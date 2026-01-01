גיא בן זיו
|
01/01/2026 20:30
אצילי ואלקוקין במאבק (רדאד ג'בארה)
בכדורגל הישראלי, ישנם המפגשים שכל אוהד, לא משנה של איזה קבוצה, עוצר ויושב לראות בסקרנות. אחד מהמשחקים האלו קורים בשעה זו, כשבית”ר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב בטדי. הקבוצה מהבירה רוצה לעשות עוד צעד חשוב במאבק האליפות ומנגד החניכים של אליניב ברדה, שמנסים לעלות למקום הרביעי על חשבונה של מכבי חיפה.
החבורה של ברק יצחקי נמצאת בעונה שיכולה להיות היסטורית מבחינתה. כשמכבי תל אביב נראית רע, והמרחק מהפועל באר שבע לא גדול, הצהובים-שחורים מבינים שזה הרגע שלהם לקחת צעד קדימה בדרך לאליפות פוטנציאלית והיסטורית. המומנטום איתם, אחרי שהם גברו בשבת האחרונה בגביע המדינה על עירוני טבריה, כשמי שבלט, היה עומר אצילי, שכבש שער מדהים ביופיו מחצי מגרש.
בצד השני נמצאים האדומים, להם גם עונה שעולה על הציפיות המוקדמות עד כה, שכן הם נראים נהדר בזמן שרבים כבר שוכחים שבזמן הזה בשנה שעברה הם נאבקו בליגה הלאומית. אליניב ברדה וחניכיו גם הם באים אחרי ניצחון בגביע נגד קבוצה מליגת העל, אחרי שהביסו בקלילות 0:3 את מ.ס אשדוד ביום חמישי.
היסטורית המפגשים בין הקבוצות עשירה ומלאה ברגעים פיקנטיים, אבל אפשר להסתכל קרוב. הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה וסיפקו משחקי ענק, כשכל פעם מישהי אחרת יצאה עם ידה על העליונה. בגביע הטוטו, הייתה זאת בית”ר ירושלים שזכתה בתואר אחרי 1:2 נפלא ובליגה, הפועל תל אביב השלימה מהפך עצום ו-2:3 על הצהובים-שחורים בבלומפילד בבעיטה האחרונה של המשחק.
מחצית שניה
-
'69
- שוב אצילי כמעט כבש, עוד בעיטה טובה שלו לשער נהדפה על ידי צור שזינק נהדר
-
'68
- אצילי שלח בעיטה נהדרת, אסף צור היה במקום והדף טוב
-
'67
- רועי אלקוקין פינה את מקומו לרוי קורין
-
'67
- חילוף כפול בהפועל תל אביב. עמית למקין נכנס במקום עמרי אלטמן
-
'60
- גם ירדן שועה סיים את חלקו במשחק, טימוטי מוזי עלה במקומו
-
'56
- אלימלך לא יכול היה להמשיך אחרי הפגיעה בראשו, גריגורי מורוזוב נכנס במקומו
-
'50
- התנגשות ראשים חריפה בין רועי אלקוקין לרועי אלימלך, שניהם קיבלו טיפול על הדשא
מחצית ראשונה
-
'44
- התקפה יפה של בית״ר ירושלים הסתיימה אצל עומר אצילי, שמתוך הרחבה בעט חזק, אך נבלם על ידי הגנת האדומים. הכדור הגיע ליונה באגף, שניסה להכניס רוחב, אף אסף צור היה במקום וקלט
-
'40
- בעשר הדקות האחרונות הקצב מעט נרגע, הפועל ת״א שלטה מעט יותר, אך בית״ר ירושלים עמדה יפה
-
'30
- אלטמן ניגש לבעוט כדור נייח בזווית אלכסונית כ-20 מטרים מהשער, סובב את הכדור נהדר לחיבור הרחוק, אך פספס במעט את המסגרת
-
'22
- אחרי ההצלה הגדולה מהמצב של לויזו, סילבה נפגע בברכו ושכב במשך דקות על הדשא, במהלכן קיבל טיפול. השוער חזר והמשיך לשחק
-
'16
- כדור גדול של דאפה השאיר את לויזו באחד על אחד מול סילבה, הקפריסאי לקח מקדמה ארוכה מדי ובעט על גופו של סילבה שיצא נהדר. קראייב בעט את הריבאונד אך הכדור נבלם ויצא לקרן
-
'13
- שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: כדור קרן עלה לרחבה, קרבאלי נגח כדור שהגיע לרגליו של שועה, האחרון בעט מקרוב פנימה. תחילה, השער נפסל בטענת נבדל, אך בוואר שינו את ההחלטה אחרי שדאפה שבר את קו הנבדל
-
'10
- התקפה טובה של הפועל תל אביב הסתיימה ברוחב של קרייב לאלקוקין, האחרון בעט בנגיעה, סחט הדיפה מסילבה ואז כבש את הריבאונד. השער נפסל, כשדניאל דאפה עמד מול סילבה בזמן הבעיטה והסתיר לו כשהוא בעמדת נבדל ברורה
-
'9
- לא ככה קיוותה הפועל תל אביב לפתוח את המשחק. שחר פיבן נפצע ולא יכול היה להמשיך, טל ארצ׳ל נכנס במקומו בחילוף כפוי ומוקדם
-
'6
- קאלו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך לא פגש את המסגרת
-
'4
- עדי יונה קיבל כדור בתוך הרחבה וממצב טוב בעט לידיים של אסף צור
-
'1
- השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!