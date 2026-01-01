יום חמישי, 01.01.2026 שעה 10:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

אחרי הפרישה: היעד הבא בקריירה של ערן זהבי

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: במקביל לעבודת הפרשנות וההנחיה, החלוץ שזה עתה תלה את הנעליים נרשם לקורס ניהול ספורטיבי מטעם אופ"א ולומד את התפקיד

|
ערן זהבי (רדאד ג'בארה)
ערן זהבי (רדאד ג'בארה)

ערן זהבי הודיע רשמית על פרישה מכדורגל. בתקופה האחרונה החל לעסוק בעבודות שונות כמו פרשנות והנחייה של תוכניות בתקשורת הספורט, אך כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הוא נרשם לקורס של ניהול ספורטיבי, וזאת לקראת הכנה לשלב הבא בחייו הספורטיביים. 

זהבי התעניין באחרונה במספר קורסים הקשורים במשרת המנהל הספורטיבי, כאשר יש כמה מוסדות שמעניקים את האפשרות לבצע כאלה, בין היתר האקדמיה על שם יוהאן קרויף, אך לבסוף באופ"א יש לימודים ייעודים לאחד המקצועות היותר נחשקים כיום בכדורגל העולמי, והוא הלך על זה.

הרעיון מבחינת זהבי הוא לראות מתי יהיו הקורסים הבכירים ביותר, ברמות הבכירות, כדי להבין מתי נכון ללכת על זה ולהתחיל את הלימודים, וייתכן כאמור שזה יהיה היעד הבא בקריירה שלו. זהבי עזב בקיץ האחרון את מכבי תל אביב עם אליפות שנייה ברציפות ובקיץ דחה אפשרויות לשחק במקומות אחרים מעבר לים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
