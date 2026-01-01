לא רק יוצר מחונן: המראה החדש של אד שירן

אד שירן מוכר לציבור הרחב כזמר יוצר מחונן, אך בשנה האחרונה הוא מושך תשומת לב גם מסיבה אחרת: שינוי גופני בולט שעבר, הכולל ירידה משמעותית במשקל, מראה חטוב יותר ואנרגיה פיזית גבוהה מהרגיל מי שהתרגל לראות אותו בדימוי נינוח ולא ספורטיבי במיוחד, הופתע לגלות גוף רזה ומוצק יותר, כזה שמרמז על שינוי עמוק בהרגלי החיים (מה שהוביל אותו לשער של מגאזין הבריאות והכושר Men’sHealth כפי שניתן לראות בכל התמונות המצורפות).

השינוי לא קרה ביום אחד. שירן עצמו סיפר כי במהלך מספר שנים הוא איבד כ־14 קילוגרמים ממשקלו, תהליך הדרגתי שנבע מהחלטה מודעת לשנות אורח חיים ולא מרצון “להיראות טוב” בלבד. לדבריו, הוא הבין שהגוף שלו אינו מגיב עוד כמו בעבר לעייפות, אלכוהול וחוסר שגרה – במיוחד בעומס של סיבובי הופעות ארוכים.

הטריגר המרכזי למהפך היה ההורות. שירן הסביר כי הרגע שבו הפך לאב גרם לו לחשוב אחרת על הגוף שלו: היכולת לשחק, לרוץ ולהיות נוכח באמת בחיי הילדים הפכה למוטיבציה חזקה יותר מכל יעד אסתטי. הרצון להיות אב פעיל ובריא דחף אותו לשים את הבריאות הפיזית בראש סדר העדיפויות.

תחילה הוא החל לצמצם משמעותית את צריכת האלכוהול – הרגל שהיה חלק בלתי נפרד מחיי ההופעות והפנאי שלו בעבר. במקביל, הוא הפסיק להסתמך על מזון מהיר וארוחות לא מאוזנות, והחל לאכול בצורה מודעת יותר, מבלי להיכנס לדיאטות קיצוניות או משטרי רעב.

אד שירן בשער מגזין הבריאות MensHealth (צילום מסך)

מבחינת אימוני כוח, שירן התאמן בממוצע שלוש פעמים בשבוע. האימונים התמקדו בתרגילים פונקציונליים לכל הגוף, ולא בפיתוח שרירים למראה בלבד. הוא עבד בעיקר על תנועות בסיס כמו סקוואטים, דדליפט, לחיצות חזה וכתפיים, חתירות ומשיכות - תרגילים שמפעילים קבוצות שרירים גדולות ותורמים ליציבות ולכוח כללי.

הדגש באימוני הכוח לא היה על משקלים מקסימליים, אלא על טכניקה, שליטה וטווחי תנועה מלאים. סטים מתונים, מספר חזרות בינוני ועבודה מאוזנת בין פלג גוף עליון ותחתון אפשרו לו להתחזק בלי להעמיס על המפרקים, דבר קריטי לאדם שמבלה שעות על במה עם גיטרה.

לצד אימוני הכוח, שירן שילב אימונים אירוביים ארבע עד חמש פעמים בשבוע, בהתאם ללוח ההופעות. עיקר הפעילות כללה ריצה בקצב בינוני, שחייה ואימוני סיבולת קלים, שנועדו לשפר את הכושר הקרדיו־וסקולרי ולא “לשרוף קלוריות בכוח”.

הריצות היו לרוב קצרות עד בינוניות באורכן, בקצב שמאפשר שיחה, במטרה לבנות סיבולת לאורך זמן ולא להיכנס לאזורי עומס גבוהים. השחייה שימשה כאימון משלים מצוין — גם אירובי, גם משחרר מפרקים וגם כלי להתאוששות.

בנוסף, שירן שילב אימוני פילאטיס מכשירים פעם עד פעמיים בשבוע. אימונים אלו חיזקו את שרירי הליבה, שיפרו את היציבה והפחיתו עומסים על הגב והכתפיים — אזורים רגישים במיוחד לזמר שמופיע בעמידה שעות ארוכות.

תמונה נוספת מתוך המגאזין (צילום מסך)

אחד ההיבטים החשובים בתהליך היה ההתמדה. שירן לא הפך לאתלט מקצועי ולא ניסה “להמציא את עצמו מחדש”, אלא בנה שגרה שמתאימה לחיים עמוסים, נסיעות והופעות. לדבריו, דווקא הוויתור על קיצוניות אפשר לו להחזיק לאורך זמן ולא לחזור להרגלים הישנים.

התוצאה לא נמדדה רק במשקל או במראה החיצוני. שירן דיווח על תחושת ערנות גבוהה יותר, ירידה בעייפות בזמן הופעות, שיפור ביכולת ההתאוששות ושמירה טובה יותר על הקול – מרכיב קריטי עבור זמר שמופיע ערב אחרי ערב.

התגובות מהסביבה לא איחרו להגיע. מעריצים ואנשי תעשייה שמו לב לשינוי, אך שירן עצמו הדגיש כי הוא אינו רואה בעצמו “סמל כושר” אלא אדם שעשה התאמה נדרשת לגיל, לקריירה ולחיים האישיים. מבחינתו, הבריאות קודמת לכל תדמית.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

