האוהד שעומד בחליפה, מרים יד ולא זז 90 דקות

מחווה יוצאת דופן ביציעי אליפות אפריקה הפכה לאחד הרגעים הזכורים של הטורניר עד כה - ולא בזכות שער או מהלך על כר הדשא. בעוד אלפי אוהדים שרו, תופפו והריעו בדרך לניצחון 0:3 של נבחרת קונגו הדמוקרטית על בוטסואנה ביום שלישי בדרך להעפלה לשמינית הגמר, אוהד אחד נותר קפוא במקומו לאורך כל המשחק. ללא תנועה, ללא הבעת פנים, הוא עמד זקוף והפך לסמל חי של זיכרון לאומי.

האיש הוא מישל קוקה אמבולאדינגה, אוהד שמוכר ביציעים בכינוי “לומומבה”. לבוש בחליפה ועניבה, אמבולאדינגה נראה דומה להפליא לפטריס לומומבה - ראש הממשלה הראשון של קונגו הדמוקרטית ומנהיג מאבק העצמאות מהשלטון הבלגי.

לאורך כל משחקי שלב הבתים, הוא טיפס על דוכן מאולתר ביציע, הרים את זרועו ונותר בפוזה שמחקה במדויק את פסלו המפורסם של לומומבה בבירה קינשאסה.

מישל קוקה אמבולאדינגה (IMAGO)

לומומבה כיהן כראש הממשלה הראשון של המדינה בשנת 1960, אך נרצח שנה בלבד לאחר מכן והפך מאז לאחד הסמלים המרכזיים באפריקה למאבק באימפריאליזם, לעצמאות ולזהות לאומית. המחווה של אמבולאדינגה נועדה, לדבריו של מקורביו, להזכיר את דמותו ואת המחיר ששילם לומומבה – גם ברגעים של שמחה ספורטיבית.

המחויבות של “לומומבה מהיציע” נבחנה במיוחד במשחק הראשון של קונגו הדמוקרטית בטורניר מול בנין, שנמשך כמעט 115 דקות בשל תוספות זמן ארוכות. גם אז, אמבולאדינגה לא זז ממקומו עד השריקה האחרונה. כעת, לאחר שקונגו הדמוקרטית סיימה את שלב הבתים עם שבע נקודות והבטיחה מקום בשמינית הגמר, הוא צפוי לקבל הזדמנות נוספת להמשיך במחווה הייחודית כאשר הנבחרת תפגוש את אלג’יריה.