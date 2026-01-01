יום חמישי, 01.01.2026 שעה 23:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

בית"ר נצמדה לב"ש: תמונת המצב בצמרת הליגה

לאחר שהחבורה מבירת הנגב פתחה את הפער, חניכיו של יצחקי צימקו אותו בחזרה. מכבי ת"א התרחקה מהמאבק על המקום הראשון. תמונת המצב של פסגת הטבלה

|
עומר אצילי ואור בלוריאן במאבק אווירי (אורן בן חקון)
עומר אצילי ואור בלוריאן במאבק אווירי (אורן בן חקון)

המחזור ה-16 בליגת העל הגיע הערב (חמישי) לסיומו לאחר שבית”ר ירושלים גברה 0:1 על הפועל תל אביב. בעקבות כך, צימקה החבורה מהבירה את הפער מהמוליכה הפועל באר שבע לשתי נקודות פעם נוספת. הקבוצה שבמקום השלישי, מכבי תל אביב, אכזבה כשרשמה 1:1 בלבד עם עירוני טבריה. כמו כן, מכבי חיפה הרשימה עם 0:4 על מ.ס אשדוד ובני סכנין גברה 0:2 על הפועל חיפה.

המוליכה מבירת הנגב גברה 1:4 על הפועל ירושלים בביתה על מנת להגדיל את הפער לחמש נקודות, אך הניצחון הערב של הירושלמים צימק את הפער בחזרה לשתי נקודות. התיקו של אלופת המדינה הרחיק אותה פעם נוספת ממאבק המקום הראשון, ומכבי חיפה ובני סכנין רשמו ניצחונות כדי לטפס במעלה הטבלה. הפועל ת”א, שהפסידה כאמור, ירדה למקום החמישי.

הצמרת המלאה:

1 – הפועל באר שבע – 38 נקודות, הפרש שערים 22+

2 – בית”ר ירושלים – 36 נקודות, הפרש שערים 20+

3 – מכבי תל אביב – 30 נקודות, הפרש שערים 15+

4 – מכבי חיפה – 25 נקודות, הפרש שערים 15+

5 – הפועל תל אביב – 25 נקודות, הפרש שערים 9+

6 – בני סכנין – 23 נקודות, הפרש שערים 2+

