יום חמישי, 01.01.2026 שעה 23:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

חגיגה חורפית: צפו בניצחון של בית"ר בתמונות

הקור הירושלמי, שלל המטריות ביציעים, הטירוף של המאמנים, החגיגה של שועה, האכזבה בהפועל והמאבק העיקש על כל כדור. ה-0:1 דרך עדשת המצלמה של ONE

|
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
שחקני הקבוצות לפני המשחק (רדאד גשחקני הקבוצות לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית"ר ירושלים בגשם השוטף (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים בגשם השוטף (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה וברק יצחקי (אורן בן חקון)ירדן שועה וברק יצחקי (אורן בן חקון)
עומר אצילי מול יזן נסאר (אורן בן חקון)עומר אצילי מול יזן נסאר (אורן בן חקון)
דור מיכה (אורן בן חקון)דור מיכה (אורן בן חקון)
פלקאו (רדאד גפלקאו (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד גירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד גירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד גירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד גירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
שיקו מוסר את הכדור (רדאד גשיקו מוסר את הכדור (רדאד ג'בארה)
דור מיכה בפעולה (רדאד גדור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה (אורן בן חקון)דניאל דאפה (אורן בן חקון)
אנדריאן קרייב (אורן בן חקון)אנדריאן קרייב (אורן בן חקון)
עומר אצילי משתלט על הכדור (רדאד געומר אצילי משתלט על הכדור (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
