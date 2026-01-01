יום חמישי, 01.01.2026 שעה 14:52
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

לירן חזן יחזור להרכב מכבי פ"ת, אווסו מחוץ ל-11

מוליכת הלאומית תצא לכפ"ס: טיבי ופוקס יפתחו, הקשר יסופסל לראשונה מאז ספטמבר. הבלם דיבר על זהבי: "ייחד אותו הרעב שלא נגמר". שוהם החמיא ליריבה

|
לירן חזן חוגג (חגי מיכאלי)
לירן חזן חוגג (חגי מיכאלי)

לאחר הניצחון במחזור שעבר על הפועל כפר שלם, מוליכת הליגה הלאומית, מכבי פתח תקוה תצא מחר (שישי, 15:00) למשחק חוץ קשה, כשתתארח אצל הפתעת העונה, הפועל כפר סבא באצטדיון לויטה.

המאמן נועם שוהם ייאלץ להתמודד ללא שני הבלמים שלו מוחמד הינדי ובן והבה, שייעדרו עקב צבירת כרטיסים צהובים. איתן טיבי ייכנס להרכב הפותח במקומו של והבה כאשר לגבי זהות הבלם השני, הוחלט שהדר פוקס, שלא שיחק תקופה ארוכה, יפתח.

שוהם התלבט האם לצוות את עידו כהן כבלם, אך החליט להעדיף את התרומה שלו בקישור האחורי. גם לירן חזן, שנכנס מצויין כמחליף במחזור שעבר וכבש תוך פחות מדקה, יחזור להרכב הפותח לאחר שני משחקים, כאשר מי שיירד לספסל לראשונה מאז אמצע חודש ספטמבר, הוא סמואל אווסו. בסה"כ, שוהם יבצע שלושה שינויים מההרכב שפתח במשחק שעבר.

“אכן חסרים לנו שני בלמים שעושים עונה מצויינת, אבל יש לנו סגל מצויין ואני סומך על כל השחקנים בסגל ובטוח שמי שישחק במקומם יעשה עבודה מצויינת”, אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות. “כפר סבא היא קבוצה מצויינת עם מאמן שאני מאוד מעריך ויהיה משחק טוב עם הרבה שחקנים איכותיים. המטרה היא ברורה: לעלות ליגה ונצטרך להתמודד עם כל האתגרים שהקבוצות מציבות בפנינו. השחקנים שלי והצוות שלי מוכנים לאתגר", סיכם המאמן.

נועם שוהם (שחר גרוס)

הבלם, איתן טיבי, שהשתלב במהרה, דיבר על הפרישה של ערן זהבי, ששיתף איתו פעולה בנבחרת ישראל ובמכבי ת"א: “הייתה לי את הזכות לחלוק עם ערן חדר הלבשה והוא דמות ומודל לחיקוי. מה שייחד אותו בקריירה שלו זה הרעב שלא נגמר: שלא משנה הסיטואציה, הוא ממשיך בדרך שלו”.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, הדר פוקס, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, עידן דהן, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.

