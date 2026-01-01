יום חמישי, 01.01.2026 שעה 22:18
יום חמישי, 01/01/2026, 20:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 16
הפועל ת"א
דקה 83
1 0
שופט: יגאל פריד
שער ירדן שועה (13)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 01/01/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
אצילי ואלקוקין במאבק (רדאד ג'בארה)
אצילי ואלקוקין במאבק (רדאד ג'בארה)

בכדורגל הישראלי, ישנם המפגשים שכל אוהד, לא משנה של איזה קבוצה, עוצר ויושב לראות בסקרנות. אחד מהמשחקים האלו קורים בשעה זו, כשבית”ר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב בטדי. הקבוצה מהבירה רוצה לעשות עוד צעד חשוב במאבק האליפות ומנגד החניכים של אליניב ברדה, שמנסים לעלות למקום הרביעי על חשבונה של מכבי חיפה.

החבורה של ברק יצחקי נמצאת בעונה שיכולה להיות היסטורית מבחינתה. כשמכבי תל אביב נראית רע, והמרחק מהפועל באר שבע לא גדול, הצהובים-שחורים מבינים שזה הרגע שלהם לקחת צעד קדימה בדרך לאליפות פוטנציאלית והיסטורית. המומנטום איתם, אחרי שהם גברו בשבת האחרונה בגביע המדינה על עירוני טבריה, כשמי שבלט, היה עומר אצילי, שכבש שער מדהים ביופיו מחצי מגרש.

בצד השני נמצאים האדומים, להם גם עונה שעולה על הציפיות המוקדמות עד כה, שכן הם נראים נהדר בזמן שרבים כבר שוכחים שבזמן הזה בשנה שעברה הם נאבקו בליגה הלאומית. אליניב ברדה וחניכיו גם הם באים אחרי ניצחון בגביע נגד קבוצה מליגת העל, אחרי שהביסו בקלילות 0:3 את מ.ס אשדוד ביום חמישי. 

היסטורית המפגשים בין הקבוצות עשירה ומלאה ברגעים פיקנטיים, אבל אפשר להסתכל קרוב. הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה וסיפקו משחקי ענק, כשכל פעם מישהי אחרת יצאה עם ידה על העליונה. בגביע הטוטו, הייתה זאת בית”ר ירושלים שזכתה בתואר אחרי 1:2 נפלא ובליגה, הפועל תל אביב השלימה מהפך עצום ו-2:3 על הצהובים-שחורים בבלומפילד בבעיטה האחרונה של המשחק.

מחצית שניה
יזן נאסר (רדאד ג'בארה)יזן נאסר (רדאד ג'בארה)
  • '69
  • החמצה
  • שוב אצילי כמעט כבש, עוד בעיטה טובה שלו לשער נהדפה על ידי צור שזינק נהדר
עומר אצילי משתלט על הכדור (רדאד ג'בארה)עומר אצילי משתלט על הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '68
  • החמצה
  • אצילי שלח בעיטה נהדרת, אסף צור היה במקום והדף טוב
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
  • '67
  • חילוף
  • רועי אלקוקין פינה את מקומו לרוי קורין
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל תל אביב. עמית למקין נכנס במקום עמרי אלטמן
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה וברק יצחקי (אורן בן חקון)ירדן שועה וברק יצחקי (אורן בן חקון)
  • '60
  • חילוף
  • גם ירדן שועה סיים את חלקו במשחק, טימוטי מוזי עלה במקומו
דור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)דור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)
  • '56
  • חילוף
  • אלימלך לא יכול היה להמשיך אחרי הפגיעה בראשו, גריגורי מורוזוב נכנס במקומו
ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '50
  • פציעה
  • התנגשות ראשים חריפה בין רועי אלקוקין לרועי אלימלך, שניהם קיבלו טיפול על הדשא
מחצית ראשונה
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)
  • '44
  • החמצה
  • התקפה יפה של בית״ר ירושלים הסתיימה אצל עומר אצילי, שמתוך הרחבה בעט חזק, אך נבלם על ידי הגנת האדומים. הכדור הגיע ליונה באגף, שניסה להכניס רוחב, אף אסף צור היה במקום וקלט
  • '40
  • אחר
  • בעשר הדקות האחרונות הקצב מעט נרגע, הפועל ת״א שלטה מעט יותר, אך בית״ר ירושלים עמדה יפה
אנדריאן קרייב (אורן בן חקון)אנדריאן קרייב (אורן בן חקון)
  • '30
  • החמצה
  • אלטמן ניגש לבעוט כדור נייח בזווית אלכסונית כ-20 מטרים מהשער, סובב את הכדור נהדר לחיבור הרחוק, אך פספס במעט את המסגרת
דניאל דאפה (אורן בן חקון)דניאל דאפה (אורן בן חקון)
  • '22
  • פציעה
  • אחרי ההצלה הגדולה מהמצב של לויזו, סילבה נפגע בברכו ושכב במשך דקות על הדשא, במהלכן קיבל טיפול. השוער חזר והמשיך לשחק
לויזוס לויזו מול מיגל סילבה (אורן בן חקון)לויזוס לויזו מול מיגל סילבה (אורן בן חקון)
  • '16
  • החמצה
  • כדור גדול של דאפה השאיר את לויזו באחד על אחד מול סילבה, הקפריסאי לקח מקדמה ארוכה מדי ובעט על גופו של סילבה שיצא נהדר. קראייב בעט את הריבאונד אך הכדור נבלם ויצא לקרן
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)
  • '13
  • שער
  • שער! בית״ר ירושלים עלתה ל-0:1: כדור קרן עלה לרחבה, קרבאלי נגח כדור שהגיע לרגליו של שועה, האחרון בעט מקרוב פנימה. תחילה, השער נפסל בטענת נבדל, אך בוואר שינו את ההחלטה אחרי שדאפה שבר את קו הנבדל
  • '10
  • נבדל
  • התקפה טובה של הפועל תל אביב הסתיימה ברוחב של קרייב לאלקוקין, האחרון בעט בנגיעה, סחט הדיפה מסילבה ואז כבש את הריבאונד. השער נפסל, כשדניאל דאפה עמד מול סילבה בזמן הבעיטה והסתיר לו כשהוא בעמדת נבדל ברורה
אנדריאן קרייב עם הכדור (רדאד ג'בארה)אנדריאן קרייב עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '9
  • חילוף
  • לא ככה קיוותה הפועל תל אביב לפתוח את המשחק. שחר פיבן נפצע ולא יכול היה להמשיך, טל ארצ׳ל נכנס במקומו בחילוף כפוי ומוקדם
  • '6
  • החמצה
  • קאלו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך לא פגש את המסגרת
עדי יונה בפעולה (אורן בן חקון)עדי יונה בפעולה (אורן בן חקון)
  • '4
  • החמצה
  • עדי יונה קיבל כדור בתוך הרחבה וממצב טוב בעט לידיים של אסף צור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יגאל פריד הוציא את המשחק לדרך!
שחקני הקבוצות לפני המשחק (רדאד ג'בארה)שחקני הקבוצות לפני המשחק (רדאד ג'בארה)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מתחמים (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים מתחמים (רדאד ג'בארה)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים בגשם השוטף (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים בגשם השוטף (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
