ביה"ד לא הקל בקריאות הגזעניות מצד אור עקיבא

פעם שלישית בעונת המשחקים 2025/26 שמ.כ אור עקיבא עולה לדין תחת סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". כולל הדיון מאתמול, בו נכח גם שחקן הקבוצה, ערן לוי, השית בית הדין המשמעתי כנגד המועדון סכום כולל של לא פחות מ-18,000 אלף שקלים. מדובר בקבוצה בליגה ב' ובכל זאת, בהתאחדות לא מקלים בנושא ובצדק.

אתמול, בפני הדיין, עו"ד נעם ליובין, עלתה לדין מ.כ אור עקיבא, בגין סעיף האישום "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". בדיון נכחו ערן לוי, השחקן, כאמור, של הקבוצה, יחד עם עו"ד שי אליאס, שייצג את המועדון בתיק. לאחר ששמע את הצדדים, העו"ד פסק כי הקבוצה אשמה תחת הסעיף והשית כנגדה קנס כספי בגובה 8,000 שקלים, לא פחות.

מעבר לכך, השית עו"ד ליובין עונש על תנאי של הפחתת שתי נקודות, זאת בכל הרשעה בעבירה של קריאות גזעניות ו/או פוגעניות עד תום העונה הנוכחית, 2025/26. כזכור, ב-09/10 קבע הדיין, עו"ד ישראל שמעוני, על הפחתת נקודה אחת בפועל ממאזנה של הקבוצה, נוכח "הרשעה שלישית בקריאות גזעניות תוך פחות מחצי שנה", ציין דאז.

העונש אתמול הושת כנגד מ.כ אור עקיבא, נוכח הקריאות מצד הקהל בהתמודדות מול מ.ס טירת הכרמל, במסגרת המחזור ה-13 בליגה ב' צפון ב'. "בין היתר הופנו לעבר עוזר שופט מספר 2, אשר עמד בצד יציע הקהל, קריאות כגון: ‘אתה ערבי מחבל’ ו’שני הקוונים ערבים מחבלים’. הקריאות נשמעו באופן ברור ובקול רם", ציין השופט בדו"ח שלו.

מאז הוקם המועדון, בעונת המשחקים 2020/21, שש פעמים עלה לדין בגין "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". מחודש פברואר 2025 ועד לחודש דצמבר 2025 המועדון, הן כחלק מליגה ג' והן כחלק מליגה ב' עלה לדין חמש פעמים כבר. אין ספק כי הודעת אגף הספורט באור עקיבא, יחד עם הקבוצה, זו שהועברה באחרונה, הגיעה בדיוק בזמן.

במוצאי השבת (03/10), במסגרת המחזור ה-15 בליגה ב' צפון ב', מ.כ אור עקיבא תצא למשחק חוץ מול איחוד בני באקה, כאשר המשחק ייערך בשעה 19:45 במגרש הסינתטי בבאקה אל גרבייה, כאשר גם הפעם, במועדון, יחד עם אגף הספורט בעיר, יפעלו באפס סובלנות כלפי אוהדים אשר יוציאו מפיהם קריאות גזעניות ו/או פוגעניות כלפי היריבה ו/או קהל אוהדיה ו/או השופטים.

רק לאחרונה "אגף הספורט - אור עקיבא" הוציא הודעה בנושא וכך כתב: "הנחיות חשובות! אוהדים יקרים, בעקבות דרישת פיפ”א וההתאחדות לכדורגל להחמיר את הענישה בנוגע לקריאות גזעניות, בכוונת המועדון להגביר את האכיפה במגרשים בנושא זה. אוהדים/ות שייתפסו קוראים גזעניות מכל סוג שהוא, לרבות שירים בעלי אופי גזעני ייענשו בחומרה.

"עפ”י התקנות החדשות, קריאות גזעניות במגרשים עלולה להוביל להעמדה לדין וענישה חמורה כגון הפסקת משחקים, הפחת נקודות, ואפילו הורדת ליגה. המועדון יגלה אפס סובלנות בנושא וינקוט הליכים משמעתיים כנגד אוהדים שייתפסו. הענישה עשויה לכלול הרחקה מהמגרש, והשתת הקנס שיספוג המועדון על האוהד/ת. אור עקיבא אומרת לא לאלימות לא לגזענות”.