"יש קומץ שבא לריב, איפה שנצטרך להיכנס ניכנס"

כשבית”ר ירושלים והפועל ת”א נפגשות, אין רגע משעמם. במפגש הראשון העונה עמרי אלטמן כבש שער ניצחון בדקה ה-98, במפגש השני הצהובים שחורים ניצחו את היריבה המושבעת בדרך לזכייה בגביע הטוטו, והערב (חמישי, 20:30) שוב הקבוצות ראש בראש, מה שהופך גם לאתגר עבור המשטרה. נצ"מ יובל ראובן, מפקד תחנת מוריה במחוז ירושלים, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ניצב משנה יובל ראובן מפקד תחנת מוריה במחוז ירושלים, איך ההיערכות להערב? והאם היו תקריות כבר?

”לא היה כלום עדיין, אנחנו בהיערכות מלאה של השוטרים, סיימנו תדריך עם כל השוטרים והמפקדים, כל אחד יודע את המשימה”.

מה הדגשים שנתתם?

”רק במשפט, זה אחרי שהשלמנו את כל הדברים לקראת המשחק שהוא רגיש, יש לנו מאות שוטרים, אבטחה, שוטרי מג”ב שיהיו פרוסים בכל מיני מקומות כדי לאפשר שלא יהיו קטטות”.

סוסי משטרה מחוץ לטדי (דוברות המשטרה)

זה מה שקורה בדרך כלל במשחקים בין השתיים.

”אנחנו לומדים מזה, בגלל זה אנחנו ארגון שלומד, יודעים איפה להיות בנקודות הרגישות, זה ספורט וצריך לבוא לכאן כדי ליהנות מכדורגל וספורט, לא להילחם אחד בשני ויש מספיק אויבים בחוץ, לא צריך גם בפנים ושהטוב ינצח בכדורגל, זה מה שחשוב”.

מה נתת דגש לשוטרים בתדרוך?

”הפרדה בין קהלים, זה הכי חשוב עבורנו. יש קומץ שבא לריב בסופו של דבר, כולם בדר”כ באים לראות ספורט וכדורגל, אבל מכיוון שיש כאלה שלא באים לשם כך אז אנחנו עושים הפרדה מקסימלית בין מחנות האוהדים, אוהדי הפועל ייכנסו לצפוני באזור מבודד, אנחנו מבודדים, בית”ר כמובן בשאר היציעים ואנחנו נעבוד בהתאם השלבים, יש את הכניסה לאצטדיון והמשחק כמובן והפיזור שהוא לא פחות חשוב, ותלוי בתוצאה ואירועים, מקווה שנעבור את הכל”.

היו הרבה פעמים אוהדי הפועל תל אביב שטענו לאלימות משטרתית בטדי.

”משטרת מחוז ירושלים וכל הארגון הזה, משטרת ישראל, דוגל במדיניות מאזנת. גם אם יש למישהו בתוך הלב איזו קבוצה, לי לא אגב, אמרתי לכולם, אני לא אוהב את הקבוצות בישראל באופן שווה, אני שוטר ומפקד, אני בא לעשות את העבודה כשוטר על מנת לשמור על הסדר”.

החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

אין הנחיה לצאת על אוהדי הפועל, זו התחושה שלהם.

”לא הייתי שואל את השאלה המקוממת הזאת אפילו, אני אמרתי את זה תמיד, יש למשטרה תפקיד חשוב ואנחנו פתרון להרבה בעיות בציבור, יש הרבה בעיות שלא קשורות לתפקיד שלנו ואנחנו נכנסים על מנת לעשות סדר, בטח בכדורגל שזה התפקיד שלנו”.

איך אתם מונעים הכנסת פירוטכניקה שיש לא מעט במשחקים כאלו?

”יש לא מעט. אנחנו באמצעים מודיעיניים, סריקות כלבנים וחבלנים שיבדקו במקומות כאלו ואחרים ואביזרים, ונראה איך ננהג באותו אירוע. אני אומר שלא כדאי מבחינת האוהדים, יש בטדי הרבה מצלמות באיכות גבוהה, ואי אפשר לעשות סתר. אגב היה את האוהד נגד סכנין שעשה את מה שעשה עם הנפץ, הוא ישר אחרי דקה שתיים נעצר, זה קנסות, מעצרים, וזה לא כדאי”.

זה גם פוגע בקבוצה שהם אוהדים. אני מניח שהשר שלך יגיע למשחק.

”המשחק הזה פתוח לכולם, אנחנו לא סוגרים אותו בפני אף אחד, קונים כרטיס ובאים”.

אנחנו בטוח שנראה בעוד שלוש שעות תמונות, הוא יגיע, אני מקווה שלא תהיה לך הרבה עבודה, כמה שפחות ולא יהיו קטטות בין האוהדים.

”אני מקווה גם. האוהדים צריכים לבוא על מנת לחוות ספורט, זה מה שרוצים 99 אחוזים, הייתי בלא מעט משחקים, רוב האוהדים שבאים לטדי רוצים לחוות משחק כדורגל וספורטיבי, יש קומץ כמובן ואיפה שנצטרך להיכנס ניכנס”.

איתמר בן גביר ביציע (רדאד ג'בארה)

מתי השערים נפתחים?

”לקראת 17:30 הכל ייפתח”.

לפי החזאי הולך לרדת גשם תוך שעה ואז יצטרכו הסדרנים והבידוק לעשות בתנאי מזג אוויר לא אידאלים.

”דיברנו עם השוטרים ואמרנו להם לבוא בלבוש חם ומה שנדרש, כל השאר זה פחות בתחום אחריותי מה שנקרא”.