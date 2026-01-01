בית"ר נצמדה לב"ש: תמונת המצב בצמרת הליגה

המחזור ה-16 בליגת העל הגיע הערב (חמישי) לסיומו לאחר שבית”ר ירושלים גברה 0:1 על הפועל תל אביב. בעקבות כך, צימקה החבורה מהבירה את הפער מהמוליכה הפועל באר שבע לשתי נקודות פעם נוספת. הקבוצה שבמקום השלישי, מכבי תל אביב, אכזבה כשרשמה 1:1 בלבד עם עירוני טבריה. כמו כן, מכבי חיפה הרשימה עם 0:4 על מ.ס אשדוד ובני סכנין גברה 0:2 על הפועל חיפה.

המוליכה מבירת הנגב גברה 1:4 על הפועל ירושלים בביתה על מנת להגדיל את הפער לחמש נקודות, אך הניצחון הערב של הירושלמים צימק את הפער בחזרה לשתי נקודות. התיקו של אלופת המדינה הרחיק אותה פעם נוספת ממאבק המקום הראשון, ומכבי חיפה ובני סכנין רשמו ניצחונות כדי לטפס במעלה הטבלה. הפועל ת”א, שהפסידה כאמור, ירדה למקום החמישי.

הצמרת המלאה:

1 – הפועל באר שבע – 38 נקודות, הפרש שערים 22+

2 – בית”ר ירושלים – 36 נקודות, הפרש שערים 20+

3 – מכבי תל אביב – 30 נקודות, הפרש שערים 15+

4 – מכבי חיפה – 25 נקודות, הפרש שערים 15+

5 – הפועל תל אביב – 25 נקודות, הפרש שערים 9+

6 – בני סכנין – 23 נקודות, הפרש שערים 2+