התנאי לרכישת סולומון והחוזה שיקבל לאחר מכן

מנור סולומון יחתום מחר רשמית בפיורנטינה בעסקת השאלה מטוטנהאם עד לסיום העונה, וזאת לאחר שסיים את תקופת ההשאלה שלו בוויאריאל.

הקבוצה האיטלקית מחזיקה באופציית רכישה שמותנית בהישארותה בסרייה א’ בסיום העונה, ואם וכאשר המועדון מפירנצה יישאר הוא גם צפוי להפעיל אותה ולרכוש את הישראלי.

במצב דברים שכזה, סולומון יחתום על חוזה לארבע שנים לאחר תקופת ההשאלה, כלומר עד 2030, ובכך יהפוך גם לרכש הראשון בעידן פביו פראטיצ’י במועדון מפירנצה שכרגע זקוק נואשות לחיזוק ולמהפך.

נזכיר שפיורנטינה כרגע במקום ה-20 עם תשע נקודות בלבד וניצחון אחד מפתיחת העונה לאחר 17 מחזורים. הפער מהקו האדום עומד על חמש נקודות כך שכמובן יש לה מספיק זמן להציל את עצמה.