היחסים ב-Winner למשחק בין בית"ר להפועל

המשחק הראשון בליגת העל ב-2026 יסדר מפגש מסקרן בין בית"ר ירושלים להפועל ת"א הערב (חמישי, 20:30) באצטדיון טדי. שתי היריבות המושבעות כבר נפגשו העונה בליגה והאדומים ניצחו 2:3 משער של עמרי אלטמן בדקה ה-98, אבל הקבוצה מהבירה נקמה בגמר גביע הטוטו בדרך לזכייה, אז מה יהיה הפעם?

בית"ר שנמצאת בכושר מצוין ויכולה לפתוח פער של שש נקודות ממכבי ת"א אם תנצח, קיבלה יחס של פי 1.8 לעשות את זה. אם הפועל ת"א תנצח בטדי, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.75 מסכום ההימור, בעוד לתיקו יש יחס של פי 3.45.

בפרמייר ליג, מנצ’סטר סיטי תתארח אצל סנדרלנד ב-22:00 והיא כמובן פייבוריטית עם יחס של פי 1.3 לניצחון. סנדרלנד קיבלה יחס של פי 7.5 לניצחון, ומי שמאמין בתיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.8 מסכום ההימור.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

יצחקי: "אני מקווה שהמשחק יעבור בשקט"

גם ליברפול תשחק הערב (19:30) כשתארח את לידס וניצחון של המייטי רדס באנפילד מוערך ביחס של פי 1.4. מנגד, ניצחון של לידס קיבל יחס של פי 5.9 ואילו אם יהיה תיקו, היחס לכך הוא פי 4.4.