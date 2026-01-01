יום חמישי, 01.01.2026 שעה 20:37
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2626-2818ברנטפורד9
2624-2619ניוקאסל10
2620-2118קריסטל פאלאס11
2626-2518פולהאם12
2523-2718טוטנהאם13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2032-2518לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

דקה 49: ליברפול - לידס 0:0

ליגה אנגלית, מחזור 19: החבורה של ארנה סלוט שולטת במשחק, האורחת מתגוננת. וירץ החמיץ מקרוב הזדמנות טובה. במקביל: קריסטל פאלאס - פולהאם 0:1

ואן דייק מול אנמצ'ה (IMAGO)
ואן דייק מול אנמצ'ה (IMAGO)

המחזור ה-19 של הליגה האנגלית ננעל הערב (חמישי), כשבמשחקים המוקדמים, ליברפול מארחת בשעה זו את לידס למפגש מסקרן באנפילד וקריסטל פאלאס פוגשת בהתמודדות המקבילה את פולהאם.

ליברפול – לידס 0:0

החבורה של ארנה סלוט בעונה מוזרה. אם בתחילתה כולם חשבו שהיא תהיה מתחרה ברורה על תואר האליפות, כבר די ברור שזה לא המצב, והיא מנסה בעיקר להתחבר בליגה, בשעה שאולי תגיע רחוק בתחרויות האחרות. הרדס דווקא מגיעים בכושר טוב, כשהם עם ארבעה ניצחונות רצופים ובסך הכל שבעה משחקים ברצף ללא הפסד, מה שמוערך ביחס לפתיחת העונה הקשה שהם חוו. בצד השני, האורחת מפאתי הטבלה בעיקר רוצה לברוח מהתחתית, כשגם היא במומנטום טוב מבחינתה עם חמישה משחקים רצופים שלא הפסידה.

הרכב ליברפול: אליסון, בראדלי, ואן דייק, קונאטה, רוברטסון, ג’ונס, חראפנברך,  פרימפונג, סובוסלאי, וירץ, אקיטיקה.

הרכב לידס: פרי, בורנאו, ביול, סטרויק, ג’סטיוף גרואב, אמפאדו, שטאך, גודמנדסון, אנמצ’ה, ארונסון

קריסטל פאלאס – פולהאם 0:1

בעוד התמודדות מסקרנת, בדרבי הלונדוני הקטן, אנחנו מקבלים שתי קבוצות ממרכז הטבלה, כשלכל אחת יש 26 נקודות ערב המחזור ורק שני שערים מפרידים ביניהן. הנשרים מגיעים בכושר רע, כשהם עם חמישה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל הפסד ביתי לטוטנהאם השבוע. מהצד השני, הקבוצה ממערב לונדון מגיעה לסלהרסט פארק דווקא אחרי שני ניצחונות רצופים בהם שמרה על שער נקי.

הרכב קריסטל פאלאס: הנדרסון, גוהי, לקרואה, לרמה, קליין, וורטון, יוז, מיטשל, דבאני, פינו מאטטה

הרכב פולהאם: לנו, טטה, אנדרסן, קואנקה, רובינסון, לוקיץ’, ברגה, ווילסון, סמית רואו, קווין, חימנס.

דקה 38, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: נת’נאל קליין פרץ מצוין מהאגף הימני, הגביה וז’אן מאטטה שהיה חופשי לחלוטין נגח מקרוב לרשת.

