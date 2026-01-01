יום חמישי, 01.01.2026 שעה 23:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

אליניב ברדה: אני לא חושב שהגיע לבית”ר לנצח

מאמן הפועל ת"א לאחר ההפסד 1:0 לירושלמים: "אם נלמד לנצח גם בחוץ נגשים את המטרות שלנו העונה". אלטמן על דאפה: "הוא ילד צעיר, זה עוד יגיע והרבה"

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

הפועל ת”א יכולה לצאת מאוכזבת מההפסד 1:0 הערב (חמישי) לבית”ר ירושלים. האדומים הגיעו לטדי למפגש מול היריבה המרה שלהם, ספגו שער מוקדם ולא הצליחו למצוא את את השוויון. החבורה של אליניב ברדה יכלה להיכנס לרביעייה הראשונה עם ניצחון, אך כעת היא נותרה במקום החמישי כשהיא בפער של שתי נקודות בלבד מבני סכנין ומכבי נתניה שדולקות אחריה.

אליניב ברדה דיבר בסיום ההתמודדות: “אני לא חושב שהגיע לבית”ר לנצח, היה משחק שוויוני והם הבקיעו מקרן ראשונה שהייתה להם. בחצי השני שיחקנו קצת פחות טוב אבל הימרנו הרבה יותר. אנחנו היינו פחות חכמים בפס ובשליש האחרון. אין תירוצים, המשחק נגמר לא משנה חיסורים או לא. צריכים להתכונן למשחק הבא.

על הבעיה של הקבוצה במשחקי חוץ אמר: “הלוואי שהייתה לי תשובה, אין לזה שום פתרון. אנחנו שם כל משחק חוץ כי אין משחק שהפסדנו או איבדנו נקודות שלא היינו בו. אנחנו רוצים לשים על זה דגש בסיבוב השני. לי קשה לקבל את ההפסד הזה, אבל יש לנו עוד יומיים את המשחק הבא כבר ואין זמן להתלונן.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)

“עשינו את הדברים פחות טוב בחצי השני, בטח בתחילתו. ואז דווקא עם החילופים לקח לנו עשר דקות להתאזן והתחלנו להיות קצת יותר מסוכנים לשער. הקבלת החלטות שלנו בשלישי האחרון הייתה פחות טובה”.

המאמן התייחס גם לאדום של אנס מחמיד: “מתאר לעצמי שלא אוהב את מה שאראה. אין לנו יותר מדי זמן לחשוב אחורה. יש לנו יומיים הכנה למשחק מול אשדוד. פגשנו אותם כבר פעמיים ואני יודע כמה זה קשה לנצח קבוצה שלוש פעמים, הם עשו לנו חיים קשים. נצטרך לבוא מוכנים ולהביא את הנקודות בבית.

“אני מרגיש פספוס כי מעבר לזה שאנחנו עם משחק חסר ושהורידו לנו שתי נקודות, בהרבה משחקי חוץ היינו שם לגמרי ויכולנו להוציא תוצאות הרבה יותר טובות. אם נלמד לנצח גם בחוץ נגשים את המטרות שלנו העונה. יש זמן עד הדרבי, יש כל כך הרבה משחקים בתווך”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

גם עומרי אלטמן התראיין: “מבואסים מההפסד, לא חושב שהגיע לנו להפסיד היום. תיקו היה משקף את המשחק הזה, היה דקות יותר טובות שלנו, דיי שלטנו בקצב. אני חושב שהגענו למצבים שלנו ועם טיפה יותר ריכוז וחדות בחלק האחרון יכלנו להבקיע. החצאי מצבים שלנו היו יותר טובים משלהם”.

הקשר גם התייחס למצב של דניאל דאפה: “אנחנו לא מזכירם את העניין הזה בחדר הלבשה. כולנו מבינים שהוא ילד צעיר ושזה יגיע, אז זה יגיע והרבה. אנחנו מדברים על צבירת הנקודות שלנו מחוץ לבלומפילד, איך עושים את זה? נעבוד יותר קשה ואני מאמין שיהיה בסדר”.

