יום חמישי, 01.01.2026 שעה 18:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

איגוד הכדורסל יקים קבוצות ייעודיות לנכי צה"ל

האיגוד, בשיתוף פעולה עם ארגון נכי צה"ל, הקרן לידידות והמרכז לאימפקט יהודי, הודיע על המיזם המרגש. תחילה יוקמו שתי קבוצות והמטרה היא ליגה מלאה

|
עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)
עמוס פרישמן (רדאד ג'בארה)

איגוד הכדורסל הודיע היום (חמישי) על הקמת קבוצות כדורסל ייעודיות עבור נכי צה”ל ונפגעי טראומה כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, בשיתוף פעולה עם ארגון נכי צה”ל והמרכז לאימפקט יהודי (CJI). יוזמה זו מצטרפת ליוזמות נוספת בין שני הגופים כגון: משחקים משותפים, משלחת נכי צה״ל שהצטרפה למסע נבחרת ישראל באליפות אירופה וישיבת איגוד שהתקיימה בבית הלוחם בת״א.

בהודעת הארגון נכתב: “איגוד הכדורסל בראשותו של היו״ר עמוס פרישמן, מעמיק את שיתוף הפעולה שנוצר עם ארגון נכי צה״ל והמרכז לאימפקט יהודי (CJI). הוחלט במשותף על הקמת קבוצות כדורסל עבור נכי צה״ל. את המיזם מטעם איגוד הכדורסל, תוביל קרן הידידות בהובלתו של יו״ר הקרן, רו״ח דן הלפרין ועל הקמת הפרויקט וניהולו יהיה אמון שחקן העבר, רביב לימונד.

“הקבוצות, אשר יוקמו תחילה באשדוד ובגליל העליון, יציעו פלטפורמה ייחודית להתמודדות עם חוויות קשות מהשירות, באמצעות הכדורסל ופעילות ספורטיבית ופיזית שמעוררת תחושות חיוביות. הקבוצות הייעודיות יאפשרו יצירת קשרים חברתיים ויעניקו סביבה תומכת באמצעות עובדות סוציאליות, עזרה הדדית והפחתת תחושת הבדידות, במטרה לשפר את איכות חייהם של הנפגעים ולחזק את חוסנם הנפשי. שתי הקבוצות הראשונות יהוו פיילוט בדרך להקמה של קבוצות נוספות באזורים נוספים בארץ והקמת ליגה ייעודית”.

חיילי צה"ל (רויטרס)חיילי צה"ל (רויטרס)

דן הלפרין, יו״ר קרן הידידות של איגוד הכדורסל, בירך על המהלך: “הקמת קבוצות הכדורסל הינה פעילות הדגל הראשונה של קרן הידידות, ואנו נרגשים להתחיל עם יוזמה כל כך ערכית ומשמעותית שמגלמת בדיוק את סט הערכים של הקרן: סולידריות, חוסן ועשייה למען קהילה שזקוקה לתמיכה. בשילוב הכוח המרפא של הכדורסל, נוכל להשפיע באמת על חייהם של מי שנפגעו ולתת להם כלים להשתקם, להתחזק ולחזור לחיים״. 

יוסי מתתיהו, מנכ״ל ארגון נכי צה״ל, הוסיף:  “שיתוף הפעולה המתמשך בין ארגון נכי צה״ל לאיגוד הכדורסל מאפשר לנו לבנות מסגרות שיקום ייחודיות ורחבות עבור הפצועים והפצועות בגוף ובנפש. במלחמה האחרונה התווספו לשורותינו אלפי פצועים, רבים מהם מתמודדים עם פציעה נפשית שאינה נראית לעין אך מלווה אותם יום יום. הספורט הוא הרבה מעבר לפעילות גופנית - הוא כלי שיקומי שמחזק את תחושת המסוגלות, תורם לחוסן הנפשי ויוצר קהילה תומכת, שהיא חלק בלתי נפרד מהחזרה לחיים מלאים שהם ראויים להם״.

סוניה גומס דה מסקיטה, מנכ"לית המרכז לאימפקט יהודי (CJI): “חוסן קהילתי ולאומי נבנה באמצעות חיבורים אנושיים, תחושת שייכות ומתן כלים אמיתיים לשיקום. שיתוף הפעולה הייחודי הזה מבטא את האמונה שלנו בכוחו של חיבור בין חברה אזרחית, ספורט וקהילה לייצר שינוי עמוק ובר קיימא. עבורנו במרכז לאימפקט יהודי (CJI), זו שליחות להיות שותפים  במסגרת קמפיין החירום שלנו "תמיכה עוטפת" ביוזמות שמעניקות ללוחמים שנפגעו לא רק תמיכה, אלא גם מסגרת מחזקת שמסייעת להם לחזור, צעד אחר צעד, לחיים מלאים ומשמעותיים”. 

רביב לימונד (רועי כפיר)רביב לימונד (רועי כפיר)

רביב לימונד אשר ינהל את המיזם ציין: “המיזם נולד מתוך הצורך הגדול לתת מענה לחיילים שלנו, שנתנו הכל עבור המדינה שלנו ועכשיו צריכים לקבל קצת בחזרה. באופן אישי, זו זכות גדולה ותחושת שליחות, להוביל את המיזם הזה קדימה ולתת את המקסימום כדי שיהיה הכי טוב שאפשר לחבר׳ה שלנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */