה: “תודה לגילי אייזנר שבחרה בי להניף יחד איתה את הגביע.
היינו בפיגור רוב המשחק ידענו להתעלות ברגע הנכון, לתת את הכל ולזכות״.

גילי אייזנר אמרה: “ראשון לציון היו נהדרות במשחק, שיר תירוש נתנה את כל כולה על המגרש והייתה מדהימה. לא היינו באנרגיות הרגילות רוב המשחק ולשמחתנו ידענו להתעלות ולזכות. אנחנו צריכות להמשיך ככה לכל העונה״. 

דנה סנדר, יו״ר מנהלת ליגת אתנה ווינר: ״הגענו לשחק בדרום כדי להביע אמירה ערכית חשובה בתושבי העוטף ובמשפחות המילואימניקים. זכינו למשחק מהנה, קצבי, חזק ומרגש. תודה למועצה האזורית אשכול על שיתוף הפעולה ולאוהדים שטרחו והגיעו. כדורסל הנשים מנצח במשחקים כאלה”.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס 27, אימארי תומס 23, שיר תירוש 9, ריבאונדים
אליס חתוקאי 3, גילי אייזנר 2, פאולה סטורטמן 2. 

קלעו לראשון לציון: יינג  26, מורגן בטי 14, יצחקי 10, בולדירבה 9, ציפל 3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */