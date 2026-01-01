"ברצלונה קרובה להחתים את חמזה עבד אלכרים"

החתמתו של חמזה עבד אלכרים, שחגג היום יום הולדת 18, בקבוצת המילואים של ברצלונה, נכנסת לשלבים הסופיים. אל אהלי המצרית קרובה לתת את האישור הסופי להצעה של המועדון הקטלוני, שהגדיל כמה סעיפים בהצעה על החלוץ הצעיר וממתין לאישור הסופי.

האחוזים ממכירה עתידית עלו מ-10% ל-15%, וכן סכום אופציית הרכישה. זו נקבעה בתחילה על 1.25 מיליון אירו לאחר סיום תקופת השאלה של חצי שנה, מינואר עד יוני, וכעת היא תופעל בסכום של 1.5 מיליון אירו. בנוסף, קיימים בונוסים שנקבעו בהתאם לביצועיו בבארסה, שיגדילו את הסכום מ-3 מיליון אירו ל-5 מיליון אירו.

גורמים מצריים הסבירו ל'מונדו דפורטיבו' כי הוועדה המקצועית של אל אהלי התכנסה ביום האחרון של 2025, בראשות מחמוד אל חטיב, ו"סביר מאוד שהם יאשרו את ההצעה של ברצלונה".

במחנה של ברצלונה יש אמונה חזקה שזו עשויה להיות ההצעה הסופית. הוא חגג 18 ב-1 בינואר, ולכן הוא כשיר לחתום. עבד אלכרים אמור לחזק את החלק ההתקפי של מילואי בארסה, לאחר ששני החלוצים שלה, ויקטור ברברה ואוסקר גיסטאו, סבלו מפציעות ארוכות טווח.

חמזה, חלוץ מרכזי שמאלי שהתפרסם בגביע העולם עד גיל 17, נאלץ להיות מוחלף במשחק האחרון, משחק גביע מצרי מול אל מוקאוולון, לאחר שספג חבלה קשה בעקבות מכה בקרסול.