ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

סמניו בדרך לסיטי, אינטר סימנה יעד לגבי קאנסלו

חלון ההעברות של ינואר נפתח. התכולים מועמדים מובילים לרכוש את החלוץ, הנראזורי ינחיתו את המגן לפני נאפולי? וגם: יונייטד נלחמת עם באיירן על רכש

|
אנטואן סמניו (IMAGO)
אנטואן סמניו (IMAGO)

חלון ההעברות של ינואר נפתח היום (חמישי) ברחבי העולם וזוהי ההזדמנות לקבוצות רבות לבצע שידרוגים לסגלים שלהם לפני הרגעים המכריעים של העונה.

# אנטואן סמניו הוא השם הגדול של החלון הנוכחי, הקיצוני של בורנמות’ כבש עד כה העונה תשעה שערים אליהם הוסיף שלושה בישולים, למרות שקבוצות רבות עוקבות אחר הגנאי, ב-”Mirror” האנגלי טענו כי כרגע מנצ’סטר סיטי היא המועמדת המובילה שבדרך לרכוש אותו תמורת 65 מיליון אירו.

# “אינטר רוצה את ז’ואאו קאנסלו”, נכתב ב’לה גאזטה’. כזכור, אמש דיווחנו שברצלונה בדקה את אפשרות החזרה של הפורטוגלי. האתר האיטלקי הוסיף שהנראזורי רוצים להשלים את החתמת המגן לפני המשחק הגדול נגד נאפולי ב-11.1.

זז'ואאו קאנסלו מימיו באינטר (IMAGO)

# לפי ‘סקיי ספורט’ מנצ’סטר יונייטד, שרוצה לשוב לליגת האלופות, מנסה להחתים את יאן דיומנדה מרד בול לייפציג, כאשר גם באיירן מינכן ופאריס סן ז’רמן בשיחות עם שחקן הכנף מחוף השנהב.

# ה-’BBC’ פרסם שברנן רוג’רס מחוזר על ידי קריסטל פאלאס, שהציעה לטוטנהאם 35 מיליון אירו תמורת שחקן הכנף, עדיין לא ידוע אם הוולשי מעוניין במעבר.

# פבריציו רומאנו דיווח שבורוסיה דורטמונד רוצה לקחת בהשאלה את אוסקר בוב ממנצ’סטר סיטי, אך העסקה טרם נסגרה וקבוצות נוספות, חלקן מאנגליה, מעוניינות גם כן בקשר הנורבגי.

