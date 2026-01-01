אראל לשחקנים: חייבים להיות "רעים" במגרש

אחרי ההפסד הצורב לבני סכנין, הפועל חיפה חזרה היום (חמישי) להתאמן, כדי להתחיל בהכנות לקראת משחקה של הקבוצה ביום שני בדרבי החיפאי. מדובר במשוכה לא פשוטה לנוכח הכושר בו נמצאת המארחת, אבל בקבוצה מאמינים שיש להם את הכלים לנסות ולהתאושש דווקא במשחק הזה.

המאמן גל אראל קיים הבוקר אספת וידאו מהמשחק מול סכנין ואמר לשחקנים: "אני מאוכזב מאוד מהרכות בה שיחקתם. הפסדנו מלא תיקולים מול סכנין. זה לא משנה באיזה מערך אנחנו עולים, אנחנו חייבים להיות יותר ‘רעים’ במגרש. היו הרבה טעויות אישיות של שחקנים, ואם זה יימשך ככה גם מול מכבי חיפה, נהיה בבעיה קשה מאוד. הפנים לדרבי שזה המשחק הכי חשוב לאוהדים ולמועדון וחייבים להגיע בגישה חיובית".

בהפועל חיפה מודאגים מעצם המחשבה שהקבוצה עלולה להסתבך במאבקי התחתית ולא תהיה השנה בפלייאוף העליון, כפי שקרה בשנתיים האחרונות. לפחות על פי הסגל הקיים, נראה שאם הקבוצה לא תתחזק בעוד שני שחקנים כולל בלם יהיה לה קשה שלא להסתבך בתחתית.

שחקני הפועל חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

"אסור לנו להסתבך וחבל אם לא נגיע לפלייאוף העליון, כי חצי משחק שם יכניס את כל ההכנסה שצפויה לנו השנה מהמשחקים בפלייאוף התחתון, שם, כמו שנראה להבדיל משנים קודמות, אין קבוצות עם הרבה קהל. זה דבר שיואב כץ לוקח אותו בחשבון בכל מה שנוגע להוצאות הרכש לקראת ינואר", אמרו בהפועל חיפה. לקראת הדרבי, יש ספק גדול לגבי מצבו של תמיר ארבל הפצוע .