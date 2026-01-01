הקשר המיוחד בין ברצלונה לגולדן סטייט ווריורס

ברצלונה של פפ גווארדיולה היוותה השראה לרבים. הן בספורט והן מחוצה לו. זה כבר ידוע שסטיב קר וגולדן סטייט ווריורס ניסו לחקות את הסגנון של הקטלונים בשנות האליפות שלהם, אבל היום (חמישי), סיפר על כך המאמן בעצמו.

“אני חושב ששחקנים אוהבים לצפות בענפי ספורט אחרים. יש הרבה חיבורים בין כדורגל לכדורסל. יום אחד צפיתי במשחק של בארסה והתרשמתי מאוד מהמסירות שלהם. היינו קבוצה ששאפה לשחק בסטייל כזה, אז החיבור היה הגיוני”, אמר מאמן הווריורס, סטיב קר.

מאמנים אחרים ב-NBA, כמו ג’ו מאזולה, דיברו על האופן שבו פפ גווארדיולה היווה עבורם מקור השראה ועל נקודות הדמיון בין כדורגל לכדורסל. למעשה, באותה השנה שהבוסטון סלטיקס זכתה בטבעת ה-2024, גאזולה אף נסע לבקר את המאמן הקטלוני במנצ’סטר.

סטף קרי. השתנו לו החיים בזכות ברצלונה? (רויטרס)

סטף קרי בעצמו דיבר על ההשראה מברצלונה של פפ בשיחה עם לברון ג’יימס וסטיב נאש בפודקאסט של ה”מלך” והקנדי. אותו משחק של הבלאוגרנה שבו צפה קר שינה למעשה את חייו של הרכז, שזכה מאז בארבע טבעות ותואר הקלע הטוב בכל הזמנים.