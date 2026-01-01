ביבנה נערכים לסערה: דרבי היסטורי אחרי שנים

לאחר כשבועיים של פגרה, המחוז הדרומי בליגה השלישית בטיבה בכדורגל חוזר אלינו ובגדול, לצד כניסתה של שנת 2026. המחזור ה-13, השלישי לפני סיום הסיבוב הראשון, יחלוש על פני ארבעה ימים. כבר אתמול (רביעי) התקיימו להם צמד משחקים, הערב שני משחקים נוספים, מחר שלושה משחקים, כולל הדרבי היבנאי ובמוצ"ש, כפ"ס מול מרמורק.

סיפור השבוע: הדרבי בין מכבי לבית"ר יבנה שצפוי להביא עמו כמויות קהל מעניינות, עד כדי מגרש מלא. מעבר לכך, ברקע הדיבורים על הגעתו של משקיע בהפועל ניר רמת השרון, הקבוצה התחזקה בלא פחות משמונה שחקנים לפני הפועל אזור. קריית גת תנסה לשמור על מאזן מושלם, ללא הפסדים, מול הפועל הרצליה.

מכבי יבנה – בית"ר יבנה (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:30)

ה-משחק של המחזור. העיריה שיתפה פוסט של מכבי, שטענה כי מדובר בקבוצה עירונית ובאם גם בית"ר תעלה פוסט, תשתף גם אותו. שחקני מכבי יבנה יצאו לכל בתי הספר בעיר בכדי לחלק פליירים, הרי שפרסים די שווים מחכים לחבר'ה הצעירים במהלך המחצית, הקשרים המשפחתיים וכל העיר שמחכה לדרבי היסטורי שלא נראה כמותו שנים בעיר מהשפלה.

עופר טסלפפה יפגוש את שמעון אלקבץ, במטרה להשיג עליונות מול מי שנמצאת, לעת עתה, מעל מכבי יבנה. לאחרונה צורף רוסלן קוזניצוב, איתו היה עניין בתחילת העונה, מה שאילץ אותו לעזוב לכפר סבא. בית"ר יבנה התחזקה בצמד שחקנים, איליי איבגי להגנה וניב מזרחי, היבנאי, שחקן מכבי יבנה בעבר, להתקפה, אלא שהאחרון פצוע ולא יהיה חלק מחגיגת הדרבי.

שחקני בית"ר יבנה חוגגים (יונתן גינזבורג)

יש לציין כי מכבי יבנה די מתקשה במשחקי הבית שלה. עד כה רשמה חמישה משחקים כאלה ובהם השיגה חמש נקודות בלבד, הלא הם ניצחון אחד, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, עם ארבעה שערי זכות בלבד. בית"ר יבנה, לעומת זאת, במשחקי הבית שלה, השיגה ארבעה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים, עם 11 שערי זכות. ולמרות שהמשחק נחשב "חוץ", על הנייר, ייערך בבית.

ואם מדברים על משחקי החוץ של בית"ר יבנה, למרות שתשחק בעיר שלה, הרי שהסטטיסטיקה מדברת על צמד ניצחונות לצד שלושה הפסדים. הקבוצה מבקיעה פחות בחוץ וסופגת יותר בחוץ. ניצחון חמישי העונה של מכבי יבנה יוציא אותה, סוף כל סוף, מהביצה של התחתית. אם בית"ר יבנה תנצח, יהיה זה שיח של שבועות על האירוע המרגש בעיר יבנה וגם תיצמד הקבוצה לצמרת.

הקהל היבנאי. צפוי להגיע בהמוניו (יונתן גינזבורג)

הפועל ניר רמת השרון – הפועל אזור (שישי, אצטדיון גרונדמן רמת השרון, 12:00)

לא פחות משמונה שחקנים החתימה בשורותיה המארחת, מאז ה-30/12. מאיר אסור ואמנון טדלה נרשמו כשחקנים חדשים, ניקיטה אלכסיינקו והראל שאשא הושאלו אליה ויואב כהן, דניאל אלישע, עלי חטיב ואור אוסטיינד הועברו אליה. עם שמות גדולים שכאלה, באזור יצטרכו להתעלות על עצמם בכדי לא להפסיד לנועלת הטבלה, שנדמה כי הולכת מעתה והלאה להתאושש.

ארבע מבין שש הנקודות שהשיגה העונה רמת השרון היו בבית שלה. האורחת, מנגד, עם שבע נקודות בחוץ, בדומה לכמות שהשיגה הקבוצה בבית. ועדיין, אזור, יחד עם המוליכה, מכבי קריית גת, אחת מאלו שספגו הכי מעט שערים בליגה, תשע במספר, אלא שהיא חסרה חלוץ, הרי שכבשה רק תשעה שערים, בין שלוש קבוצות שהבקיעו הכי מעט שערים בליגה.

אמנון טדלה (באמצע), הרכש החדש של רמה"ש (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית גת – הפועל הרצליה (שישי, כרמי גת קריית גת, 12:35)

כבר חמישה משחקים שהאורחת לא מנצחת. אחרי שלושה הפסדים, הקבוצה התייצבה עם 0:0 מול מ.ס דימונה לפני כשבועיים. הקבוצה הדרומית, מנגד, מגיעה רגועה. רומן זולו לא צפוי לערוך שינויים דרסטיים בהרכב, הרי שהוא מאמין בסגל שלו וב-11 שבדרך כלל עולה איתם לכר הדשא. המוליכה טרם הפסידה העונה ובין שתי קבוצות שספגו הכי מעט. הרצליה תצטרך להביא אקסטרה.

שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי ותוצאות משחקי המחזור

מ.ס דימונה – מכבי עירוני אשדוד 1:2 (הבקיעו לדימונה: עמראן אלקרנאווי ורום אליגון, הבקיע לאשדוד: ליעד כהן)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירמיהו חולון 2:1 (הבקיע לנורדיה ירושלים: עידו מוטרו, הבקיעו לחולון: שון בוסקילה ורואי שוחט עם שער עצמי)

שמשון פזטל תל אביב – מכבי קריית מלאכי (הערב, ספורטק צפוני תל אביב, 20:00)

מ.כ צעירי טירה – מ.כ ירושלים (הערב, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:15)

מ.כ כפר סבא – הפועל מרמורק (03/01, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:00)