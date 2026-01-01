ברצלונה, למי סירב ומכבי: סוכנו של זהבי מדבר

אחד מגדולי הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, ערן זהבי, הודיע היום (חמישי) על פרישה ממשחק פעיל. החלוץ האגדי למעשה שיחק את משחקו האחרון כבר בתום העונה שעברה, אך רק עכשיו הוא הוציא הודעה רשמית. הסוכן שלו, רונן קצב, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

יום מיוחד גם למי שליווה אותו כל הקריירה?

”לגמרי, מסע אינטנסיבי, הרגשתי שאני הכי נותן והיה מי שקשוב בצד השני לרעיונות שלי וזה היה מסע קסום ומרגש. זה משהו שהתבשל כבר תקופה ארוכה, אני ניסיתי להדליק אותו עם כל מיני הצעות ומקומות שהוא פחות התחבר אליהם, ואז בשבועיים האחרונים הייתה התעניינות מטוקיו וממקסיקו, ברגע שהוא דחה אותם אז הבנו שזה הולך לכיוון לסיים לחלוטין. הגענו ליום מרגש וצריך להמשיך הלאה”.

אני למעשה מסיום העונה שעברה שראיתי את הפרישה המיוחדת שלו עם האליפות והקהל, היה מובן שצריך משהו בלתי צפוי כדי שהוא יישאר, גם המשהו עם בית”ר התפוגג. כל החצי שנה הזאת, מה הוא ציפה? שלא יבוא משהו? הוא שמר על כושר והתאמן, אבל הכדורגל פחות היה רלוונטי, למה הוא חיכה אז ליום הראשון של 2026 דווקא?

”אמרת הרבה דברים ואני אכוון את זה. כל הודעת הפרישה וכל התזמון היו מאוד מדויקים, עשינו את זה כמו שהיינו הבמאים של הסרט, גם לחזור למכבי, וגם אחורה למשחק שלו עם פ.ס.וו והקהל שקרא לו לחזור. הוא בנה את הסיום עם 2 אליפויות וההחלטה שלו שהוא פורש או מסיים מול מכבי ומול הקהל, עם זה סיימנו”.

ערן זהבי (רדאד ג'בארה)

“הוא עשה את ה-V כליגיונר שחזר הכי טוב אי פעם, כי בדר”כ זה הולך פחות טוב. בחנו את הדברים טוב טוב, זה נכון שהייתה הצעה מבית”ר, אבל היה היסוס כי הוא לא רצה ללכת למקום אחר שהוא שונה ממכבי, גם בית”ר שלא חיכתה וגם שערן היסס, וגם המחשבה אם יהיה משהו שיאתגר אותו. האימונים? אתם תראו אותו ככה עוד הרבה שנים, הוא ספורטאי ושומר על זה, אבל הוא איבד את הכיוון בדשא, הוא עשה אימון שניים לראות איך זה ולא ראה תשוקה יותר מדי”.

“בקיץ היה משהו מארצות הברית שהוא החליט לא ללכת על זה, היו התעניינויות מדובאי, אבל המלחמה הפילה את זה. המאמן של בוטאפוגו שרצה אותו בעבר היה בדובאי וגם סוזה בדק וזה לא קרה. הייתה הבנה שהוא יכול לשחרר, מה הכוונה? ערן 15 שנה מקפיד על הדקויות של הדברים, אוכל ותזונה ושינה, ומוכנות לאימון הבודד ואז למשחק, לאט לאט הוא הצליח לשחרר, אז כנראה הגיע הרגע שהוא הבין שזה השתחרר וצריך להמשיך הלאה, הוא יכול להסתכל בחיוך על זה. יש פה סיפור על ילד שרק רצה לשחק כדורגל ולאט לאט הבין לאיזה אירוע הוא נכנס, הוא גדול הווינרים של הכדורגל הישראלי. אני לא אחד שאוהב להשוות מי טוב יותר, אבל השיאים והמספרים והמנטליות והאופי המיוחד, זה רגע מיוחד”.

ערן זהבי וסוכנו רונן קצב (פרטי)

מה היה הרגע הכי גדול בקריירה?

”היו הרבה כאלה, גם בטוב וגם ברע, אנשים פחות מכירים את הצד הזה, אבל בכל החלטה, נכנס הרבה רגש. החתימה בסין, אחרי הרבה היסוסים מול ניסיונות של מכבי להשאיר אותו, ההחלטה שם והבכי שהתפרץ עם השמחה והעצב ביחד, מבחינתי אני אמרתי את זה גם, הרגע הכי גדול זה היכולת שאחרי שהוא השיג את כל הדברים ואחרי שהיה מולטי מיליונר, זה השנה האחרונה במכבי, עם כל הקשיים ולא להישבר. לבוא ולהיות מוכן בקבוצה שפחות הייתה יציבה, להגיע לפלייאוף ולשים שמונה שערים ב-10 משחקים ולקחת אליפות. זה הכי גדול, זה לא פשוט בגיל 37 לעבור טלטלות ולהיות מוכן ככה”.

ומה הרגע הכי קשה מבחינתך?

”רגעים קשים זה רגעים לצמוח מהם, היו הרבה דברים. העזיבה באיטליה לדוגמה, אבל כל ההחלטות היו מדויקות. לא יודע אם כולם זוכרים, בחתימה באיינדהובן היה את אייאקס במקביל וזה יותר סקסי, אבל הוא החליט ללכת עם ההבטחה לרוג’רס המאמן, נתן לו מילה והוא איש של מילה, פחות אכפת לו מה אומרים, יותר רוצה להיות שלם עם הפעולות שלו”.

כשאני מסתכל על הקריירה בחו”ל, הוא הצליח כספית ועשה ארגזים, אבל מבחינת הקבוצות, יש פספוס אולי שהוא יכול היה להגיע יותר רחוק כשחקן.

”אני מסכים איתך בנקודה הזאת. ההעברה הזאת לסין זאת ההעברה הכי גדולה אי פעם לקבוצה ישראלית, בגיל 29, בכדורגל הישראלי, תשעה מיליון דולר והפספוס של ערן זהבי בעיניי, זה שבעצם, וגם שאלתי את כל המאמנים, כולם ראו את הסיום שלו מול השער, ורק בגיל 28, סוזה לקח את המושכות ושלח אותו להיות חלוץ. אם הוא היה מתחיל כחלוץ ולא מרכז מגרש, הוא היה הולך להיות מטורף בגיל 20, אבל אין מה להסתכל אחורה וב”אם אם”, גם ערן אומר את זה”.

ערן זהבי במדי פ.ס.וו איינדהובן (IMAGO)

אולי היה צריך לעשות את זה אחרת ביציאה לאיטליה, אמנם היה את הפציעה והיה לו קשה להתאושש ופחות קיבל הזדמנויות.

”כשדברים לא הולכים טוב, יש נטייה לבקר את עצמנו, וכשהולך טוב, אז אנחנו טובים”.

זה היה יותר מבייבי שלך ושעות על גבי שעות, אז כשאתה מנתח וישבת עם עצמך בטח וידעת שהוא פורש, מה הדברים הטובים ומה היה אפשר אחרת בגלל היכולת שלו.

”איטליה זה לא אירוע שתלוי בו, התחלפו שם הרבה מאמנים וצוות שלם ואתה נמצא באירוע בלי האנשים שרצו אותך וזה קורה. אני מלווה הרבה שחקנים, התשוקה שלו לחזור לכדורגל זה מה שהוא רצה, הוא דרש מעצמו הרבה וגם ממני ומהקבוצות, לא רואה הרבה דברים שלא קרו טוב.

תמיד יש עליות ומורדות בקריירה, אנחנו שמחים על הדברים הטובים ופחות שמחים על הדברים שהולך פחות טוב. אני לא אומר שעשינו טעות ללכת לסין או שהיינו צריכים ללכת למקום אחר, זה עשה טוב למשפחה שלו שהייתה רחוקה מהתקשורת והכל, השקט הזה היה צריך את זה. אני גאה בכל מה שעשיתי ואני חושב שההחלטות היו נכונות לגמרי”.

מסרט הפרישה של ערן זהבי (צילום מסך)

יש איזו קבוצה שהייתם קרובים לחתימה ואולי היום אתה מסתכל במבט לאחור זה היה יכול לשדרג את הקריירה?

”הייתה התעניינות מברצלונה שירדה מהר, בגלל הסכומים של מכבי שביקשה, זה היה בשיא שלו”.

מתי?

”אחרי שנה ומשהו שהוא חזר מאיטליה. מתייחסים לכדורגל הישראלי כליגה זניחה אז הסכומים היו נמוכים, הייתה את סביליה שנלחמה מאוד, אבל לא היה את המספרים האלו. היו לי זומים עם הקבוצות הטובות בטורקיה, הייתה תקופה שהוא נלחם בנעל הזהב, זו הסיבה שהוא יצא לסין כי הוא היה מקום שני-שלישי והם יכלו לשים כל סכום שהיה אפשר. אני שדרגתי לו את החוזה גם במכבי, ובעצם מכרנו את הסעיף שחרור שלו למכבי, אז זה האקזיט של מכבי כי היה לו סעיף שחרור ובעצם הם קנו את הסעיף תמורת חוזה גדול, וזה בעצם נתן את האקזיט של השמונה תשעה מיליון. למכור שחקן בגיל הזה בסכום הזה זה מטורף”.

אם לא לאזטיץ’ זהבי היה נשאר עוד עונה במכבי ת”א?

”זו ספקולציה. חייב לדייק את ההבדל בין לאזטיץ’ למערכת של מכבי. הם אמרו לנו שזה לא יהיה כמו שנים קודמות כי צריך להכין את התחליפים והצעירים, קיבלנו את זה בתנאי שזה הטוב ישחק ואז הרגשנו שהמאמן פחות איתו. הגענו להבנה ולסיום במכבי ולא היו ניסיונות לחזור אליהם, לא מצידנו ולא מצידם, החיסרון שלו במכבי הוא דרמטי מבחינת המנהיגות, כרגע יש את דור פרץ שהוא מנהיג מצוין, אבל הוא אחד וטיפה השתבש ושם ויש חוסר של חלוץ”.

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

כמה ערן חושב שהוא יכול היה לעזור כשחסר חלק קדמי שם?

”לא דיברנו על זה יותר מדי, רואים שחסר חלוץ ולא צריך להיות גאון ולהיות אני או ערן, הם ימצאו פתרון לדעתי למרות שהמאמן אמר שהוא לא מחפש חלוץ, לדעתי זה לא נכון והם יחפשו, בטח אחרי הפציעה של ניקולאסקו. ברור שברגע שזה קיים ואין חלוץ ומנהיג, אז החוסר של ערן יותר בולט, אבל זה בדיעבד ולא קיים, היה לו רצון לסיים גם כסוף טוב של אגדה ולסיים בטוב עם הקהל מול אצטדיון ולא בהודעה”.

מה השלב הבא? מה היום אחרי?

”קורה לו עכשיו מה שקורה להרבה שפרשו, הוא מפלרטט עם התקשורת, הוא נרשם לקורס מנהלים מקצועיים של אופ”א וזה קורס יקר, הכי יוקרתי שיש, הוא רוצה להבין וללמוד הכי טוב. יש שחקנים שפורשים ולא מבינים מה המקום הכי טוב, רואים את יצחקי שהתחיל דירקטור ואז אימון וגם ג’ורדי קרויף”.

נראה שזהבי לא אוהב את האימון.

”לא חושב שהוא החליט משהו באמת, אני חושב שהוא יותר מתאים במנהיגות ובשכל שלו, הוא גאון כדורגל, הוא יודע הרבה דברים וקורא את השחקן והוא מתאים לעניין המנטלי. פפ היה שחקן ענק ונהיה מאמן יותר גדול, אין לזה חוקים, הוא צריך להתגלגל עם זה ולא רע לטעום מכל דבר”.

ג'ורדי קרויף וערן זהבי (קרדיט: האתר הרשמי של מכבי תל אביב)

לא הצעת לו להצטרף להיות סוכן?

”הוא יודע שהדלת פתוחה ואני אשמח”.

אתה בחצי פנסיה אחרי מה שקרה.

”אומרים לי את זה כבר שלושים שנה (צוחק), אני חוגג יום הולדת 60 ואומרים לי ככה 35 שנים”.

מאז שאח שלך התחיל יצאת לפנסיה, 15 שנה.

”אני נהנה מזה”.

מה קורה עם מנור סולומון, יש לו בית חדש.

”מה השאלה? בוא ניתן לדברים לקרות וגלעד יותר מטפל בזה”.

הוא כבר בפירנצה והכל?

”הוא עדיין בספרד, מדגיש את המילה ספרד, תנו לדברים לקרות. העניין הספרדי היה פחות מוצלח ואת זה הבינו, כשהוא בא השאלה אז יש לך פחות זמן להראות מי אתה, אני חושב שהוא שחקן מיוחד”.

גם עכשיו זו השאלה עם אופציה לקנייה.

”הסבלנות יותר קצרה בהשאלה מאשר שחקן שבא במכירה וקנייה, הוא ייהנה מאימונים וזה מה שצריך ליהנות ולשחק”.

מנור סולומון (IMAGO)

זו קבוצה שבמקום האחרון וצריך לעזור להם להישאר ליגה. אין לחץ?

”בכל מקום יש לחץ, אם אתה מקום אחרון אז אתה לא רוצה לסיים שם ואם ראשון אז ראשון, בוא נדבר כשזה ייחתם סופית”.

ויאריאל קבוצה נהדרת, היא רצה, אולי הוא נקלע לסיטואציה ולא קיבל הזדמנות או שיש שחקנים טובים עליו בתפקיד?

”כשהוא שיחק הוא שיחק טוב מאוד אפילו, אבל לא קיבל מספיק. המאמן אולי פחות התחבר לעניין או שהקבוצה אמרה שיש את המקומיים ויותר חשוב לרוץ איתם, הוא שיחק מצוין בדקות שלו לדעתי. כל שחקן שלא עושה רצף, אי אפשר להצליח ורואים את זה בכל מקום, אם לא תיתן לשחקן את הדקות הוא לא יתפתח ותמיד מגלים שחקנים אחרים”.

מה יהיה הבייבי הבא שלך? אחרי זהבי.

”אני מנסה למצוא את הריגוש בעבודה כל הזמן”.

אתה צריך למצוא מישהו כזה עכשיו.

”אם יש לך רעיונות אני אשמח”.

היית עושה דרמה כל קיץ וכל ינואר שערן צריך להחליט, עכשיו הדרמות נגמרו.

”אתה תדע לייצר דרמות כאלו כמו שאני מכיר אותך”.

עשית מהר בינואר עכשיו, לא היו ספקולציות עליו.

”כן אני רוצה להתרכז בדברים אחרים ושיקרו יותר מהר”.