יום חמישי, 01.01.2026 שעה 22:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
3210-5512מ.ס. קרית גת1
289-3111הפועל בנות קטמון2
1626-2112אסא ת"א3
1515-1811מכבי חולון4
1319-1911מכבי כשרונות חדרה5
922-1410הפועל רעננה6
642-1012מ.כ. רמת השרון7
434-911פנתרות אשדוד8

מ.ס קריית גת הביסה 0:8 את מכבי אס"א ת"א

אלופת ליגת העל לנשים פתחה את השנה האזרחית החדשה ברגל ימין, סלימהוגיץ' כיכבה עם שלושער והלנה כבשה צמד. 3:3 בין קטמון י-ם למכבי כשרונות חדרה

|
שחקניות מ.ס קריית גת (באדיבות המועדון)
שחקניות מ.ס קריית גת (באדיבות המועדון)

שלושה משחקים מן המחזור ה-12 בליגת העל לנשים התקיימו הערב (חמישי) ופתחו את שנת 2026. במוקד: מ.ס קריית גת האלופה חגגה את השנה האזרחית החדשה עם ניצחון 0:8 מוחץ על מכבי אס”א תל אביב, הפועל קטמון ירושלים ומכבי כשרונות חדרה נפרדו ב-3:3 ומ.כ רמת השרון ומכבי חולון חלקו נקודות בתיקו מאופס.

מ.ס קריית גת – מכבי אס”א תל אביב 0:8

האלופה מהדרום חגגה ביום הראשון של שנת 2026. המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-37 כשדניאלה הלנה דייקה מהנקודה הלבנה. שלוש דקות חלפו ומעיין בן ישראל הכפילה את היתרון. ארבע דקות לאחר מכן, נועה סלימהוגיץ’ הצטרפה לחגיגה וקבעה את תוצאת המחצית.

החצי השני נפתח בדיוק כפי שהוא שקודמו הסתיים, בדקה ה-47 גלורי אקומבו אוגבונה כבשה את הרביעי של קבוצתה. נועה סלימהוגיץ’ כבשה את השני שלה בדקה ה-64. בדקה ה-76 גם דניאלה הלנה השלימה צמד. רוני דגן שעלתה מהספסל הבקיעה את הגול השביעי, בדקה ה-83. בדקה ה-88 סלימהוגיץ’ השלימה שלושער וקבעה את תוצאת הסיום.  

הפועל קטמון ירושלים – מכבי כשרונות חדרה 3:3

האורחת עלתה ליתרון מגול של מאיה קבררה כבר בדקה התשיעית. שער השוויון של הבנות מהמקום השני בטבלה, הגיע בדקה הבנות מהבירה הגיע בדקה ה-41, שירה אלינב כבשה. המהפך הושלם בדקה ה-45 כשז’איילי גומס דה סילבה מצאה את הרשת. בדקה ה-47 לייסלה סנטוס קרוז הבקיעה שער שוויון. בדקה ה-79 דוריס בואדואה החזירה את היתרון לירושלמיות. זיו רוט-חזן שנכנסה בתור מחליפה אצל המארחת, כבשה שער עצמי בדקה ה-87, שקבע חלוקת נקודות בסיום.

מ.כ רמת השרון – מכבי חולון 0:0    

הקבוצה שנמצאת מתחת לקו האדום אירחה את הבנות מהמקום הרביעי בטבלה. בתום משחק חלש מבלי שהובקעו שערים, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */