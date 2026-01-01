נווה יוסף חזק בפסגה, ניצחון לנצרת בנערים ב'

במחוז הצפוני של הליגה הארצית בשנתון נערים ב' נערכו בימים האחרונים משחקי המחזור ה-16. בשל היותה הליגה עם מספר אי זוגי של קבוצות, את מלוא 16 המשחקים שיחקו רק שתי קבוצות: המוליכה - מ.כ נווה יוסף חיפה, וסגנית המוליכה - בני סכנין. בתשעת המשחקים ששוחקו במחזור נכבשו 28 שערים, שני משחקים הסתיימו ללא הכרעה.

אם בנווה יוסף עסקינן, הרי שהקבוצה החיפאית חיזקה את עמדתה בפסגת הטבלה, בעקבות התוצאות שהושגו במשחקיה ובמשחקי יריבותיה. נזכיר, כי בשל שינוי שיטת מבנה הליגות בעונה הבאה, האלופה תעפיל לליגת העל, הקבוצה שתסיים במקום השני תשחק במשחקי מבחן על העליה לליגת העל - במידה ותיכשל במשחקים אלה היא תצטרף למסיימות במקומות 3-13 שישחקו בליגה הלאומית החדשה, בעוד שהמסיימות במקומות 14-17 ינשרו לליגה הארצית החדשה ושתי האחרונות ינשרו לדרג המחוזי התחתון ביותר.

בתחתית הטבלה הפועל מטה אשר ממשיכה לנעול את הטבלה עם נקודה אחת בלבד, אין ספק שהשלכות המלחמה פגעו קשות במועדון מהגליל המערבי, שטיפח עשרות שחקנים מוכשרים לקבוצות הצפון - כמה מהם הם הגיעו אפילו לליגת העל - בהם זאהי אחמד מהפועל באר שבע וג'ורג' דיבה מהפועל חיפה. מטה אשר הייתה קרובה להכפיל את סך נקודותיה במשחק הביתי מול הפועל נוף הגליל, זאת לאחר ששער שכבש דוד לוזוביק (78) מחק יתרון מוקדם של האורחת משער שכבש ליעד זנו בדקה השביעית, אך שער שכבש דין ברננד בתוספת הזמן העניק לנוף הגליל ניצחון חשוב.

נוער בית"ר חיפה (באדיבות המועדון)

בני אעבלין הגדילה לשלוש נקודות את הפער מהקבוצה החופשית של המחזור, הפועל עפולה, שמדורגת מתחת לקו האדום, לאחר ששמטה יתרון של שני שערים במשחק החוץ מול בני ריינה, שהסתיים בשוויון 2:2 והותיר את ריינה עם נקודה אחת מעל אעבלין. מכבי צור שלום/קרית ביאליק נצמדה לאעבלין בזכות ניצחון 1:3 במשחק החוץ מול בית"ר עירוני נהריה - הקבוצה היחידה ששיחקה 14 משחקים העונה.

עירוני נשר - מ.כ נווה יוסף חיפה 2:0

מוליכת הטבלה התייצבה למשחק, יממה לאחר שבני סכנין סיימה בתוצאת שוויון 0:0 את ההתמודדות מול הפועל חדרה מערב מהמקום ה-14. נווה יוסף ידעה שניצחון יגדיל את הפער בינה לבין סכנין לארבע נקודות. נשר, שמדורגת במקום העשירי, קיוותה לצאת עם משהו מהמשחק ולשפר עמדות במרכז הטבלה. יהונתן בריל (15’) ואסף נחמיאס (80’) העניקו לחבורה של אבי נחמני ניצחון חשוב, ששומר על פער של שש נקודות ומשחק עודף מהשלישית בטבלה, הפועל נוף הגליל.

הפועל עכו - מכבי אחי נצרת 2:1

ניצחון דרמטי העלה את מכבי אחי נצרת למקום ה-13 בטבלה, הגדיל את הפער בינה לבין הפועל עפולה לשש נקודות. לעומתה, עכו נותרה במקום השישי בטבלה. שער שכבש מג'ד אבו סניני העלה את נצרת ליתרון 0:1 בדקה ה-16, אך שער שכבש תמיר וולז'נין בדקה ה-52 איזן את התוצאה. שש דקות לאחר מכן נצרת נותרה בעשרה שחקנים, בשל הרחקה של אחד משחקניה. למרות זאת, בדקה ה-77 שער שכבש וואיל סחניני העלה את נצרת ליתרון 1:2. בשלהי תוספת הזמן עימות בין שוער נצרת לשחקן עכו הביא להרחקתם של שני השחקנים.

יתר התוצאות (מיקום הקבוצות בסוגריים):

הפועל חיפה (6) - הפועל כרמיאל (9) - 4:1 (כבש למנצחת: אחמד פארס - ארבעה שערים. כבש להפועל חיפה: שאדי בדר)

בית"ר עירוני נהריה (11) - מכבי צור שלום (16) - 3:1 (כבשו למנצחת: פאדי חיג'אזי - צמד, מאור בשן. כבש לנהריה: חוסיין כיאל)

בני ריינה (15) - בני אעבלין (17) - 2:2 (כבשו לריינה:אחמד סאלח - 36, מג'ד חמודה - 69. כבשו לאעבלין: ח'ליל מירון, איהם נג'מי).

בית"ר חיפה (12) - מכבי עמק חפר (5) - 1:2 (כבש למנצחת: דניאל סימיס, הראל חזן. כבש לעמק חפר: איתי משה)

מכבי חיפה/חוף הכרמל (4) - מ.כ גליל גולן (8) - 1:3 (כבשו למנצחת: ליאור הסינג - צמד, אורי צורף. כבש לגליל גולן: עצמי).