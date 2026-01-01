תוצאות הגרלת משחקי הגביע בחטיבה הצעירה

ההתאחדות לכדורגל קיימה לפני זמן קצר (חמישי) את הגרלת משחקי גביע המדינה בשנתוני החטיבה הצעירה. בשל תקלה טכנית, הגרלת משחקי הגביע של שנתון ילדים ג' לא נערכה, והיא תיערך לאחר ה-10 לינואר. משחקי שנתוני החטיבה הצעירה מיועדים להיערך ב-14 לפברואר, אך כמובן שיהיו משחקים שייערכו במועדים אחרים, בהתאם לזמינות המגרשים ולהתאמה מול קבוצות "צו פיוס".

אז מה מזמנת לנו ההגרלה בשנתונים השונים? שתיים מקבוצות מחלקת הנוער של מכבי קריית גת, טרום א' וילדים ב', יארחו את הקבוצות המקבילות של מכבי חיפה משלוחת "קצף". קבוצת ילדים א' תארח את מכבי נתניה. שלוש הקבוצות של מכבי נתניה הוגרלו למשחקי חוץ. להלן תוצאות ההגרלה.

טרום א'

מ.ס קדימה צורן - מכבי באר שבע צפון "צו פיוס"

הפועל ירושלים מזרח - מ.ס באר שבע "צו פיוס"

הפועל ברנר "צו פיוס" - הפועל ת"א צפון

הפועל כפר סבא - מ.כ נוווה יוסף חיפה

סקציה נס ציונה - הפועל באר שבע

מכבי ת"א צפון - מכבי נתניה

מכבי קריית גת - מכבי חיפה

הפועל ראשל"צ - מכבי פ"ת דרום

ילדים ב'

מכבי קריית גת - מכבי חיפה שמואל

מכבי פ"ת צפון - מ.כ נהלל יזרעאל

מכבי ת"א דרום - מ.ס אשדוד

מכבי ת"א צפון - מכבי נתניה

הפועל ר"ג - בית"ר ירושלים

הפועל ראשל"צ - מכבי רחובות צפון "צו פיוס"

מכבי פ"ת דרום - מ.ס קריית ים "צו פיוס”

מ.כ נווה יוסף חיפה - הפועל כפר סבא

ילדים א'

בני יהודה ת"א - מכבי פ"ת דרום

מ.ס רובי שפירא חיפה - מ.ס אשדוד

מכבי ת"א צפון - הפועל רעננה "צו פיוס"

הפועל גלבוע - הפועל ת"א צפון

מכבי קריית גת - מכבי נתניה

הפועל ראשל"צ - מכבי פ"ת צפון

הפועל ת"א דרום - הפועל פ"ת

מכבי ת"א - הפועל מחנה יהודה פ"ת "צו פיוס"