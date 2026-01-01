יום חמישי, 01.01.2026 שעה 15:20
כדורסל ישראלי  >> ליגת התיכונים

הפתעה: הריאלי חיפה העפילה לגמר התיכונים

כדורסל תלמידות: העולה החדשה הדיחה את אוסטרובסקי רעננה והעפילה לגמר שם תפגוש את רוטברג רמת השרון. היום יתקיימו חצאי הגמר באליפות התלמידים

|
הריאלי חיפה נגד אוסטרובסקי רעננה (ארז עוזיר)
הריאלי חיפה נגד אוסטרובסקי רעננה (ארז עוזיר)

מתקרבים לרגעי ההכרעה בליגת התיכונים בכדורסל, כאשר אתמול (רביעי) התקיימו משחקי חצי הגמר של אליפות התיכונים לתלמידות והיום מתקיימים משחקי חצי הגמר לתלמידים.

בחצי גמר התלמידות, שהתקיים באולם הספורט אביב ברעננה, נפגשו אוסטרובסקי רעננה והריאלי חיפה ולאחר מכן רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עמק חרוד.

במשחק הראשון, הריאלי חיפה, העולה החדשה מהאליפות הארצית, גברה על אוסטרובסקי רעננה בתוצאה 71:59. במשחק השני התמודדו רוטברג רמת השרון והרב תחומי עמק חרוד, כאשר רוטברג רמת השרון העפילה לגמר לאחר ניצחון בתוצאה 72:61. השחקנית המצטיינת של המשחק היו דפנה וינטרפלד מהריאלי עם 27 נקודות ו-15 ריבאונדים. במשחק השני של חצי הגמר, עדי גוטשטדט מרוטברג רמת השרון קיבלה את פרס הMVP עם 11 נקודות, 9 ריבאונדים ו 3 אסיסטים.

רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)
הריאלי חיפה נגד אוסטרובסקי רעננה (ארז עוזיר)הריאלי חיפה נגד אוסטרובסקי רעננה (ארז עוזיר)
רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)

במשחקי חצי הגמר של אליפות התלמידים, תפגוש היום רוטברג רמת השרון, העולה החדשה מהאליפות הארצית שהפתיעה והדיחה בשלב רבע הגמר את כצנלסון כפר סבא, את הקבוצה הוותיקה רמות ים עמק חפר. במשחק השני יפגשו תיכון חדש תל אביב את הרב תחומי עמק חרוד.שני המשחקים צפויים להיות צמודים וברמה גבוהה.

הקבוצות שינצחו היום במשחקי התלמידים, יצטרפו לקבוצות העולות לגמר התלמידות ויפגשו לגמר הגדול שיתקיים בשבוע הבא ביום רביעי (07.01) בארנה נתניה. המשחקים יועברו בשידור חי בערוץ ONE.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */