4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2721-2219קריסטל פאלאס9
2727-2619פולהאם10
2626-2818ברנטפורד11
2624-2619ניוקאסל12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2132-2519לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

דקה 19: סנדרלנד - מנ. סיטי 0:0

ליגה אנגלית, מחזור 19: הסיטיזנס רוצים להמשיך לנצח, כשהם יוצאים למשחק חוץ נגד הקבוצה שטרם הפסידה בביתה העונה. במקביל: ברנטפורד - טוטנהאם 0:0

ראיין צ'רקי (IMAGO)
ראיין צ'רקי (IMAGO)

המחזור ה-19 של הליגה האנגלית ננעל בשעה זו עם שתי התמודדויות מסקרנות. במוקד, מנצ’סטר סיטי רוצה להתקרב לארסנל בטבלה, כשהיא יוצאת למשחק חוץ קשה נגד סנדרלנד, שבלתי מנוצחת העונה בבית ובמקביל, טוטנהאם משחקת מול ברנטפורד.

סנדרלנד – מנצ’סטר סיטי 0:0

החבורה של פפ גווארדיולה נמצאת בכושר מדהים שכוללת ריצה מרשימה במיוחד, כשהיא עם שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות בהם כבשה 23 שערים, כשמי שבולט הוא כמובן ארלינג הולאנד, שמוביל את טבלת הכובשים בפרמייר ליג, לצד ראיין צ’רקי, שמצידו במקום הראשון במבשלים. היום מצפה לסיטיזנס אתגר קשה במיוחד, כשהם פוגשים את המארחת, שטרם הפסידה העונה בביתה.

ברנטפורד – טוטנהאם 0:0

התרנגולים נמצאים בעונה לא טובה נוספת בליגה, כשהם רק במקום ה-13 ערב המחזור ונראים מגמגמים. הקבוצה מצפון לונדון מגיעה אחרי ניצחון חוץ יקר על קריסטאל פאלאס, והיא יודעת שהיא צריכה שלוש נקודות על מנת לנסות להמשיך במגמת ההתאוששות. בצד השני, המארחת מגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים, כולל אחד מרשים 1:4 על בורנמות’ במחזור האחרון.

