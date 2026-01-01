יום חמישי, 01.01.2026 שעה 16:45
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

אל תמצמצו: בית"ר והפועל הכי חדות ליד השער

שתי היריבות המושבעות שייפגשו ב-20:30 בטדי, מובילות את הליגה בניצול הזדמנויות וגם במצבים נייחים. וגם: קצב הנקודות והאופי של הירושלמים. המס'

|
אצילי עוקף את קרייב (ראובן שוורץ)
אצילי עוקף את קרייב (ראובן שוורץ)

בית"ר ירושלים מול הפועל ת"א, צהוב שחור מול אדום ועוד פרק ביריבות הגדולה בין הקבוצות. הערב (חמישי, 20:30) הקבוצות של ברק יצחקי ואליניב ברדה יגיעו למפגש השלישי שלהן העונה אחרי שבליגה הפועל חגגה ניצחון דרמטי ובגמר גביע הטוטו הירושלמים חגגו זכייה בתואר על חשבון האדומים. לקראת המשחק, זה הזמן להציץ במספרים הבולטים.

ב-11 המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות הייתה הכרעה: שבע פעמים הפועל ת"א ניצחה וארבע פעמים בית"ר. העונה, כאמור, כל קבוצה ניצחה פעם אחת: במחזור השלישי האדומים חגגו עם 2:3 דרמטי משער של עמרי אלטמן בדקה ה-98, בעוד בגמר גביע הטוטו בית"ר ניצחה 1:2.

שלושה מחמשת השערים שהפועל ת"א כבשה בשני המפגשים האלו נכבשו החל מהדקה ה-90: בליגה עשו את זה אנדריאן קרייב (90) ואלטמן (98), ובגביע הטוטו סתיו טוריאל (100) שהפעם פצוע. אגב, בשני המפגשים כבשו דור מיכה וטוריאל.

עומרי אלטמן חוגג (רדאד געומרי אלטמן חוגג (רדאד ג'בארה)

בית”ר מגיעה למחזור ה-16 עם 33 נקודות לאחר 15 מחזורים - צבירת הנקודות הגבוהה ביותר של המועדון בשלב הזה מאז עונת האליפות 2007/08, אז היו לה 34 נקודות. הקבוצה כבשה ערב המחזור 37 שערים – הכי הרבה בליגה – כשמתוכם תשעה נכבשו מבעיטות מחוץ לרחבה, נתון שמהווה 24% מכלל שעריה. בנוסף, בית”ר ניצחה העונה חמישה משחקים שבהם פיגרה, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה. ההפסד היחיד שלה העונה לאחר יתרון היה דווקא מול הפועל תל אביב, בהפסד 3:2.

מנגד, הפועל תל אביב מגיעה עם נתון מדאיג במשחקי החוץ: בשבעת משחקי החוץ שלה בליגה צברה רק שש נקודות, כשערב המחזור רק שתי קבוצות בליגה צברו פחות נקודות חוץ. עם זאת, האדומים מצטיינים בקטגוריות אחרות – הם מובילים את הליגה בשערים ממצבים נייחים עם שבעה כאלה העונה, אבל כך גם בית"ר.

כמו כן, הפועל ת"א ראשונה בליגה בכמות השערים שנכבשו לאחר חילוץ כדור והתקפה מהירה – שמונה שערים שנכבשו תוך פחות מ-12 שניות מרגע חילוץ הכדור ועד הבקעה. בכך הפועל ת"א ראשונה בליגה יחד עם הפועל ב"ש, בעוד בית"ר שלישית עם שבעה שערים כאלו.

עומר אצילי וירדן שועה (אורן בן חקון)עומר אצילי וירדן שועה (אורן בן חקון)

שתי הקבוצות מדורגות ראשונות בליגה גם בניצול מצבים: בית”ר ירושלים עם 17% ניצול ניסיונות הבקעה והפועל תל אביב עם 15% – נתונים שממחישים עד כמה כל הזדמנות עלולה להיות מכרעת.

גם ברמה האישית המספרים בולטים. בבית”ר, עדי יונה מעורב העונה בשמונה שערים - שבעה שערים ובישול - עם מעורבות בשער כל 116 דקות בממוצע. ירדן שועה יצר העונה 34 מצבי הבקעה, מתוכם 10 הוגדרו כמצבים טובים – ראשון בליגה בשתי הקטגוריות. בריאן קרבאלי ניצח 67.6% מהמאבקים בהם השתתף (מינימום 30 מאבקים), נתון שמציב אותו במקום השלישי בליגה.

בהפועל תל אביב, פרנן מאיימבו ניצח 67% מהמאבקים שלו - מקום רביעי בליגה – בעוד דניאל דאפה מוביל את הקבוצה בניסיונות הבקעה עם 36, ושחר פיבן רשם 28 תיקולים מוצלחים - הכי הרבה בליגה ערב המחזור, יחד עם יילה בטאיי ממכבי חיפה.

מאיימבו (שחר גרוס)מאיימבו (שחר גרוס)
מסע"ת הפועל תל אביב לקראת בית"ר

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

