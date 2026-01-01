שחקן הפועל קריית אונו חבט בחברו לספסל

אירוע מכוער ובלתי בספורטיבי בספסל קבוצת נערים ג' של הפועל קריית אונו, המשחקת בליגת נערים ג' ארצית דרום, הליגה השנייה בטיבה בשנתון 2011. במהלך משחקה במסגרת המחזור ה-15 נגד הפועל רעננה 2 "צו פיוס", משחק שהסתיים בתוצאה 2:7 לרעננה, אחד משחקניה חבט באגרופו בחברו לספסל הקבוצה, מה שהביא לטיפול רפואי בפגוע.

בדקה ה-65 להתמודדות, במצב 1:4 לרעננה, החליט עידו אביב, מאמן הפועל קריית אונו, להוציא את השחקן הצעיר, בן ה-14, ולהכניס שחקן אחר במקומו. כשזה יצא מכר הדשא, הוא ניגש לחבר קבוצתו ו"חבט בו עם אגרופו בפניו", כפי שציין שופט המשחק, קירין קפלון.

נוכח זאת, הוציא השופט לעברו של השחקן כרטיס אדום. לאחר הכרטיס האדום, השחקן לא רצה לצאת מכר הדשא, מה שעיכב את המשך קיומו של המשחק. "לא רוצה", צעק השחקן על השופט, כשהאחרון ביקש ממנו לצאת. "לא ראיתי על פניו חרטה למעשיו", ציין השופט בדו"ח שלו.

ספסל קבוצה (יונתן גינזבורג)

נוכח המקרה, השחקן הצעיר הועמד לדין משמעתי בגין "התנהגות בלתי הולמת", "השתתפות בקטטה" ו"אי ציות להוראות שופט המשחק". בכל שלושת הסעיפים, השחקן הצעיר של הפועל קריית אונו יצא אשם.

הדיין, עו"ד נעם ליובין, השית על השחקן עונש הרחקה, בפועל, לשישה משחקים, לצד עונש הרחקה, על תנאי, עד תום העונה, בכל מקרה של הרשעה חוזרת בעבירה של השתתפות בקטטה. "לא מצאתי לנכון להקל עם הנאשם. התנהגותו האלימה, ראויה לכל גינוי, ובוודאי שלא להקלה מכל סוג שהוא", סיכם הדיין, עו”ד נעם ליובין.

בדו"ח השופט, ציין קיריל קפלון כי: "בדקה 67, מיד אחרי שמספר XX של קריית אונו שהוחלף, הוא ניגש לשחקן מספר XX, שישב על הספסל של קבוצתו וחבט בו עם אגרופו בפניו. שלפתי לעברו כרטיס אדום והרחקתי אותו מהמגרש. בהתחלה, הוא סירב לצאת ועיכב את חידוש המשחק.

"כאשר החל לצאת, עשה זאת דרך שדה המגרש ובכך המשיך לעכב את חידוש המשחק. צעקתי לו שיצא מסביב והוא צרח עליי בחזרה שהוא ‘לא רוצה’. בשום רגע לא זיהיתי על פניו חרטה על כך שפתח את השפה לחבר קבוצתו וגרם לו לדימום שדרש טיפול רפואי".

בפניית ONE לעידו אביב, מאמן הקבוצה, לקבלת תגובה, ציין כי: “אני, אישית, חושב שמדובר בהתנהגות פסולה, שאנחנו מגנים בתוקף”. מעבר לכך, הפנה אותנו לרום בר נתן, אחראי מחלקת הנוער, שהוסיף: “אנחנו רואים בחומרה כל מעשה שיש בו אלימות ונקטנו בצעדים משמעתיים. מעבר להחלטת בית הדין המשמעתי של התאחדות הכדורגל, הדגשנו בפני השחקן את המדיניות שלנו של אפס סובלנות לאלימות.

“הנער הביע חרטה עמוקה, התנצל בפני חברו ושאר חבריהם לקבוצה והושעה מכל פעילות למשך כשבוע ימים. מפאת גילו הצעיר, ביקשנו להדגיש את האספקט החינוכי ובמפגש הקבוצתי הבא בו ייקח חלק, הוא נדרש להכין הרצאה בנושא ‘אלימות בספורט - השלכות ומניעה’”.