דקה 49: ליברפול - לידס 0:0

המחזור ה-19 של הליגה האנגלית ננעל הערב (חמישי), כשבמשחקים המוקדמים, ליברפול מארחת בשעה זו את לידס למפגש מסקרן באנפילד וקריסטל פאלאס פוגשת בהתמודדות המקבילה את פולהאם.

ליברפול – לידס 0:0

החבורה של ארנה סלוט בעונה מוזרה. אם בתחילתה כולם חשבו שהיא תהיה מתחרה ברורה על תואר האליפות, כבר די ברור שזה לא המצב, והיא מנסה בעיקר להתחבר בליגה, בשעה שאולי תגיע רחוק בתחרויות האחרות. הרדס דווקא מגיעים בכושר טוב, כשהם עם ארבעה ניצחונות רצופים ובסך הכל שבעה משחקים ברצף ללא הפסד, מה שמוערך ביחס לפתיחת העונה הקשה שהם חוו. בצד השני, האורחת מפאתי הטבלה בעיקר רוצה לברוח מהתחתית, כשגם היא במומנטום טוב מבחינתה עם חמישה משחקים רצופים שלא הפסידה.

הרכב ליברפול: אליסון, בראדלי, ואן דייק, קונאטה, רוברטסון, ג’ונס, חראפנברך, פרימפונג, סובוסלאי, וירץ, אקיטיקה.

הרכב לידס: פרי, בורנאו, ביול, סטרויק, ג’סטיוף גרואב, אמפאדו, שטאך, גודמנדסון, אנמצ’ה, ארונסון

קריסטל פאלאס – פולהאם 0:1

בעוד התמודדות מסקרנת, בדרבי הלונדוני הקטן, אנחנו מקבלים שתי קבוצות ממרכז הטבלה, כשלכל אחת יש 26 נקודות ערב המחזור ורק שני שערים מפרידים ביניהן. הנשרים מגיעים בכושר רע, כשהם עם חמישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד ביתי לטוטנהאם השבוע. מהצד השני, הקבוצה ממערב לונדון מגיעה לסלהרסט פארק דווקא אחרי שני ניצחונות רצופים בהם שמרה על שער נקי.

הרכב קריסטל פאלאס: הנדרסון, גוהי, לקרואה, לרמה, קליין, וורטון, יוז, מיטשל, דבאני, פינו מאטטה

הרכב פולהאם: לנו, טטה, אנדרסן, קואנקה, רובינסון, לוקיץ’, ברגה, ווילסון, סמית רואו, קווין, חימנס.

דקה 38, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: נת’נאל קליין פרץ מצוין מהאגף הימני, הגביה וז’אן מאטטה שהיה חופשי לחלוטין נגח מקרוב לרשת.