"הווינר הגדול בהיסטוריה": התגובות לערן זהבי

הודעת הפרישה של ערן זהבי הצליחה לרגש היום את עולם הספורט הישראלי, כאשר שורה ארוכה של ספורטאים וכדורגלנים מיהרו להגיב לפוסט שפרסם, שבו הודיע כי הוא תולה סופית את הנעליים אחרי קריירה מפוארת.

זהבי, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים והמשפיעים בתולדות הכדורגל הישראלי, זכה למבול של מחמאות והודעות אישיות מחבריו למגרש ומחוצה לו, שהדגישו לא רק את גדולתו המקצועית אלא גם את דמותו כאדם וכחבר לקבוצה.

אופיר מרציאנו כתב בתגובה: “איזה מרגש אתה אח, שמח שזכיתי לשחק איתך”, והצטרף אליו אילון אלמוג שהוסיף: “כוכב ענק, זכיתי לשחק איתך”. גם מחוץ למגרש הכדורגל נרשמה התייחסות מרגשת, כאשר דני אבדיה בחר להגיב באימוג’י של כוכב, כמוהו גם ליאור רפאלוב.

מנור סולומון כתב: "הכי מרגש וגדול שיש. תודה על רגעים בלתי נשכחים ועל הזכות לשחק לצידך, המון בהצלחה בפרק הבא, אוהב אותך". מאור בוזגלו הוסיף: "אח יקר מעבר לשערים, לתארים ולמספרים, השארת חותם של ווינר אמיתי. זכות גדולה הייתה להיות בדור שלך, לראות מקרוב מה זה סטנדרט של רעב, עבודה ואמונה בעצמך. בהצלחה בפרק הבא, אין לי ספק שגם שם תהיה מספר 1".

מנור סולומון וערן זהבי (רדאד ג'בארה)

עומר אצילי הוסיף: "הכי גדול שיש". דן איינבינדר כתב: “תודה על כל רגע לידך, נגדך וסתם מול הטלוויזיה. סרטון פרידה מושלם לשחקן מושלם. בהצלחה בהמשך”. אוסקר גלוך כתב: “איזה כיף היה לחוות אותך. אין כמוך, אוהב אותך”.

אליאל פרץ הלך צעד נוסף וכתב: “הווינר הכי גדול בהיסטוריה”, ואילו ניר ביטון הוסיף: “איזה מרגש אתה, שמח שזכיתי לשחק איתך”. דיא סבע כתב: “אחד יחיד ומיוחד, תודה לך על הכל. אוהב אותך”.

ביברס נאתכו כתב: “קריירה מדהימה אחי, שאתה יכול להיות גאה בדרך בעבודה הקשה וההישגים שהשגת. שיהיה בהצלחה בכל דרך שתחליט ללכת”. בירם כיאל נפרד: “ברכות על קריירה גדולה ובהצלחה בהמשך אח יקר”. יונתן כהן הוסיף: “אין מילים לתאר, תודה על הכל”.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר: "הקריירה של ערן זהבי היא לא פחות מאגדה שהפכה למציאות. וגם כאשר אגדות מגיעות לסיומן, הן ממשיכות להיות אתנו עוד שנים רבות. נבחרת ישראל, הכדורגל שלנו, נהנו משחקן נדיר, מקצוען, ווינר שקבע רף חדש בכל כך הרבה פרמטרים. עם זהבי זה תמיד היה המופע של שיא הרגש. המחויבות של ערן למדים הלאומים, האופן בו השפיע על כל שחקן ואיש צוות היה עצום. אני מאמין כי המסע שלו בנבחרת ישראל עדיין לא הסתיים".

בהתאחדות לכדורגל אמרו על גדול כובשי הנבחרת: “35 רגעים של פיו-פיו במדים הלאומיים, אפילו לא מגרדים מאות רגעים נוספים, שאחרים ראו או לא, בהם היית הלב הפועם של נבחרת ישראל. היית נבחרת ישראל. מלך השערים של כל הזמנים זה תגמול צנוע וראוי כל כך למי שעבורו חולצת הנבחרת הייתה תמיד החלום הכי גדול ואהבה ענקית שהולידה גם לא מעט רגעי כאב. אתה יודע, גם אנחנו, כל סיום הוא התחלה חדשה. ניפגש”.