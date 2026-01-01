יום חמישי, 01.01.2026 שעה 17:09
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

הקשר המיוחד בין ברצלונה לגולדן סטייט ווריורס

כבר ידוע שנים שסטיב קר, מאמן הקבוצה מה-NBA שאב השראה מהקטלונים של פפ, אך כעת הוא סיפר על כך בעצמו: "צפיתי במשחק והתרשמתי מאוד מהמסירות שלהם"

|
ליאו מסי וסטף קרי (IMAGO)
ליאו מסי וסטף קרי (IMAGO)

ברצלונה של פפ גווארדיולה היוותה השראה לרבים. הן בספורט והן מחוצה לו. זה כבר ידוע שסטיב קר וגולדן סטייט ווריורס ניסו לחקות את הסגנון של הקטלונים בשנות האליפות שלהם, אבל היום (חמישי), סיפר על כך המאמן בעצמו.

“אני חושב ששחקנים אוהבים לצפות בענפי ספורט אחרים. יש הרבה חיבורים בין כדורגל לכדורסל. יום אחד צפיתי במשחק של בארסה והתרשמתי מאוד מהמסירות שלהם. היינו קבוצה ששאפה לשחק בסטייל כזה, אז החיבור היה הגיוני”, אמר מאמן הווריורס, סטיב קר.

מאמנים אחרים ב-NBA, כמו ג’ו מאזולה, דיברו על האופן שבו פפ גווארדיולה היווה עבורם מקור השראה ועל נקודות הדמיון בין כדורגל לכדורסל. למעשה, באותה השנה שהבוסטון סלטיקס זכתה בטבעת ה-2024, גאזולה אף נסע לבקר את המאמן הקטלוני במנצ’סטר.

סטף קרי. השתנו לו החיים בזכות ברצלונה? (רויטרס)סטף קרי. השתנו לו החיים בזכות ברצלונה? (רויטרס)

סטף קרי בעצמו דיבר על ההשראה מברצלונה של פפ בשיחה עם לברון ג’יימס וסטיב נאש בפודקאסט של ה”מלך” והקנדי. אותו משחק של הבלאוגרנה שבו צפה קר שינה למעשה את חייו של הרכז, שזכה מאז בארבע טבעות ותואר הקלע הטוב בכל הזמנים. 

