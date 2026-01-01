יום חמישי, 01.01.2026 שעה 10:46
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

"ההתאמה לסאות'המפטון יכולה להיות מושלמת"

בגרמניה התייחסו למעבר הקרוב של דניאל פרץ לקבוצה מהצ'מפיונשיפ: "לא סביר שיש לו עתיד בבאיירן, שוערי הקדושים לא סיפקו את הסחורה עד כה העונה"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

לדניאל פרץ היה קשה להשיג דקות משחק בבאיירן מינכן, כשהוא נאלץ להתמודד על העמדה עם מנואל נוייר, סוון אולרייך ויונאס אורביג, אך גם תקופת ההשאלה שלו בהמבורג לא התנהלה כמתוכנן. עד כה העונה הוא שיחק בשני משחקים בלבד בכל המסגרות, זאת לאחר שהמאמן מרלין פולצין העדיף באופן קבוע את השוער הראשון דניאל הויר פרננדס, בזמן שהמועדון מנסה לנווט את עונתו הראשונה חזרה בבונדסליגה מזה זמן רב. נכון לעכשיו, המבורג מדורגת במקום ה-13 בטבלת הליגה.

“בשלב זה, למרות רצונו המוקדם של פרץ להישאר בבאיירן ולהילחם על מקומו בסגל, לא נראה סביר שלשוער הישראלי יש עתיד במועדון הגרמני. התוכנית ארוכת הטווח של אלופת הבונדסליגה המכהנת היא שיונאס אורביג יהפוך בסופו של דבר לשוער הראשון, ברגע שמנואל נוייר כבר לא יהיה השוער הבכיר והמובהק. בהנהלת המועדון כבר ציינו כי יש לצפות שאורביג יקבל מספר משחקים בשנה האזרחית החדשה, דבר שיהיה קל יותר ליישום אם באיירן תשמור על מיקום נוח הן בבונדסליגה והן בליגת האלופות”, ניתחו בגרמניה.

“באשר לפרץ, השוער צפוי להצטרף לקבוצת סאות’המפטון מהצ’מפיונשיפ האנגלי עד תום העונה, לאחר שהמבורג סיימה את חוזה ההשאלה שלו מבאיירן מינכן. עד כה העונה, שוערי סאות’המפטון, גאווין בזונו ואלכס מקארתי, לא סיפקו את הסחורה, מה שהוביל לעניין של המועדון בצירוף שוער נוסף במהלך חלון ההעברות של החורף, כאשר המאמן טונדה אקרט מנסה לחלץ את הקבוצה מרצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון בליגה האנגלית השנייה”, נכתב בגרמניה.

לאחר פתיחת עונה לא רעה תחת המאמן הקודם וויל סטיל, סאות’המפטון מוצאת את עצמה כעת במקום ה-13 בטבלת הצ’מפיונשיפ, בעוד אקרט מנסה לסייע למועדון לטפס חזרה לכיוון הצמרת. “צירוף שוער חדש הוא אחד הצעדים שהמועדון זיהה ככזה שיכול לעזור בכך, ופרץ, שמחפש דקות משחק בהרכב הראשון ומחזיק גם בניסיון מסוים בליגה הבכירה, עשוי להיות התאמה מושלמת עבור אקרט והצוות שלו”, נכתב בגרמניה.

