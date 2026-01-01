יום חמישי, 01.01.2026 שעה 21:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"לוקאס אסאדי מבוקש על ידי אתלטיקו מיניירו"

דיווח בדרום אמריקה: הקשר, שקושר למכבי חיפה והיה מועמד להגיע לירוקים, נמצא על הכוונת של הקבוצה הברזיליאית, כשאף "סמפאולי כבר יצר איתו קשר"

|
לוקאס אסאדי (IMAGO)
לוקאס אסאדי (IMAGO)

הקשר ההתקפי, לוקאס אסאדי, קושר לאחרונה מכבי חיפה בזמן האחרון והיה אחד המועמדים של רפאלוב להגיע אל הירוקים, אך כעת נראה שחלה תפנית ובדרום אמריקה מדווחים היום (חמישי) שאתלטיקו מיניירו מברזיל מעוניינת בו.

על פי הדיווח בצ’ילה ובברזיל, הקבוצה רוצה צפויה להגיש הצעה ראשונית לאוניברסידד דה צ’ילה בתוך כמה ימים, זאת בניסיון לרכוש אותו, כשלפי העיתונאי גילרמה פרוסארד, המאמן חורחה סמפאולי כבר יצר איתו קשר, במטרה להביא אותו לקבוצתו.

כזכור, מדובר בקשר שנמצא במעקב כבר שלושה חודשים יחד עוד רשימה של קשרים, שאחד מהם עשוי להחליף את מתיאס נהואל. אסאדי הצעיר שגובהו 1.72 מטרים ערך 30 הופעות העונה בכל המסגרות, כבש 11 שערים ובישל עוד שישה.

שוויו הנוכחי מוערך בשלושה מיליון אירו לפי טרנספרמרקט, והוא משחק בעיקר כקשר התקפי, אך יכול לשחק גם כקיוני שמאלי וחלוץ שני. כידוע, הקשר ההתקפי בן ה-21 נמצא בשלבים מתקדמים של חזרה מפציעה.

