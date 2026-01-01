מ.ס קריית גת הביסה 0:8 את מכבי אס"א ת"א

שלושה משחקים מן המחזור ה-12 בליגת העל לנשים התקיימו הערב (חמישי) ופתחו את שנת 2026. במוקד: מ.ס קריית גת האלופה חגגה את השנה האזרחית החדשה עם ניצחון 0:8 מוחץ על מכבי אס”א תל אביב, הפועל קטמון ירושלים ומכבי כשרונות חדרה נפרדו ב-3:3 ומ.כ רמת השרון ומכבי חולון חלקו נקודות בתיקו מאופס.

מ.ס קריית גת – מכבי אס”א תל אביב 0:8

האלופה מהדרום חגגה ביום הראשון של שנת 2026. המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-37 כשדניאלה הלנה דייקה מהנקודה הלבנה. שלוש דקות חלפו ומעיין בן ישראל הכפילה את היתרון. ארבע דקות לאחר מכן, נועה סלימהוגיץ’ הצטרפה לחגיגה וקבעה את תוצאת המחצית.

החצי השני נפתח בדיוק כפי שהוא שקודמו הסתיים, בדקה ה-47 גלורי אקומבו אוגבונה כבשה את הרביעי של קבוצתה. נועה סלימהוגיץ’ כבשה את השני שלה בדקה ה-64. בדקה ה-76 גם דניאלה הלנה השלימה צמד. רוני דגן שעלתה מהספסל הבקיעה את הגול השביעי, בדקה ה-83. בדקה ה-88 סלימהוגיץ’ השלימה שלושער וקבעה את תוצאת הסיום.

הפועל קטמון ירושלים – מכבי כשרונות חדרה 3:3

האורחת עלתה ליתרון מגול של מאיה קבררה כבר בדקה התשיעית. שער השוויון של הבנות מהמקום השני בטבלה, הגיע בדקה הבנות מהבירה הגיע בדקה ה-41, שירה אלינב כבשה. המהפך הושלם בדקה ה-45 כשז’איילי גומס דה סילבה מצאה את הרשת. בדקה ה-47 לייסלה סנטוס קרוז הבקיעה שער שוויון. בדקה ה-79 דוריס בואדואה החזירה את היתרון לירושלמיות. זיו רוט-חזן שנכנסה בתור מחליפה אצל המארחת, כבשה שער עצמי בדקה ה-87, שקבע חלוקת נקודות בסיום.

מ.כ רמת השרון – מכבי חולון 0:0

הקבוצה שנמצאת מתחת לקו האדום אירחה את הבנות מהמקום הרביעי בטבלה. בתום משחק חלש מבלי שהובקעו שערים, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות.