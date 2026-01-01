יום חמישי, 01.01.2026 שעה 20:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

האיגוד: לא היה צריך להישרק פנדל להפועל חיפה

הוועדה המקצועית תמכה בהחלטה לבטל את בעיטת העונשין שהוענקה לקבוצה של גל אראל, וחשפה את השיחות בין שופט המשחק ל-VAR: "זה נוגע ביד שצמודה לגוף"

|
רותם חטואל ונאור סבג (עמרי שטיין)
רותם חטואל ונאור סבג (עמרי שטיין)

מחזור אמצע השבוע כמעט מאחורינו, ובוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמו הערב (חמישי) התייחסות לאחת מהחלטות השיפוט שנלקחו במהלך המשחקים. לפי הוועדה, שופטי ה-VAR צדקו בכך שביטלו פנדל עבור הפועל חיפה, בטענה שגויה של נגיעת יד של שחקן בני סכנין בתוך הרחבה.

מהאיגוד נמסר: “בדקה ה-60 התערבות נכונה של שופט המסך לביטול בעיטת עונשין להפועל חיפה, מכיוון שלא בוצעה עבירת יד. הכדור מגיע ממרחק קצר ופוגע ביחד הקרובה של המגן, שצמודה לגוף ונמצאת במנח טבעי ביחס לפעולת השחקן”. 

הוועדה המקצועית חשפה גם את השיחה בזמן אמת בין שופט ה-VAR לשופט הראשי במשחק: “אני ממליץ על ביטול בעיטת העונשין, היד, זה נוגע ביד שמאל שצמודה לגוף, תגיע בבקשה למסך. זה נוגע ביד שמאל ולא ביד ימין”.

יובל שטיין מסתכל במסך (עמרי שטיין)יובל שטיין מסתכל במסך (עמרי שטיין)

במשחק עצמו בני סכנין יצאה עם ידה על העליונה בתום 90 הדקות, כשג’בייר בושנאק ומוסטפא שייח יוסף הבקיעו וקבעו 0:2 לקבוצה של שרון מימר. ההפסד פגע בסיכויי הפלייאוף העליון של הפועל חיפה והוריד אותה עד למקום התשיעי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */