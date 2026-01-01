דיווח: פרץ עורך בדיקות רפואיות בסאות׳המפטון

הפרק של דניאל פרץ בגרמניה עומד להסתיים. השוער הישראלי, שעבר בקול תרועה רמה לבאיירן מינכן בקיץ 2023, לא הצליח להשאיר חותם במועדון, כשגם בחצי עונה האחרונה בה הושאל להמבורג לא הרבה לשחק. כעת, על פי דיווח ב׳סקיי ספורט׳, השוער הישראלי סיכם את תנאיו בתחנה חדשה.

על פי אותו דיווח, פרץ עורך כעת בדיקות רפואיות בסאות׳המפטון האנגלית, כשהמועדון סיכם את תנאי השאלתו מבאיירן מינכן לחצי עונה הקרובה, וכלל גם סעיף רכישה בתום העונה הנוכחית.

סאות׳המפטון נמצאת במקום ה-13 בטבלת הצ׳מפיונשיפ, כשבמאזנה 34 נקודות, והיא רחוקה ארבע נקודות מהמקום השישי, שמוביל לפלייאוף העלייה בתום העונה הסדירה.