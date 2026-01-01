יום חמישי, 01.01.2026 שעה 15:20
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

תוצאות הגרלת משחקי הגביע בחטיבה הצעירה

ההתאחדות לכדורגל קיימה את ההגרלה של משחקי גביע המדינה בשנתוני טרום א', ילדים א' וב'. ההגרלה בשנתון ילדים ג' תיערך במועד אחר בשל תקלה טכנית

|
כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

ההתאחדות לכדורגל קיימה לפני זמן קצר (חמישי) את הגרלת משחקי גביע המדינה בשנתוני החטיבה הצעירה. בשל תקלה טכנית, הגרלת משחקי הגביע של שנתון ילדים ג' לא נערכה, והיא תיערך לאחר ה-10 לינואר. משחקי שנתוני החטיבה הצעירה מיועדים להיערך ב-14 לפברואר, אך כמובן שיהיו משחקים שייערכו במועדים אחרים, בהתאם לזמינות המגרשים ולהתאמה מול קבוצות "צו פיוס". 

אז מה מזמנת לנו ההגרלה בשנתונים השונים? שתיים מקבוצות מחלקת הנוער של מכבי קריית גת, טרום א' וילדים ב', יארחו את הקבוצות המקבילות של מכבי חיפה משלוחת "קצף". קבוצת ילדים א' תארח את מכבי נתניה. שלוש הקבוצות של מכבי נתניה הוגרלו למשחקי חוץ. להלן תוצאות ההגרלה.

טרום א'

מ.ס קדימה צורן - מכבי באר שבע צפון "צו פיוס"
הפועל ירושלים מזרח - מ.ס באר שבע "צו פיוס"
הפועל ברנר "צו פיוס" - הפועל ת"א צפון
הפועל כפר סבא - מ.כ נוווה יוסף חיפה
סקציה נס ציונה - הפועל באר שבע
מכבי ת"א צפון - מכבי נתניה
מכבי קריית גת - מכבי חיפה 
הפועל ראשל"צ - מכבי פ"ת דרום

ילדים ב'

מכבי קריית גת - מכבי חיפה שמואל
מכבי פ"ת צפון - מ.כ נהלל יזרעאל
מכבי ת"א דרום - מ.ס אשדוד
מכבי ת"א צפון - מכבי נתניה
הפועל ר"ג - בית"ר ירושלים
הפועל ראשל"צ - מכבי רחובות צפון "צו פיוס"
מכבי פ"ת דרום - מ.ס קריית ים "צו פיוס”
מ.כ נווה יוסף חיפה - הפועל כפר סבא

ילדים א'

בני יהודה ת"א - מכבי פ"ת דרום
מ.ס רובי שפירא חיפה - מ.ס אשדוד
מכבי ת"א צפון - הפועל רעננה "צו פיוס"
הפועל גלבוע - הפועל ת"א צפון
מכבי קריית גת - מכבי נתניה
הפועל ראשל"צ - מכבי פ"ת צפון
הפועל ת"א דרום - הפועל פ"ת
מכבי ת"א - הפועל מחנה יהודה פ"ת "צו פיוס"

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */