מכבי יפו צריכה לשלם 244,000 ש"ח לעופר ראובן

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע בימים האחרונים כי על מכבי יפו, לשלם לעופר ראובן סכום של 244,000 שקלים + 25,000 שקלים שכר טרחה לעורכי הדין, וזאת בגין תביעתו את המועדון לפני קרוב לשנתיים.

ראובן, שהיה המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במכבי יפו ואחת מהדמויות הבולטות במחלקת הנוער של הקבוצה מאז שקמה, יוצג בתביעה על ידי עורך הדין שי אליאס טען לזכויות מגן וזכויות חוזיות להן לא זכה. ביניהן: שכר עבודה, דמי חופשה, דמי הבראה, פיצוי עבור אי קיום שימוע כדין, דמי הודעה מוקדמת לרבות אי הפרשות לקרן הפנסיה, פיצויי פיטורין, גמול עבודה בשבת, חוסר תום לב במשא ומתן ופיטורין שלא כדין.

לבסוף, הצדדים הגיעו למעין הסכם פשרה שאותו אישרה השופטת רעות שמר בגס, כאשר נציג ציבור העובדים היה עוזי מאירוביץ' ונציגת ציבור המעסיקים הייתה פזית קורן. הנתבעת תחל לשלם החל מיולי 2026, אך תצטרך לספק את ההמחאות בתוך 30 יום מפסק הדין שהתקבל השבוע.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

"בחודש מאי 2023, נפגשה הנתבעת עם מועמדים שונים לבחון את החלפת התובע וזאת מאחורי גבו של התובע, ללא ידיעתו ובחוסר תום לב", נכתב בתביעה. "ביום 16.5.2023, הזמינה הנתבעת את התובע לישיבת שימוע בו הודיע לו, כי ההנהלה קיבלה החלטה להביא במקומו בעל תפקיד חדש ‘מאמן על מקצועי’ וכי התפקיד שמילא התובע במשך כ-13 שנים חדל מלהתקיים והוא אינו רלוונטי וכי החליטה על פיטורי התובע מעבודתו כמנהל מקצועי”.