״צפוי גשם חזק מאוד, לא שולל שתהיה הצפה״

אחד המשחקים הגדולים ביותר שיש לכדורגל הישראלי להציע, ישוחקו הערב (חמישי) באצטדיון טדי, כשבית”ר ירושלים תארח את הפועל תל אביב, במזג אוויר שצפוי להיות סוער. החזאי, ליאור סודרי, עשה סדר בנושא בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

פעם אחרונה שהעלינו אותך, הפחדת על בלומפילד ובסוף היה בסדר, מה הולך להיות היום? האשימו אותנו אוהדים, מה אתה צופה בטדי בשעת המשחק?

”גשם, גשם חזק, 8 מעלות”.

גשם בכמויות?

”אני חושב שכן”.

גשם בטדי (אורן בן חקון)

זה מה שרואים במפות? באיזו שעה זה אמור להיות?

”יתחיל בסביבות 18:00 בירושלים ויימשך עד מחר בבוקר, השיא הוא בשעות הערב”.

השיא בירושלים זה בשעות הערב במשחק.

”לא מאמין שזה יגרום להצפות גדולות, אבל ראינו באזור בגין הצפות, לא שולל אבל שזה יקרה”.

אילו כמויות אתה רואה במפות?

”עד מחר 20-30 מילימטר, זה לא יירד בצורה מורחבת, אלא בהדרגה”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

30 מתפזר על הרבה שעות זה לא נורא.

”נכון, זה בסדר לירושלים, אבל קר, 8-9 מעלות”.

קר זה לא נורא, אנחנו נראה ב-8 מעלות אוהדים בלי חולצות.

”כן כן”.

יהיה חם באצטדיון עם 30 אלף, יש לך המלצה למי שמגיע לטדי? כמה שכבות וכמה זה ישפיע על התל אביבים?

”כובעי צמר, גטקסים, התל אביבים לא רגילים לזה”.