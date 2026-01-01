סמניו בדרך לסיטי, אינטר סימנה יעד לגבי קאנסלו

חלון ההעברות של ינואר נפתח היום (חמישי) ברחבי העולם וזוהי ההזדמנות לקבוצות רבות לבצע שידרוגים לסגלים שלהם לפני הרגעים המכריעים של העונה.

# אנטואן סמניו הוא השם הגדול של החלון הנוכחי, הקיצוני של בורנמות’ כבש עד כה העונה תשעה שערים אליהם הוסיף שלושה בישולים, למרות שקבוצות רבות עוקבות אחר הגנאי, ב-”Mirror” האנגלי טענו כי כרגע מנצ’סטר סיטי היא המועמדת המובילה שבדרך לרכוש אותו תמורת 65 מיליון אירו.

# “אינטר רוצה את ז’ואאו קאנסלו”, נכתב ב’לה גאזטה’. כזכור, אמש דיווחנו שברצלונה בדקה את אפשרות החזרה של הפורטוגלי. האתר האיטלקי הוסיף שהנראזורי רוצים להשלים את החתמת המגן לפני המשחק הגדול נגד נאפולי ב-11.1.

ז'ואאו קאנסלו מימיו באינטר (IMAGO)

# לפי ‘סקיי ספורט’ מנצ’סטר יונייטד, שרוצה לשוב לליגת האלופות, מנסה להחתים את יאן דיומנדה מרד בול לייפציג, כאשר גם באיירן מינכן ופאריס סן ז’רמן בשיחות עם שחקן הכנף מחוף השנהב.

# ה-’BBC’ פרסם שברנן רוג’רס מחוזר על ידי קריסטל פאלאס, שהציעה לטוטנהאם 35 מיליון אירו תמורת שחקן הכנף, עדיין לא ידוע אם הוולשי מעוניין במעבר.

# פבריציו רומאנו דיווח שבורוסיה דורטמונד רוצה לקחת בהשאלה את אוסקר בוב ממנצ’סטר סיטי, אך העסקה טרם נסגרה וקבוצות נוספות, חלקן מאנגליה, מעוניינות גם כן בקשר הנורבגי.