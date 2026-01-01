נקבעו העולות לגמר אליפות התיכונים בכדורסל

היום (חמישי) נערכו משחקי חצאי הגמר של אליפות התיכונים בכדורסל לתלמידים, בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר, הזרוע הביצועית של הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך. המשחקים התקיימו באולם אביב ברעננה וקבעו את הקבוצות שיילחמו על תואר האליפות בגמר הגדול בשבוע הבא ב-07.01.

במשחק הראשון ניצחה רמות ים עמק חפר את העולה החדשה מהאליפות הארצית, רוטברג רמת השרון, בתוצאה 62:71. בתחילת המשחק, הזכירו הקבוצות את אביב מאור ז"ל שנרצחה בפיגוע בשבוע שעבר ליד ביתה בעמק חרוד. אביב היא בוגרת הרב תחומי עמק חרוד, התלמידים והתלמידות מבית הספר הציגו דגל פריסה עם ציור של אביב והכיתוב “לחופש נולדה” שמייצג את אופיה.

המשחק נפתח עם הובלה קלה של רוטברג, שקבעה יתרון מוקדם, אך הוא לא נשמר לאורך זמן והרבע הראשון הסתיים בשוויון 18:18. המשחק נותר יחסית צמוד אך רמות ים עברה להובלה קלה והמשחק הסתיים בתוצאה 62:71 לרמות ים עמק חפר, שהעפילה לגמר אליפות התיכונים בכדורסל. מצטיין המשחק הראשון, שקיבל פרס מתנת סמסונג הוא יהונתן עוז, שחקן רמות ים, שסיים את המשחק עם 7 נקודות, 12 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.

רמות ים עמק חפר נגד רוטברג רמת השרון (ארז עוזיר)

השלט לזכרה של אביב מאור ז"ל (ארז עוזיר)

במשחק השני עלו לפרקט תיכון חדש תל אביב והרב תחומי עמק חרוד. המשחק התנהל בקצב גבוה אך החבורה מתיכון חדש פתחה את המשחק בהובלה ושמרה עליה עד סופו. המשחק הסתיים בתוצאה 59:79 לתיכון חדש תל אביב, שמשלימה את תמונת העולות לגמר ותפגוש את רמות ים. מצטיין המשחק הוא אוראל לחמנוביץ, שחקן תיכון חדש, שקיבל פרס באדיבות חברת סמסונג, לאחר הופעה מרשימה שכללה 21 נקודות, 11 ריבאונדים ו־5 אסיסטים.

בחצי גמר התלמידות, שהתקיים באולם הספורט אביב ברעננה, נפגשו אוסטרובסקי רעננה והריאלי חיפה ולאחר מכן רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עמק חרוד.

במשחק הראשון, הריאלי חיפה, העולה החדשה מהאליפות הארצית, גברה על אוסטרובסקי רעננה בתוצאה 59:71. במשחק השני התמודדו רוטברג רמת השרון והרב תחומי עמק חרוד, כאשר רוטברג רמת השרון העפילה לגמר לאחר ניצחון בתוצאה 61:72. השחקנית המצטיינת של המשחק היו דפנה וינטרפלד מהריאלי עם 27 נקודות ו-15 ריבאונדים. במשחק השני של חצי הגמר, עדי גוטשטדט מרוטברג רמת השרון קיבלה את פרס הMVP עם 11 נקודות, 9 ריבאונדים ו 3 אסיסטים.

רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)

רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)

הריאלי חיפה נגד אוסטרובסקי רעננה (ארז עוזיר)

הריאלי חיפה נגד אוסטרובסקי רעננה (ארז עוזיר)

רועי לוין, רכז הכדורסל בהתאחדות הספורט לבתי הספר, סיכם: “שלב חצאי הגמר סיפק כדורסל איכותי, אינטנסיבי ומלא נחישות. השחקנים והשחקניות נתנו הכול על המגרש, והציגו יכולות מרשימות ביותר. אליפות התיכונים ממשיכה להוכיח שהיא במה אמיתית למצוינות ספורטיבית וחינוכית, ואנחנו מצפים לגמרים מרגשים במיוחד”.