חגיגה חורפית: צפו בניצחון של בית"ר בתמונות

חגיגה חורפית: צפו בניצחון של בית"ר בתמונותהקור הירושלמי, שלל המטריות ביציעים, הטירוף של המאמנים, החגיגה של שועה, האכזבה בהפועל והמאבק העיקש על כל כדור. ה-0:1 דרך עדשת המצלמה של ONE מערכת ONE | 01/01/2026 22:35 ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה) שחקני הקבוצות לפני המשחק (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים בגשם השוטף (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)ירדן שועה וברק יצחקי (אורן בן חקון)עומר אצילי מול יזן נסאר (אורן בן חקון)דור מיכה (אורן בן חקון)פלקאו (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)שיקו מוסר את הכדור (רדאד ג'בארה)דור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה (אורן בן חקון)אנדריאן קרייב (אורן בן חקון)עומר אצילי משתלט על הכדור (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש