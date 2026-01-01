אליניב ברדה: אני לא חושב שהגיע לבית”ר לנצח

הפועל ת”א יכולה לצאת מאוכזבת מההפסד 1:0 הערב (חמישי) לבית”ר ירושלים. האדומים הגיעו לטדי למפגש מול היריבה המרה שלהם, ספגו שער מוקדם ולא הצליחו למצוא את את השוויון. החבורה של אליניב ברדה יכלה להיכנס לרביעייה הראשונה עם ניצחון, אך כעת היא נותרה במקום החמישי כשהיא בפער של שתי נקודות בלבד מבני סכנין ומכבי נתניה שדולקות אחריה.

אליניב ברדה דיבר בסיום ההתמודדות: “אני לא חושב שהגיע לבית”ר לנצח, היה משחק שוויוני והם הבקיעו מקרן ראשונה שהייתה להם. בחצי השני שיחקנו קצת פחות טוב אבל הימרנו הרבה יותר. אנחנו היינו פחות חכמים בפס ובשליש האחרון. אין תירוצים, המשחק נגמר לא משנה חיסורים או לא. צריכים להתכונן למשחק הבא.

על הבעיה של הקבוצה במשחקי חוץ אמר: “הלוואי שהייתה לי תשובה, אין לזה שום פתרון. אנחנו שם כל משחק חוץ כי אין משחק שהפסדנו או איבדנו נקודות שלא היינו בו. אנחנו רוצים לשים על זה דגש בסיבוב השני. לי קשה לקבל את ההפסד הזה, אבל יש לנו עוד יומיים את המשחק הבא כבר ואין זמן להתלונן.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)

“עשינו את הדברים פחות טוב בחצי השני, בטח בתחילתו. ואז דווקא עם החילופים לקח לנו עשר דקות להתאזן והתחלנו להיות קצת יותר מסוכנים לשער. הקבלת החלטות שלנו בשלישי האחרון הייתה פחות טובה”.

המאמן התייחס גם לאדום של אנס מחמיד: “מתאר לעצמי שלא אוהב את מה שאראה. אין לנו יותר מדי זמן לחשוב אחורה. יש לנו יומיים הכנה למשחק מול אשדוד. פגשנו אותם כבר פעמיים ואני יודע כמה זה קשה לנצח קבוצה שלוש פעמים, הם עשו לנו חיים קשים. נצטרך לבוא מוכנים ולהביא את הנקודות בבית.

“אני מרגיש פספוס כי מעבר לזה שאנחנו עם משחק חסר ושהורידו לנו שתי נקודות, בהרבה משחקי חוץ היינו שם לגמרי ויכולנו להוציא תוצאות הרבה יותר טובות. אם נלמד לנצח גם בחוץ נגשים את המטרות שלנו העונה. יש זמן עד הדרבי, יש כל כך הרבה משחקים בתווך”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

גם עומרי אלטמן התראיין: “מבואסים מההפסד, לא חושב שהגיע לנו להפסיד היום. תיקו היה משקף את המשחק הזה, היה דקות יותר טובות שלנו, דיי שלטנו בקצב. אני חושב שהגענו למצבים שלנו ועם טיפה יותר ריכוז וחדות בחלק האחרון יכלנו להבקיע. החצאי מצבים שלנו היו יותר טובים משלהם”.

הקשר גם התייחס למצב של דניאל דאפה: “אנחנו לא מזכירם את העניין הזה בחדר הלבשה. כולנו מבינים שהוא ילד צעיר ושזה יגיע, אז זה יגיע והרבה. אנחנו מדברים על צבירת הנקודות שלנו מחוץ לבלומפילד, איך עושים את זה? נעבוד יותר קשה ואני מאמין שיהיה בסדר”.