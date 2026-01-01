הפתעה: הריאלי חיפה העפילה לגמר התיכונים

מתקרבים לרגעי ההכרעה בליגת התיכונים בכדורסל, כאשר אתמול (רביעי) התקיימו משחקי חצי הגמר של אליפות התיכונים לתלמידות והיום מתקיימים משחקי חצי הגמר לתלמידים.

בחצי גמר התלמידות, שהתקיים באולם הספורט אביב ברעננה, נפגשו אוסטרובסקי רעננה והריאלי חיפה ולאחר מכן רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עמק חרוד.

במשחק הראשון, הריאלי חיפה, העולה החדשה מהאליפות הארצית, גברה על אוסטרובסקי רעננה בתוצאה 71:59. במשחק השני התמודדו רוטברג רמת השרון והרב תחומי עמק חרוד, כאשר רוטברג רמת השרון העפילה לגמר לאחר ניצחון בתוצאה 72:61. השחקנית המצטיינת של המשחק היו דפנה וינטרפלד מהריאלי עם 27 נקודות ו-15 ריבאונדים. במשחק השני של חצי הגמר, עדי גוטשטדט מרוטברג רמת השרון קיבלה את פרס הMVP עם 11 נקודות, 9 ריבאונדים ו 3 אסיסטים.

רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)

הריאלי חיפה נגד אוסטרובסקי רעננה (ארז עוזיר)

רוטברג רמת השרון נגד הרב תחומי עין חרוד (ארז עוזיר)

במשחקי חצי הגמר של אליפות התלמידים, תפגוש היום רוטברג רמת השרון, העולה החדשה מהאליפות הארצית שהפתיעה והדיחה בשלב רבע הגמר את כצנלסון כפר סבא, את הקבוצה הוותיקה רמות ים עמק חפר. במשחק השני יפגשו תיכון חדש תל אביב את הרב תחומי עמק חרוד.שני המשחקים צפויים להיות צמודים וברמה גבוהה.

הקבוצות שינצחו היום במשחקי התלמידים, יצטרפו לקבוצות העולות לגמר התלמידות ויפגשו לגמר הגדול שיתקיים בשבוע הבא ביום רביעי (07.01) בארנה נתניה. המשחקים יועברו בשידור חי בערוץ ONE.