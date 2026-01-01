יום חמישי, 01.01.2026 שעה 16:48
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
21887-106711מכבי ת"א
21904-97212הפועל העמק
20735-92710הפועל ת"א
201019-97612הפועל חולון
18873-93111הפועל ירושלים
181008-106211בני הרצליה
17988-99211עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

מכה להפועל העמק: ייתכן ששדריק יזדקק לניתוח

הסנטר נפצע בכתפו במשחק בקריית אתא וייתכן שייעדר לתקופה ממושכת. בקבוצה שוקלים את סוג הטיפול ומנהלים שיחות עם סנטר ב"ש, מייקל פוסטר ג'וניור

|
קאדין שדריק (שקד אבן, באדיבות מכבי רמת גן)
קאדין שדריק (שקד אבן, באדיבות מכבי רמת גן)

הפועל העמק הפסידה אתמול (רביעי) בביתה 87:78 להפועל חולון. למשחק לא נרשם אצלה הסנטר קאדין שדריק, שנפגע בכתפו בניצחון בקריית אתא, בשבוע שעבר וכעת מסתבר שהפציעה לא פשוטה ושדריק צפוי להיעדר תקופה ארוכה.

בקבוצה בוחנים את מצבו של הסנטר ויצטרכו להכריע בין ניתוח לשחקן לבין טיפול שמרני. שדריק (24, 2.11) מעמיד העונה ממוצעים של 9.6 נקודות, 5.6 ריבאונדים ו-1.6 חסימה למשחק ב-21 דקות בממוצע לערב. 

בעמק כבר מחפשים מחליף ומנהלים שיחות עם סנטר הפועל באר שבע, מייקל פוסטר ג'וניור.

פוסטר (22, 2.05) עומד בבירת הנגב על מספרים של 11 נקודות, 5.3 ריבאונדים, 1.9 אסיסטים וחסימה אחת בשמונה המשחקים בהם שיחק בשורות הקבוצה של רמי הדר בליגה.

