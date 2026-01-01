יום חמישי, 01.01.2026 שעה 11:26
כדורגל עולמי  >> אליפות אפריקה 2025
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
71-63מרוקו1
32-23מאלי2
22-03קומורו3
24-13זמביה4
 בית 2 
71-33מצרים1
64-53דר' אפריקה2
23-23אנגולה3
16-43זימבבואה4
 בית 3 
94-83ניגריה1
45-63טוניסיה2
24-33טנזניה3
17-33אוגנדה4
 בית 4 
71-73סנגל1
71-53הרפ' הדמוקרטית קונגו2
34-13בנין3
07-03בוטסואנה4
 בית 5 
91-73אלג'יריה1
62-43בורקינה פאסו2
35-13סודאן3
06-23גינאה המשוונית4
 בית 6 
73-53חוף השנהב1
72-43קמרון2
35-43מוזמביק3
07-43גאבון4

האוהד שעומד בחליפה, מרים יד ולא זז 90 דקות

הרצח שלא נשכח: מחווה יוצאת דופן באליפות אפריקה גנבה את ההצגה ב-0:3 של קונגו הדמוקרטית על בוטסואנה. בתחילת הטורניר האוהד עמד אפילו 115 דקות

|
המחווה של מישל קוקה אמבולאדינגה (IMAGO)
המחווה של מישל קוקה אמבולאדינגה (IMAGO)

מחווה יוצאת דופן ביציעי אליפות אפריקה הפכה לאחד הרגעים הזכורים של הטורניר עד כה - ולא בזכות שער או מהלך על כר הדשא. בעוד אלפי אוהדים שרו, תופפו והריעו בדרך לניצחון 0:3 של נבחרת קונגו הדמוקרטית על בוטסואנה ביום שלישי בדרך להעפלה לשמינית הגמר, אוהד אחד נותר קפוא במקומו לאורך כל המשחק. ללא תנועה, ללא הבעת פנים, הוא עמד זקוף והפך לסמל חי של זיכרון לאומי.

האיש הוא מישל קוקה אמבולאדינגה, אוהד שמוכר ביציעים בכינוי “לומומבה”. לבוש בחליפה ועניבה, אמבולאדינגה נראה דומה להפליא לפטריס לומומבה - ראש הממשלה הראשון של קונגו הדמוקרטית ומנהיג מאבק העצמאות מהשלטון הבלגי.

לאורך כל משחקי שלב הבתים, הוא טיפס על דוכן מאולתר ביציע, הרים את זרועו ונותר בפוזה שמחקה במדויק את פסלו המפורסם של לומומבה בבירה קינשאסה.

מישל קוקה אמבולאדינגה (IMAGO)מישל קוקה אמבולאדינגה (IMAGO)

לומומבה כיהן כראש הממשלה הראשון של המדינה בשנת 1960, אך נרצח שנה בלבד לאחר מכן והפך מאז לאחד הסמלים המרכזיים באפריקה למאבק באימפריאליזם, לעצמאות ולזהות לאומית. המחווה של אמבולאדינגה נועדה, לדבריו של מקורביו, להזכיר את דמותו ואת המחיר ששילם לומומבה – גם ברגעים של שמחה ספורטיבית.

המחויבות של “לומומבה מהיציע” נבחנה במיוחד במשחק הראשון של קונגו הדמוקרטית בטורניר מול בנין, שנמשך כמעט 115 דקות בשל תוספות זמן ארוכות. גם אז, אמבולאדינגה לא זז ממקומו עד השריקה האחרונה. כעת, לאחר שקונגו הדמוקרטית סיימה את שלב הבתים עם שבע נקודות והבטיחה מקום בשמינית הגמר, הוא צפוי לקבל הזדמנות נוספת להמשיך במחווה הייחודית כאשר הנבחרת תפגוש את אלג’יריה.

