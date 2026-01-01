פורסמו הגרלות גביע המדינה לנערים ב' ו-ג'

שנה אזרחית חדשה ואיתה הגרלת סיבוב ה' בגביע המדינה לנערים ג' (שנתון 2011) והגרלת משחקי שמינית גמר גביע המדינה לנערים ב' (שנתון 2010). ההתאחדות לכדורגל הגרילה היום (חמישי) את משחקי שני השלבים לשנתונים הללו, כשהמשחקים צפויים להתקיים ביום שבת הבא (10/01) או בתאריך הסמוך לו.

השלבים הבאים מבחינת משחקי הגביע בנערים ג': משחקי שמינית הגמר יתקיימו ב-10/02, משחקי רבע הגמר יתקיימו ב-10/03, משחקי חצי הגמר יתקיימו ב-24/03 והגמר ב-13/05. השלבים הבאים מבחינת משחקי הגביע בנערים ב': משחקי רבע הגמר יתקיימו ב-10/03, משחקי חצי הגמר יתקיימו ב-31/03 והגמר יתקיים ב-13/05.

שמינית גמר גביע המדינה לנערים ב'

הפועל מרמורק – מ.כ נהלל יזרעאל

מכבי כפר סבא – בית"ר נורדיה ירושלים

מכבי נתניה – הפועל באר שבע

הפועל תל אביב – בית"ר ירושלים

הפועל ירושלים – הפועל פתח תקווה

מכבי תל אביב – מכבי פתח תקווה

סקציה נס ציונה – הפועל רעננה "צו פיוס"

מ.ס דימונה – הפועל הוד השרון

בעונה החולפת, עונת 2024/25, מי שהניפה את גביע המדינה לנערים ב' הייתה הפועל פתח תקווה, לאחר שזו גברה 1:2 על מכבי חיפה, משערים של און יונה וליאם נס. יגל תרשיש צימק את התוצאה מבעיטת עונשין מדויקת. הכי הרבה זכיות בשני העשורים האחרונים: מכבי תל אביב, עם שש. סגניתה: מכבי חיפה, עם שלוש.

סיבוב ה' בגביע המדינה לנערים ג'

בית"ר ירושלים – מ.ס אשדוד

מכבי השקמה חן – מכבי נתניה

הפועל פתח תקווה – הפועל הוד השרון

בית"ר תל אביב חולון – מכבי חיפה

הפועל ראשון לציון – הפועל ניר רמת השרון

מ.ס קדימה צורן – הפועל תל אביב

מכבי באר שבע 2 – בית"ר ע. מעלה אדומים

הפועל עכו – מכבי תל אביב

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל חיפה 1

סקציה נס ציונה – מכבי אשקלון

מכבי הרצליה ב' – מכבי פתח תקווה

מכבי עירוני אשדוד – הפועל מרמורק

בית"ר חיפה – מכבי יפו

מ.ס רמלה – מכבי הרצליה

הפועל כפר סבא – מ.ס דימונה

הפועל קריית שמונה – בית"ר נהריה

בעונה החולפת, עונת 2024/25, מי שהניפה את גביע המדינה לנערים ג' הייתה מכבי חיפה, לאחר שזו גברה 1:2 על הפועל תל אביב, משערים של אריאל דורה (פנדל) ונועם גולדנברג. נהוראי רובין צימק את התוצאה בדקה ה-78. הכי הרבה זכיות בשני העשורים האחרונים: מכבי חיפה, עם ארבע. הסגניות: מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, עם שלוש.