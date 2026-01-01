הרכבים וציונים



אצילי ואלקוקין במאבק (רדאד ג'בארה) אצילי ואלקוקין במאבק (רדאד ג'בארה)

בכדורגל הישראלי, ישנם המפגשים שכל אוהד, לא משנה של איזה קבוצה, עוצר ויושב לראות בסקרנות. אחד מהמשחקים האלו קורים בשעה זו, כשבית”ר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב בטדי. הקבוצה מהבירה רוצה לעשות עוד צעד חשוב במאבק האליפות ומנגד החניכים של אליניב ברדה, שמנסים לעלות למקום הרביעי על חשבונה של מכבי חיפה.

החבורה של ברק יצחקי נמצאת בעונה שיכולה להיות היסטורית מבחינתה. כשמכבי תל אביב נראית רע, והמרחק מהפועל באר שבע לא גדול, הצהובים-שחורים מבינים שזה הרגע שלהם לקחת צעד קדימה בדרך לאליפות פוטנציאלית והיסטורית. המומנטום איתם, אחרי שהם גברו בשבת האחרונה בגביע המדינה על עירוני טבריה, כשמי שבלט, היה עומר אצילי, שכבש שער מדהים ביופיו מחצי מגרש.

בצד השני נמצאים האדומים, להם גם עונה שעולה על הציפיות המוקדמות עד כה, שכן הם נראים נהדר בזמן שרבים כבר שוכחים שבזמן הזה בשנה שעברה הם נאבקו בליגה הלאומית. אליניב ברדה וחניכיו גם הם באים אחרי ניצחון בגביע נגד קבוצה מליגת העל, אחרי שהביסו בקלילות 0:3 את מ.ס אשדוד ביום חמישי.

היסטורית המפגשים בין הקבוצות עשירה ומלאה ברגעים פיקנטיים, אבל אפשר להסתכל קרוב. הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה וסיפקו משחקי ענק, כשכל פעם מישהי אחרת יצאה עם ידה על העליונה. בגביע הטוטו, הייתה זאת בית”ר ירושלים שזכתה בתואר אחרי 1:2 נפלא ובליגה, הפועל תל אביב השלימה מהפך עצום ו-2:3 על הצהובים-שחורים בבלומפילד בבעיטה האחרונה של המשחק.